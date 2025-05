Législatives 2024 (30) : coalition ou pacte ?

Coalition ou pacte ? Ou crise de régime ? Et la faute à qui déjà ?

Et ne sombrons pas dans la facilité des gens pressés qui s’y voient déjà en désignant une personne pour mieux cacher le réseau où ils ont leur place en réalité. Il y a du monde qui devrait s’expliquer et au-delà du monde politique qui entretient des relations incestueuses avec toutes sortes de chefferies et personnels des médias et des instituts d’opinion. Toutes ces carrières et notoriété étant dans les mains d’une bande d’oligarques et de leurs entourages.

« Si le peuple a mal voté, dissolvons le peuple », inspiré de Bertolt Brecht

→ Interview de Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV (19 juillet 2024- 35 mn)

https://melenchon.fr/2024/07/19/interview-de-jean-luc-melenchon-sur-bfmtv

JLM déroule la logique politique et constitutionnelle dans laquelle le président nous a précipités. Concernant le vote et le choix des élus, il nous met en garde. Si cela une fois de plus consiste à remettre en cause le vote des électeurs pour maintenir artificiellement les logiques d’une politique dans une vaste compromission, la situation politique et sociale s’aggravera encore et encore jusqu’à la crise de régime.

Si nous voulons nous sentir citoyen, ne pas nous faire balader par les propagandes, les chefferies et personnels médiatiques et comprendre quelque chose, il y a des moments où nous ne pouvons pas l’être à moitié. Il s’agit de s’informer un peu plus en profondeur comme pour le référendum de 2005 par exemple. Une interview un peu technique mais très éclairante sur le vote à la présidence de l’Assemblée, des commissions et sur le cheminement menant à la candidature de 1er ministre. A chacun de se faire une idée et de mener sa réflexion. Pour comprendre, il s’agit d’abord de s’assurer de ce que l’on peut savoir, de ce que l’on ne sait pas en en étant conscient, sans chercher à avoir un avis prématurément ou se ranger derrière ceux qui ont un avis sur tout qui parlent souvent fort mais expliquent peu.