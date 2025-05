Législatives 2024 (29) : le staff de l’Assemblée Nationale accouché dans la douleur

« J’invite mes collègues de tous bords, notamment les plus jeunes d’entre nous, bouillants d’une ardeur militante mais aussi peut-être de l’impatience et parfois de l’intransigeance de la jeunesse, à entraîner cette assemblée par le dynamisme positif de leurs idées. Il me semble que personne ne souhaite revivre les débordements malheureux qu’on a pu connaître dans la précédente législature et qui, je le crois, ne renvoient pas une image exemplaire de notre institution. (…) Politesse et politique sont intimement liées. Les joutes verbales, les plus belles, c’est-à-dire les plus élevées, sont généralement les plus courtoises, les plus subtiles et les plus spirituelles. Elles disqualifient les absurdes vociférations et les puériles invectives. » (José Gonzalez, doyen d'âge, le 18 juillet 2024 dans l'hémicycle).

Après la brillante réélection de Yaël Braun-Pivet au perchoir le jeudi 18 juillet 2024, les députés de la XVIIe législature se sont concentrés sur la désignation de leur "staff". Un mot peu approprié pour l'Assemblée Nationale de France mais qui signifie, pour moi, les autres responsabilités très importantes pour faire fonctionner l'Assemblée, à savoir le bureau de l'Assemblée Nationale comprenant, en plus de la Présidente, six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires, eux désignés le vendredi 19 juillet 2024, et le lendemain, samedi, les huits présidents des commissions permanentes. Ces derniers appartiennent à la conférence des présidents, ainsi que les présidents des onze groupes politiques constitués, conférence qui se réunit très régulièrement notamment pour fixer l'ordre du jour en association avec un représentant du gouvernement (maintenant qui n'existe plus). Appartenant aussi à la conférence des présidents un responsable essentiel de l'Assemblée, numéro deux en importance après la Présidente, à mon sens, le rapporteur général du budget, fonction essentielle puisque l'une des premières missions du Parlement est de voter chaque année la loi de finance pour l'année suivante, et ce sera pour cette Assemblée sans majorité le principal sujet de préoccupation après les vacances estivales.



Comme toujours, la désignation des personnes se fait au scrutin à bulletin secret à trois tours, deux tours à la majorité absolue, le troisième tour éventuellement à la majorité relative. Pour chacun des postes, l'ordre protocolaire est l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues, et en cas d'égalité, le plus âgé passe devant le plus jeune.



Dans cette Assemblée, deux, voire trois difficultés existent en dehors de l'ordinaire.



Certaines fonctions nécessitent de savoir si le député est de l'opposition ou de la majorité : ainsi, la présidence de la commission des finances est réservée à un membre de l'opposition depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy afin de renforcer le contrôle sur le gouvernement (qu'on imagine moins bienveillant avec un membre de l'opposition qu'un membre de la majorité). Or, comme il n'y a plus de gouvernement, les groupes ont du mal à se déterminer sur leur appartenance à la majorité ou à l'opposition. Ce qui a prévalu ici, c'est que les trois groupes de l'ancienne majorité parlementaire le restent (Ensemble, Horizons, MoDem), à titre provisoire, selon le prochain gouvernement, et les huit autres groupes se sont déclarés dans l'opposition, y compris ceux du NFP alors qu'ils revendiquent faire partie de la majorité !



La deuxième difficulté, c'est la structure tripartite de l'Assemblée qui ne permet pas de majorité claire et nette. Il y a donc eu des surprises dans certaines désignations. Enfin, troisième difficulté, le NFP et le groupe Ensemble ont annoncé qu'ils ne voteraient pour aucun membre du RN dans ces désignations, perpétuant un front républicain au-delà de la sphère électorale, ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui a victimisé le groupe RN qui n'a rien eu alors qu'il représente un tiers de l'hémicycle, et surtout 10,6 millions d'électeurs. C'est une grave erreur, à mon sens, d'avoir voulu isoler les députés RN de toute responsabilité dans le fonctionnement interne de l'Assemblée, alors qu'ils ne l'avaient pas été dans la législature précédente (il y avait eu deux vice-présidents, Sébastien Chenu et Hélène Laporte, qui avaient présidé les séances de manière satisfaisante et reconnus de tous).



D'ordinaire, il n'y a pas de vote pour ces désignations dans la mesure où l'ensemble des présidents de groupe (qui se sont réunis dans la matinée du 19 juillet 2024) se mettent d'accord pour une répartition proportionnée. Cette fois-ci, non, puisqu'il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, si bien qu'il a fallu voter et cela a pris énormément de temps (jusqu'à neuf voire dix opérations de vote, en fait moins car le troisième tour n'a pas été nécessaire pour les deux premières désignations, mais le premier scrutin a été annulé). Bref, cela signifie que le bureau de l'Assemblée a été complètement désigné dans la nuit du 19 au 20 juillet 2024 à 4 heures 10 du matin !





1. Les 6 vice-présidents de l'Assemblée Nationale



Huit candidatures ont été déclarées : Clémence Guetté et Nadège Abomangoli pour les insoumis ; Sébastien Chenu et Hélène Laporte pour le RN ; Roland Lescure pour Ensemble ; Naïma Moutchou pour Horizons ; Annie Genevard et Xavier Breton pour LR.



Premier coup de théâtre avant le premier tour. Le groupe RN a annoncé qu'il voterait pour six candidats qu'ils ont estimés représentatifs de l'Assemblée : Sébastien Chenu et Hélène Laporte, bien sûr, mais aussi Clémence Guetté, Nadège Abomangoli, Naïma Moutchou et Xavier Breton. Une position qui n'a pu que mettre mal à l'aise le groupe insoumis puisque, effectivement, ses deux vice-présidentes ont été élus par les voix du RN !



Mais à l'issue du premier tour, c'était la stupeur et le deuxième coup de théâtre, à 17 heures 25, après près de deux heures trente de travail : le scrutin a été annulé car on a trouvé dix enveloppes de trop par rapport au nombre de votants. Avec une erreur d'une ou deux enveloppes, on peut imaginer une erreur, une négligence, une maladresse. Dix, cela fait beaucoup. Avec la conclusion qui s'est vite imposée dans l'hémicycle : on a cherché à frauder ! Les députés ont donc dû recommencer leur premier tour.



Après l'élection des six vice-présidents, le député socialiste Jérôme Guedj a voulu s'indigner de cet incident et a craint la montée de l'antiparlementarisme : même les députés bourrent les urnes ! Il a déclaré : « Nous devons mesurer collectivement l’effet dévastateur d’une telle pratique sur nos principes républicains, auxquels nous sommes tous attachés. Pratique délétère qui a pour conséquence la démonétisation et la décrédibilisation du fonctionnement de cette institution et, partant, de l’ensemble de la démocratie française. Je le dis avec beaucoup de colère et même de rage : honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude. Honte à eux ! ». Mais à mon sens, l'indignation de Jérôme Guedj est contre-productive. Les gens ne s'intéressent plus à cette désignation, c'est très technique et sans intérêt politique. C'est faire de la publicité pour cet incident qui entraînerait la progression de l'antiparlementarisme. En revanche, il a eu raison de demander une enquête transparente : « Il faut que soit menée, dans la plus grande transparence, une enquête approfondie afin de comprendre ce qui s’est passé. Par ailleurs, pour qu’une telle fraude ait pu avoir lieu, il a fallu, certes, l’intention maligne de ceux qui l’ont commise, mais nous devons aussi étudier les modalités de ces élections afin de les améliorer considérablement et d’abandonner une forme d’à peu près, je ne veux pas parler d’amateurisme, qui n’est pas à la hauteur de la démocratie française. ».



À 19 heures 10, à l'issue du premier tour renouvelé, quatre vice-présidents ont été élus : Clémence Guetté avec 337 voix (sur 558 votants), qui devient première vice-présidente, Naïma Moutchou avec 338 voix (elle n'est pas première vice-présidente car ce poste est réservé à l'opposition et elle s'est déclarée de la majorité), Nadège Abomangoli avec 327 voix et Xavier Breton avec 325 voix. Les deux candidates insoumis ont été élues par le NFP et le RN, et les deux autres candidats ont été élus par le bloc central et le RN.



L'élection dès le premier tour des deux candidates insoumises a mis en colère notamment le député LR Ian Boucard en s'adressant au RN : « Le premier tour de cette élection nous dévoile le véritable visage du Rassemblement national de Mme Marine Le Pen. En décidant de faire élire deux vice-présidentes de la France insoumise, vous avez fait le choix du chaos. Après avoir fait campagne en expliquant vouloir empêcher l’accession au pouvoir de l’extrême gauche, vous vous rangez aujourd’hui dans le camp du communautarisme. Vous faites élire ceux qui veulent désarmer la police, ceux qui soutiennent les black blocs à Sainte-Soline. Maintenant les choses sont claires : voter Rassemblement national, c’est voter la France insoumise ! ».



Gérald Darmanin est également intervenu : « Pour le bon déroulement de nos séances, je propose qu’à l’avenir les députés de la France insoumise serrent la main des députés du Rassemblement national puisqu’ils ont été élus avec leurs voix ! ». Ainsi que Mathilde Panot : « Vous, les macronistes, n’avez aucune leçon à donner à la France insoumise et au Nouveau front populaire. (…) Gardez vos leçons de morale pour vous ! Le problème vient de votre proximité idéologique avec le Rassemblement national, des mots que vous utilisez, de la réhabilitation de Pétain ou de Maurras. ». Marc Fesneau a pris à son tour la parole : « Premièrement, il est assez savoureux de vous entendre donner des leçons alors que vous acceptez les voix du Rassemblement national et sachant que, hier, vous nous auriez fait le même procès si la Présidente Yaël Braun-Pivet avait été élue avec trois voix de plus. Deuxièmement, c’est vous qui avez demandé que soit dressé un cordon sanitaire. Or vous êtes en train de le franchir allègrement et je le regrette. Je vous fais donc une proposition simple : puisque vous êtes capables d’être élus sans les voix du Rassemblement national, démissionnez et allons jusqu’au troisième tour. Nous verrons alors si ce que vous dites est vrai. Vous refusez les mains mais, manifestement, vous ne refusez pas les bulletins. ». Ambiance !



Alors que le député insoumis David Guiraud a remis en cause la présence des dix-sept ministres démissionnaires élus députés, Yaël Braun-Pivet a rappelé un peu de droit : « Monsieur Guiraud, je rappelle une nouvelle fois que nous appliquons strictement les règles votées par cette assemblée. Comme vous le savez très bien, l’article L.O. 153 du code électoral précise que l’incompatibilité... (…) L’article L.O. 153 du code électoral précise, disais-je, que l’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de membre du gouvernement "ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire", ce qui est le cas ici. Nous appliquons donc strictement la loi. Il n’y a pas, ici, de demi-députés qui devraient se faire tout petits. Je vois devant moi 577 députés élus par le peuple français. Je vous invite à respecter chacun d’entre eux. ». Quant au député Ensemble Pierre Cazeneuve : « La loi organique, très claire, ne laisse planer aucune ambiguïté s’agissant du droit, pour les ministres élus députés, de voter comme ils l’ont fait lors du scrutin d’hier. Monsieur Guiraud, vous employez des méthodes de trumpiste. Vous refusez le résultat des urnes, vous alimentez la défiance envers notre démocratie. C’est scandaleux. Au lieu de réaliser des vidéos visant à alimenter l’antisémitisme en France, lisez la Constitution. La France insoumise devrait, elle, se faire vraiment toute petite sachant que ses deux vice-présidentes ont été élues grâce aux voix du Front national. C’est une honte ! ».



Le lendemain, samedi à 18 heures 25, Mathilde Panot a annoncé sur Twitter que son groupe allait déposer un recours au Conseil Constitutionnel pour contester la présence des dix-sept ministres démissionnaires dans l'hémicycle. L'instance suprême a déjà répondu par ailleurs qu'elle se considérait comme incompétente pour traiter ce recours.



À 20 heures 30 (vendredi), à l'issue du second tour, les deux derniers vice-présidents ont été élus : Roland Lescure avec 273 voix (sur 467 votants) et Annie Genevard avec 257 voix. Les deux candidats du RN Sébastien Chenu (162 voix) et Hélène Laporte (148 voix) ont été battus alors qu'ils avaient été élus vice-présidents en 2022. L'ostracisme contre le RN (de gauche et d'une partie du bloc central) a favorisé... le groupe LR qui, avec seulement 47 députés, a réussi à faire élire 2 vice-présidents ! Cette absence de RN parmi les vice-présidents (et plus généralement parmi les membres du bureau qui, selon l'article 10 du Règlement intérieur de l'Assemblée, devrait représenter équitablement l'hémicycle) est très regrettable pour la démocratie et victimise inutilement les élus RN. En revanche, il faut se réjouir que parmi les six vice-présidents, une majorité, quatre, sont des femmes, plus la Présidente.



2. Les 3 questeurs de l'Assemblée Nationale



Ensuite, les députés ont procédé à la désignation des trois questeurs. La fonction est stratégique et même plus importante que la vice-présidence. Éric Ciotti faisait partie des trois questeurs sortants. Quatre candidatures se sont présentées sur le bureau de la Présidente : Christine Pirès Beaune pour le PS, Brigitte Klinkert (sortante) pour Ensemble, Michèle Tabarot pour LR et Bruno Bilde pour le RN.



À 22 heures 50, à l'issue du premier tour, deux questeurs ont été élus : Christine Pirès Beaune avec 460 voix (sur 550) et Brigitte Klinkert avec 401 voix. Un second tour était donc nécessaire pour départager les deux autres candidats. Ce qui a été annoncé à 23 heures 55 à l'issue du second tour : sans surprise, Michèle Tabarot a été élue avec 251 voix (sur 438 votants) face à Bruno Bilde qui n'a recueilli que les voix de son groupe et alliés (143 voix). Encore une fois, le RN a été isolé dans ce scrutin, et toujours au bénéfice de LR qui, avec 47 députés, a réussi le tour de force d'avoir deux vice-présidents et une questeure. Et il faut noter l'élection de trois femmes questeures (sur trois), c'est sans précédent, ce qui a été aussi souligné en séance publique par Yaël Braun-Pivet : « Il s’agit de trois femmes : je crois que c’est une première dans l’histoire de notre Assemblée. ».



3. Les 12 secrétaires de l'Assemblée Nationale



Pour les douze secrétaires, deux ont été élus au premier tour (à 1 heure 30 du matin) : Stéphane Peu (PCF) avec 217 voix (sur 400 votants) et Sébastien Peytavie (EELV) avec 204 ; six autres ont été élus au deuxième tour (à 3 heures 00) : Laurent Panifous (LIOT) avec 329 voix (sur 386 votants), Christophe Naegelen (LIOT) avec 325 voix, Inaki Echaniz (PS) avec 199 voix, Sabrina Sebaihi (EELV) avec 198 voix, Eva Sas (EELV) avec 197 voix et Gabriel Amard (FI) avec 193 voix ; enfin, les quatre derniers secrétaires ont été élus au troisième tour (à 4 heures 05) : Mereana Reid Arbelot (PCF) avec 175 voix (sur 357 votants), Sophie Pantel (PS) avec 172 voix, Farida Amrani (FI) avec 170 voix, et Lise Magnier (Horizons) avec 168 voix.



Bien que ce fût en pleine nuit, cela n'a pas empêché un coup de théâtre. La gauche était très présente tandis qu'ailleurs, les députés RN et certains députés macronistes avaient déserté l'Assemblée (et pour ces désignations, un député ne peut pas faire de procuration). Entre le deuxième et le troisième tour, la gauche a voulu capitaliser son avantage de présence physique, se voyant en position de force, et a présenté quatre nouveaux candidats, en plus des huit autres candidats déjà présentés dans la course : Mereana Reid Arbelot, Sophie Pantel, Farida Amrani et Alexis Corbière.



La gauche a presque réussi son coup, puisque trois des quatre nouveaux candidats ont été finalement élus, seul Alexis Corbière n'a pas eu assez de voix (165 voix), probablement en raison de manque parmi ses anciens camarades insoumis. Christophe Blancher (MoDem), avec 156 voix, Philippe Gosselin (LR) avec 160 voix, Bertrand Sorre (Ensemble) avec 155 voix n'ont pas été élus. Les autres candidats, Thibault Bazin (LR), Blandine Brocard (MoDem), Sandrine Josso (MoDem) et Annaïg Le Meur (Ensemble) n'ont recueilli qu'entre 1 et 8 voix.



En raison de ce troisième tour surprenant, le bureau de l'Assemblée Nationale est passé majoritairement à gauche, douze députés NFP sur 22. Cela aura des incidences pour de nombreuses décisions, en particulier pour décider d'une sanction contre un député qui aurait manqué de respect à l'institution. Ce bureau est élu pour un an et sera renouvelé en octobre 2025, sauf nouvelle dissolution, redevenue alors possible.



Le RN avait retiré ses candidats aux postes de secrétaire, dégoûté par l'ostracisme dont il a été victime aux précédentes désignations. Le 20 juillet 2024, Marine Le Pen a vaguement confirmé que le groupe LR lui avait proposé un vice-président et deux secrétaires mais elle a rejeté l'offre considérant que LR était trop petit pour pouvoir offrir autant de places ! Il y aura probablement une suite sur la réalité de cette offre (qui constitue en elle-même un autre coup de théâtre !), mais la victimisation du RN pour ces nominations ne devrait pas avoir beaucoup d'effet sur les électeurs car ils sont peu au courant des mœurs-là de l'Assemblée.



Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a considéré le 20 juillet que la majorité obtenue au sein du bureau de l'Assemblée prouvait que le NFP était majoritaire et qu'il devait gouverner. Il oublie simplement que cette majorité s'est faite au forceps parce que les députés de gauche ont mieux résisté au sommeil à 4 heures du matin que leur collègues du bloc central, et pas parce que le NFP est majoritaire en nombre !



4. Les 8 présidents des commissions permanentes de l'Assemblée Nationale



Le samedi 20 juillet 2024 à partir de 10 heures, chaque commission a désigné son président. Cela s'est fait plus rapidement puisque chaque commission a fait le vote parallèlement. La surprise a eu lieu pour la commission des finances : le groupe LR avait voulu que ce fût une des leurs, Véronique Louwagie, pour qui était d'accord le bloc central. Jean-Philippe Tanguy (RN) était également candidat. Toutefois, c'est Éric Coquerel, le président sortant, qui a été (ré)élu. Paradoxe donc : car les insoumis proclament qu'ils doivent former le gouvernement et ils occupent le seul poste attribué à un membre de l'opposition ès qualités.



Par ailleurs, Charles de Courson, qui avait été également candidat à la présidence de la commission des finances (c'est son retrait entre le deuxième et trois tour qui a favorisé l'élection d'Éric Coquerel), a été élu rapporteur général du budget, battant le rapporteur général sortant Jean-René Cazeneuve. Tous les deux ont obtenu 27 voix, ce qui fait que Charles de Courson, soutenu par la gauche, a été élu au bénéfice de l'âge. Or, antimacroniste pur et dur, bien que centriste, Charles de Courson a peu de chance de faire partie de la prochaine majorité. C'est bien la première fois qu'un membre de l'opposition est rapporteur général du budget ! Pour Jean-René Cazeneuve, Charles de Courson « a bafoué l'esprit de nos institutions. Il faut un rapporteur général qui puisse travailler avec l’exécutif. Il va y avoir un dialogue entre les oppositions, et appauvri avec Bercy. ».



Six des huit commissions ont élu un président membre du bloc central grâce à l'alliance avec LR (ils étaient sept sortants). Il y a seulement deux femmes sur huit présidents de commission.



Président de la commission des lois : Florent Boudié (Ensemble).

Président de la commission des affaires étrangères : Jean-Noël Barrot (MoDem).

Président de la commission des finances : Éric Coquerel (FI).

Président de la commission des affaires sociales : Paul Christophe (Horizons).

Président de la commission des affaires économiques : Antoine Armand (Ensemble).

Présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire : Sandrine Le Feur (Ensemble).

Président de la commission de la défense nationale et des forces armées : Jean-Michel Jacques (Ensemble).

Présidente de la commission des affaires culturelles et de l'éducation : Fatiha Keloua Hachi (PS).



Rapporteur général du budget de l'État : Charles de Courson (LIOT).

Rapporteur général du budget de la sécurité sociale : Yannick Neuder (LR).





5. Les 11 groupes politiques



L'ensemble des groupes a fixé l'appartenance politique des 577 députés, dont 8 sont restés non-inscrits (en particulier l'ancien macroniste Sacha Houlié et les anciens LR Aurélien Pradié et Raphaël Schellenberger).

1. Groupe RN présidé par Marine Le Pen : 126 députés.

2. Groupe Ensemble pour la République présidé par Gabriel Attal : 99 députés.

3. Groupe France insoumise présidé par Mathilde Panot : 72 députés.

4. Groupe PS présidé par Boris Vallaud : 66 députés.

5. Groupe LR (appelé Droite républicaine) présidé par Laurent Wauquiez : 47 députés.

6. Groupe EELV présidé par Cyrielle Chatelain : 38 députés (dont Delphine Batho et Dominique Voynet).

7. Groupe MoDem (appelé Les Démocrates) présidé par Marc Fesneau (élu face à Jean-Paul Mattei) : 36 députés.

8. Groupe Horizons présidé par Laurent Marcangeli : 31 députés.

9. Groupe LIOT présidé par Stéphane Lenormand : 21 députés (dont Valérie Létard et Jean-Luc Warsmann).

10. Groupe PCF (appelé Gauche démocrate et républicaine) présidé par André Chassaigne : 17 députés.

11. Groupe À Droite (ciottistes) présidé par Éric Ciotti : 16 députés.



Épilogue



Yaël Braun-Pivet a été l'invitée du journal de 20 heures le 20 juillet 2024 sur France 2 à l'issue de ces trois journées d'installation de l'Assemblée Nationale particulièrement mouvementées. Elle a regretté l'absence de députés RN dans le bureau de l'Assemblée Nationale : « Depuis que je préside cette institution, j’ai toujours plaidé pour que toutes les forces politiques soient représentées au bureau (…). Nous avons des règles et avons la possibilité d’avoir un accord des présidents de groupe pour que chacun puisse être représenté à juste proportion au bureau. Les présidents de groupe, notamment ceux du Nouveau front populaire, ont refusé qu’il y ait un accord pour une juste répartition des postes. Et donc, quand il n’y a pas d’accord à l’Assemblée Nationale, il y a un vote. Et là, nous avons vu effectivement un vote absolument stupéfiant, où le Rassemblement national a porté ses voix sur des candidats de la France insoumise, a retiré des candidatures, et donc n’a pas pu être élu à ces fonctions importantes. ».



Par ailleurs, la Présidente de l'Assemblée Nationale a écarté l'idée d'un gouvernement du NFP : « Il n’est pas majoritaire. Il faut constituer une majorité. Ça se construit, il faut que ce soit l’Assemblée des additions et pas celle des divisions. ». Ça prendra certainement un peu de temps. Les Français partent en vacances, les grosses chaleurs estivales s'installent, les Jeux olympiques et paralympiques vont commencer (le vendredi 26 juillet 2024). Et pour l'instant, aucune perspective concrète de grande coalition, seule capable d'être portée par une majorité à l'Assemblée, ne s'esquisse prochainement.





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (20 juillet 2024)

http://www.rakotoarison.eu





