Législatives 2024 (24) : Huguette Bello, mélenchonette en peau de lapin.

« Dans ces conditions et soucieuse d'un accord rapide au sein du NFP, j'ai décidé de décliner sans plus attendre l'offre qui m'a été faite. » (Huguette Bello, communiqué du 14 juillet 2024).

Non, vous avez bien lu : "on" aurait proposé l'offre de devenir Premier Ministre à Huguette Bello (presque 74 ans), présidente du conseil régional de La Réunion depuis 2021, mais elle a décliné l'offre ce dimanche 14 juillet 2024 à 10 heures 45, pas par modestie ou humilité, mais parce que le parti socialiste avait bien vu la manœuvre et a refusé cette idée la veille, le 13 juillet 2024.



On est en plein surréalisme. D'un côté, un groupe ultraminoritaire (74 sièges) fait le forcing pour appliquer son programme populiste avec ses militants ; de l'autre, un Président de la République qui, ma foi, est très patient en ne faisant rien, parce qu'il aurait pu prendre une initiative pour tenter un pacte de législature entre Ensemble et LR, et de ce fait, prendre la nouvelle farce populaire (NFP) de court.



Il faut que la gauche plus ou moins extrémiste se rende compte d'une chose : la temporisation du Président Emmanuel Macron leur profite, au contraire de tout ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne sont pas capables de sortir un nom de leur chapeau depuis une semaine. Il faut dire qu'ils n'envisageaient pas être en position de gagner, et il a fallu l'habileté de Jean-Luc Mélenchon pour dire à ses partisans qu'ils avaient gagné (sinon, personne ne l'aurait su). Les médias ont fait le reste, pour amplifier l'interprétation pourtant erronée des résultats des élections législatives alors qu'aucun groupement n'a la capacité de former un gouvernement viable, c'est cela la vérité première.



Le surréalisme, c'est d'imaginer que Jean-Luc Mélenchon serait le Président autoproclamé (le vote serait alors inutile, ici) d'une supposée sixième (selon ses rêves les plus fous) mais plutôt quatrième République et que du haut de son Olympe, sans aucun mandat du peuple, il intrigue et manœuvre, dans la plus belle tradition des poisons et délices de la Quatrième République (dans laquelle son mentor François Mitterrand nageait comme un poisson dans l'eau). Il faut bien reconnaître que l'opération Bello était bien ficelée.



À l'origine, en effet, c'est Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, qui a proposé son nom vendredi 12 juillet 2024. Comme je l'ai écrit précédemment, je n'avais pas tout de suite compris. Certes, Fabien Roussel, qui a subi de lourdes pertes électorales aux élections législatives (lui-même a été battu dès le premier tour par un candidat RN), va avoir du mal à maintenir un groupe communiste à l'Assemblée Nationale (il faut 15 députés, il n'en aurait que 9), alors, comme c'est souvent habituel, le PCF tente d'attirer quelques députés ultramarins aux partis de gauche au positionnement pas très compréhensible en métropole. Huguette Bosso, qui est chef de son parti qu'elle a fondé en 2012, est "originaire" du parti communiste à La Réunion. C'était donc cohérent.



Ce qui était en revanche moins cohérent, c'était que le chef battu de la plus petite composante du NFP (2,4% aux dernières élections européennes) a proposé à toute sa coalition le nom d'un Premier Ministre. J'ai vite compris quand j'ai entendu Manuel Bompard le soir du même jour, sur BFMTV, annoncer qu'il ne s'opposerait pas au choix de Huguette Bello : « une proposition qui peut faire consensus » ! Le lendemain, pluie de soutiens chez les insoumis, notamment Clémence Guetté et, bien sûr, le vieux gourou Jean-Luc Mélenchon.



En fait, Huguette Bello est avant tout une insoumise. Elle a le droit, mais autant être claire. Elle est insoumise, et pas n'importe laquelle puisque Jean-Luc Mélenchon, qui était le numéro 80 (sur 81) sur la liste des insoumis de Manon Aubry aux élections européennes de juin 2024, l'avait installée à la place numéro 81, c'est-à-dire la plus grande place d'honneur. Si elle avait été si communiste que ça, elle aurait été candidate sur la liste communiste, puisqu'il y en avait aussi une. Huguette Bello est une amie de Jean-Luc Mélenchon, qui ont, à un an près, le même âge (très avancé). La manipulation était finalement un peu grossière, quoique bien ficelée.



Trêve de plaisanterie : c'était donc évidemment une manœuvre des insoumis pour imposer leur candidate aux socialistes. Très subtile puisque les insoumis ont feint que l'idée ne vienne pas d'eux. Ainsi, FI, PCF et EELV seraient favorables à Huguette Bello, et il ne restait que les socialistes pour faire les difficiles. Malgré les pressions, les socialistes n'en démordaient pas le 13 juillet 2024 en rejetant fermement la proposition d'Huguette Bello : pour eux, le Premier Ministre doit provenir du PS, et cela ne peut être que son chef au charisme d'huître et à l'autorité de moineau, Olivier Faure.



La parenthèse Bello s'est refermée discrètement dès le 14 juillet 2024 et Fabien Roussel, désespéré, dans une sorte de sursaut d'honneur, en est venu alors à proposer le nom de sa prédécesseure au PCF, Marie-George Buffet (ancienne ministre de Lionel Jospin). Certains commencent à se dire qu'il faudrait arrêter de lire à voix haute les annuaires, et d'autant plus qu'on n'en est encore qu'à la lettre B !



Je reviens sur le profil tout à fait estimable d'Huguette Bello. À part l'âge (car l'âge compte : 28 ans, 35 ans, 46 ans, ce sont des âges de grand dynamisme pour l'Élysée et Matignon ; 74 ans, un peu moins), Huguette Bello cochait beaucoup de cases et la principale, c'est une insoumise ! Femme (ça compte), issue d'une minorité (à définir ce que c'est ; en fait, à La Réunion, elle est issue de la majorité, d'où sa présidence de région), elle a été sept ans maire de Saint-Paul, trois ans présidente du conseil régional de La Réunion, et vingt-trois ans députée de La Réunion, cette expérience à la fois de parlementaire et de chef d'un exécutif important lui donnait quelques atouts pour diriger un gouvernement, en tout cas, beaucoup plus d'atouts qu'un Jordan Bardella (ou qu'un Olivier Faure). Quant à La Réunion, elle n'aurait pas été le seul Premier Ministre à y avoir vécu, Raymond Barre aussi y est né et y a grandi.



Mais, dès que son nom a été jeté en pâture, très vite, on a rappelé que la députée Huguette Bello était absente de l'hémicycle lors du vote de la loi sur le mariage pour tous, qu'elle cite volontiers le Coran dans certains de ses tweets tandis que des internautes auraient préféré qu'elle cite Victor Hugo. En face, on insiste sur l'admiration qu'ont eue pour elle Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Un argument à double tranchant car les plus ultras considèrent qu'elle est macronisée. En tout cas, le chef de l'État aurait du mal à affirmer qu'elle ne serait pas dans l'arc républicain alors qu'elle le recevait avec honneurs et compliments à La Réunion.



Revenons à cette farce mélenchonesque : jusqu'à nouvel ordre, et révision de la Constitution qui risque d'être délicate à mener à bien alors qu'il faut une majorité des trois cinquièmes du Congrès et qu'aucune majorité n'existe à l'Assemblée, ce n'est pas au gourou des insoumis de nommer le Premier Ministre mais au Président de la République élu démocratiquement par tous les Français, et en l'occurrence, à celui qui a été réélu à 58,6% le 24 avril 2022.



Sa vision des choses, exprimée dans sa lettre aux Français, demeure la même. Il reste ouvert à toutes les solutions, dès lors que celles-ci permettent la formation d'un gouvernement qui ne serait pas censuré deux jours après sa nomination : « C’est à ce titre que je demande à l’ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l’État de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l’indépendance française, d’engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, pour le pays. Les idées et les programmes avant les postes et les personnalités : ce rassemblement devra se construire autour de quelques grands principes pour le pays, de valeurs républicaines claires et partagées, d’un projet pragmatique et lisible et prendre en compte les préoccupations que vous avez exprimées au moment des élections. Elle devra garantir la plus grande stabilité institutionnelle possible. Elle rassemblera des femmes et des hommes qui, dans la tradition de la Ve République, placent leur pays au-dessus de leur parti, la Nation au-dessus de leur ambition. Ce que les Français ont choisi par les urnes, le front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. ».



C'est exactement ceci : le gagnant de ces élections législatives, contre toute prévision des journalistes et des sondeurs, c'est le front républicain. À lui, donc, d'assumer la mise en place du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon et ses sbires insoumis, qui voudraient préempter l'ensemble du NFP, voudraient aussi préempter l'ensemble du front républicain. Mais il n'a pas assez de sièges pour cela.



La solution devient de plus en plus évidente pour les socialistes, et j'ai toujours pensé que la clef de cette période post-électorale se trouvait au PS : les socialistes devraient se désengager de leur lien de vassalité avec les insoumis pour reprendre leur indépendance et mener ce front républicain. Sans cela, il est assez probable qu'une personnalité venant de LR prenne le relais. Gérard Larcher a proposé une trêve politique jusqu'à début septembre, le temps des Jeux olympiques et paralympiques. Cela donnerait un peu de temps à Olivier Faure pour se rendre compte que décidément, celui dont il croyait être le dauphin a des visées hégémoniques peu compatibles avec sa propre ambition personnelle. Plus le NFP peine à se structurer, plus la perspective d'un gouvernement NFP s'éloigne, et c'est tant mieux, car leur majorité est en peau de lapin.





Sylvain Rakotoarison (14 juillet 2024)

http://www.rakotoarison.eu





