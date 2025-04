Législatives 2024 (22) : qui au perchoir ?

Sinon, rien de bien nouveau sur le fond. Le pays est en crise et ceux, aidés de leurs héritiers, qui en sont responsables, ayant participé plus ou moins à l’installer et l’aggraver à travers leurs différents mandats depuis le début de ce siècle, sont en lambeaux. Toujours partant pour nous proposer un patchwork (on fait ce que l’on peut avec des lambeaux) de leurs ambitions, calculs et ruses dont le ciment est censé être la diabolisation, à nouveau, alors qu’hier, ils en partageaient les thèmes et les éléments de langage, de l’extrême-droite qui décidément rend toujours service lorsqu’il s’agit de protéger l’oligarchie qui se cache derrière la démocratie représentative. Avec pour seul objectif central et vital celui-là, de tenter la énième mise en garde-à-vue et déclaration d’interdiction de séjour à l’encontre d’un rassemblement du pays autour des fondements de l’action et de la responsabilité politique. Un programme clair, articulé, planifié, équilbrant les ressources et les recettes, de mise en œuvre d’une réforme urgente et ambitieuse. À l’opposé du sauve-qui-peut en cours dont la meilleure défense sont les apparences auxquelles les médias s’efforcent de nous faire croire avec leurs capacités à nous ranger et diviser comme des supporters de clubs sportifs et les éternels combines institutionnelles que permettent des institutions chargées de tenir les citoyens à distance d’une authentique représentation et implication démocratique.

Ce programme est l’expression du changement sociétal en gestation dans notre société qui traverse toutes les couches sociales et qui nourrit et porte le mouvement LFI dans un rassemblement sociologiquement transversal et intergénérationnel.LFI composante indispensable du changement et qui doit donc être sacrifié. Ses adversaires ont parfaitement compris la logique, l’efficacité et la cohérence qui structurent le programme social, économique et politique du NFP qui découle du travail mené depuis longtemps et qui a abouti au 640 propositions de la NUPES en espérant bien sûr encore l’arrêter. L’étape actuelle en train d’être franchie est celle qui nous mène, sous des apparences confuses où se révèlent comme toujours le véritable engagement des uns et des autres, dans un mouvement chaotique duquel participent les médias, vers une démocratie citoyenne.