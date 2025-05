Législatives 2024 (26) : les larmes de Marine Tondelier.

Déjà posté, à peine remanié, tellement la comédie politicienne et celle des auteurs et commentateurs se nourrissent entre elles et se répète quelquefois + un bonus

Période très instructive pour nous les citoyens pour savoir exactement à quels types de responsables politiques nous avons affaire et pourquoi nous devons aller vers une démocratie citoyenne. Tous ces manquements et combinaisons d’ambitieux et manœuvriers de la politique nous instruisent en même temps que cela éclaire et assainit la dynamique politique en cours. Le NFP et ce que cela représente finira par se réaliser grâce en fait à ces mises au point successives. C’est le processus ordinaire de la vie politique en réalité dont certains d’entre-nous sont en train de faire l’apprentissage. Aucun responsable politique n’est irremplaçable. Ce qui compte, c’est le travail collectif, sa pertinence et sa qualité et le respect des engagements pris devant ses concitoyens.

Cette dame est habile et a de la suite dans les idées un peu malheureusement comme tous les leaders qu’a produits jusqu’ici le parti écologiste de notre pays. Repêchée aux législatives par nous les citoyens sur l’engagement pour un programme déjà de gouvernement (640 propositions, la NUPES) proposé par LFI qui n’a pas hésité à faire passer en second son propre intérêt électoral immédiat. Nupes dont elle s’est éloignée très rapidement quand LFI lui proposait ensuite la tête d’une liste commune aux européennes avec le succès que l’on connaît où son électorat a cédé aux sirènes d’un Gluksmann. Qui s’est donc empressée de se mettre en avant et de donner avec la complaisance (désintéressée) des médias des leçons à tout le monde pour la conduite du NFP. Qui dimanche rendait hommage avec conviction au sérieux et à la persévérance de LFI comme si c’était une surprise sur France Inter..si si ..c’est vrai. Ne confondons pas non plus les états majors des partis et leurs électeurs parfois trop confiants et se laissant prendre à la personnalisation de la politique.