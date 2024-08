Législatives 2024 (34) : Lucie Castets noyée dans une réalité alternative !

« Je demande au Président de prendre ses responsabilités et de me nommer Première Ministre ! » (Lucie Castets, le 24 juillet 2024 sur France Inter).

Si, quand vous faites votre marché au village, près de votre plage ou de vos montagnes, vous voyez passer une jeune femme à l'allure avenante, plutôt déterminée, le visage un peu fermé et le sourire un peu trop carnassier, c'est que vous avez la chance de séjourner pendant vos vacances dans un des lieux où Lucie Castets fait campagne.



Lucie Castets, mais si ! Rappelez-vous ! C'est le plan C ou D... ou Z plutôt, de la nouvelle farce populaire. Inconnue de tous les Français, au point de ne même pas être répertoriés sur Wikipédia (j'insiste beaucoup sur ce sujet : beaucoup de notice bibliographique concerne de grands inconnus), inconnue par 99,9999% des électeurs d'un candidat du NFP et probablement inconnue de 95% des députés du NFP (seuls, les élus parisiens pouvaient éventuellement, s'ils s'intéressaient à leur mandat, la connaître), parce qu'elle a été choisie par des prélats de la gauche ultradicalisée, obscurs apparatchiks sous influence du gourou des insoumis, après de nombreuses et vaines autres tentatives (initialement, ces confinés du conclave avaient proposé quelques mamies aux Français), choisie pour devenir la Première Ministre de la France !



Pas de chance pour elle, ses cardinaux idéologisés n'ont pas lu la Constitution de la Cinquième République pourtant applicable depuis le 4 octobre 1958 (soit presque 66 ans). L'article 8 de la Constitution est assez clair et n'a pas besoin d'exégètes intellectuels : « Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. ». Les apparatchiks du NFP se croit sous la Quatrième République, ce qui correspond bien à leur mode de pensée en voulant la Sixième, car ils haïssent la Cinquième, celle que nous a léguée le Général De Gaulle pour notre grande chance et grand intérêt. Ce n'est donc pas aux chefs de partis minoritaires de désigner le futur Premier Ministre de la France, mais à Emmanuel Macron, et uniquement à lui, Président de la République, et ce dernier a déjà donné les clefs : il faut que ce Premier Ministre puisse gouverner, c'est-à-dire, il faut qu'il ne succombe pas à la première tentative de motion de censure. Une évidence que ne semble pas avoir comprise le NFP qui, par un autisme politique qui sera un sérieux sujet d'étude pour les politologues pendant de longues années, s'est fourvoyée dès le soir du 7 juillet 2024 dans une réalité alternative, nous-avons-gagné.



En réclamant de manière très cavalière à la matinale de France Inter, dès le lendemain de sa... comment dirais-je ? de sa "désignation interne", le 24 juillet 2024, de la nommer à la tête du gouvernement, Lucie Castets méconnaît la Constitution, et pire, elle crée un précédent institutionnellement dangereux sinon honteux qui pourrait s'apparenter à une prise de pouvoir par la force (on appelle cela un coup d'État, même si, en l'occurrence, il s'agit ici plutôt d'un coup d'éclat, formulation facile et peu originale, j'en conviens).



Alors que les partis qui la soutiennent ne disposent du soutien que de 174 députés voire 192 en élargissant à des divers gauche, il manque environ une centaine de députés pour constituer une majorité (289 députés), ce qui est loin d'être possible, surtout quand Lucie Castets a confirmé le 24 juillet 2024, qu'il « n'y a pas de coalition possible » entre le NFP et le bloc macroniste (pas plus qu'avec le RN). Et elle l'a redit un peu plus tard : « Une coalition avec le camp présidentiel est impossible, du fait de nos désaccords profonds, et ce n'est pas ce qu'attendent nos électeurs. ».



Son problème, c'est qu'elle ne parle que de ses électeurs-à-elle, c'est-à-dire du NFP (car je peux affirmer de manière certaine qu'aucun des 50 millions d'électeurs français, pas un, n'a voté pour madame Lucie Castets !), alors qu'elle devrait parler de tous les électeurs, de ceux aussi qui ont voté à 34% pour le RN ou de ceux qui, à 22% ont voté pour les macronistes. Lorsqu'on prétend vouloir diriger le gouvernement de la France, on doit le faire au nom de l'intérêt de tous les Français et pas seulement d'un camp, d'une faction, de ses seuls partisans, de toute façon pas assez nombreux pour dégager une majorité à l'Assemblée.



Sa copine écolo Marine Tondelier, super heureuse d'avoir enfin un nom à défendre (faute d'elle-même mais dans la perspective d'un futur improbable maroquin), avait d'ailleurs fait un contre-sens la veille, le 23 juillet au soir, sur BFMTV. On lui demandait si, pour élargir sa majorité de gauche vers le centre pour avoir une majorité, il faudrait exclure les insoumis dont la présence empêche tout élargissement. Mais elle a répondu à l'envers, en disant que si on excluait les insoumis, la majorité-très-minoritaire perdrait les 74 députés insoumis... en oubliant d'ajouter qu'elle pourrait alors gagner les 200 députés du bloc central...



Ni Marine Tondelier, ni Lucie Castets, ni leurs affiliés insoumis n'ont compris l'enjeu politique actuel : pour gouverner dans la situation actuelle, il faut faire des compromis autour d'une table avec des programmes différents, se mettre d'accord sur des projets communs, ou au moins, des objectifs communs, mais pas rester psychorigide comme le gourou à ne vouloir appliquer que le programme d'une très petite part des Français (28%). En ce sens, Lucie Castets se présente aux Français comme la fille improbable de Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo !



Et c'est unique dans l'histoire politique de la France : c'est la première fois qu'une personnalité politique, complètement inconnue et anonyme, fait campagne après et pas avant les élections ! C'est un peu tard ! Ainsi, la voici donc qui, de manière totalement inaudible, est allée à Lille le 27 juillet ou alors qui va rencontrer les employés de la société Duralex le 31 juillet à La Chapelle-Saint-Mesmin, près d'Orléans, dans le Loiret. Les petits apparatchiks de la NFP sont bien entendu à ses côtés, mais elle n'a pas rencontré beaucoup de succès, ce qui peut se comprendre avec les vacances estivales, la canicule et la joie des Jeux olympiques dans les exploits des sportifs français.



Directrice des finances et des achats de la Ville de Paris, c'est un poste très important pour une commune de 2 millions d'habitants, et on peut se poser des questions sur la trajectoire professionnelle. Ainsi, sa venue à Lille a provoqué une foule d'interrogations parmi les internautes sur Twitter, comme celle-ci, de la journaliste Caroline Jaeger, le 27 juillet 2024 lorsqu'elle a vu l'affiche : « Oui, venez rencontrer une fonctionnaire de la ville de Paris si vous voulez, mais faites-le à Paris. Aucune question politique et uniquement sur son champ de compétences qui sont les finances et les achats de la ville de Paris svp. Devoir de réserve oblige dans la fonction publique, sauf si elle s’est mise en disponibilité pendant sa campagne "électorale" au poste de Première Ministre ».



Même son de cloche ici : « Obligation du fonctionnaire même en congés de respecter le droit de réserve et tout ce qui va avec ! Étonnant de faire de la politique sans être mise en disponibilité ! Bonjour le respect de la fonction publique territoriale ou d'État ! Cela promet ».



Renseignements pris, "Le Canard enchaîné" a annoncé le 30 juillet 2024 que Lucie Castets n'avait effectivement pas demandé à être mise en disponibilité et est donc toujours directrice des finances et des achats de la Ville de Paris, mais elle a simplement posé des congés payés : « Lucie Castets, la candidate du NFP qui mène campagne pour Matignon, a omis de se mettre en disponibilité auprès de la Ville de Paris, où elle officie comme directrice financière. Elle a juste posé des congés jusqu’au 30 août. C'est peut-être plus prudent... ».



La réaction à cette information a été sans pitié pour la pauvre candidate autoproclamée à Matignon : « ? C'est une blague ! Elle-même sait donc que tout cela est une vaste plaisanterie ». Un plus pondéré : « Elle a eu raison car cela reste une intermittence de spectacle pendant quelques semaines. Elle sait bien qu'elle ne sera jamais PM mais accepte de jouer ce rôle de cache-sexe des failles béantes à gauche ; en tentant de convaincre la base militante, que tout est de la faute du PR ».



Ou encore : « "a omis de se mettre en disponibilité auprès de la Ville de Paris" : Preuve que c'est du bluff, qu'elle-même n'y croit pas ». D'autres étaient plus originaux : « "Castets on Tour" avec son nouveau single : I want to be Prime Minister, déjà disponible en téléchargement ». À quoi a été répondu ceci : « Juste une reprise du "live" de juin de Jordan Bardella ! ». Un autre internaute plus visionnaire : « Oui c’est une mythomane qui est là pour faire un peu d’animation dans la presse pendant les JO. Avant l’arrivée de Xavier Bertrand à Matignon en septembre. Elle retournera dans l’anonymat creuser le déficit de la ville de Paris. La chef des castors retournera parmi les rats ».



Bien entendu, en dehors du fait que la campagne de Lucie Castets se terminera le 30 août 2024, donc, qu'elle reprendra son travail à partir de cette date, d'autres internautes toujours aussi malveillants mais humoristiques ont souligné l'absence de la haut fonctionnaire à son poste pourtant crucial, rappelant l'état désastreux des finances de Paris : « Les finances de la mairie de Paris bénéficient d'un peu de répit ! ». Ou : « Devinez qui est tellement indispensable dans son poste, que personne ne fait la différence quand elle est absente pour plusieurs semaines ? ».



Et en parlant de poser ses congés, certains ont été étonnés de cette facilité déconcertante à les poser : n'importe quel responsable dans une collectivité ou une entreprise a du mal à prendre déjà seulement trois semaines successives de congés, alors six semaines, à l'improviste, du jour au lendemain ! Ainsi : « Une directrice financière qui prend plus d’un mois de congés tandis que les comptes de sa "boîte" sont en perdition. Elle fait quoi là-dedans ? ». Un raisonneur : « Donc elle avait 5 semaines de congés disponibles. C’est bien une presque ministre économe ». Un Parisien mécontent : « À la mairie de Paris on peut prendre 6 semaines de congés d'affilée ? Trop cool, la mairie de Paris ! Qu'Anne Hidalgo la renferme d'office dans son bureau. Avec le déficit actuel de la ville, elle a du boulot la haut-fonctionnaire qui sait tout sur Tout. ».



En somme, une haut fonctionnaire payée à faire campagne pour des intérêts partisans, où est donc sa neutralité ? Imagine-t-on d'autres fonctionnaires toujours en fonction faire campagne dans d'autre camp ? (Oui, ça a existé !). Le dernier internaute que je cite ici a rappelé : « C’est une des responsables du naufrage économique de Paris et le NFP veut en faire notre Première Ministre, c’est dire a quel point ils sont motivés pour remettre le pays sur les rails ».



Car l'important, effectivement, c'est le fond, et là, au moins, c'est clair : Lucie Castets a annoncé qu'elle ferait 150 milliards d'euros d'augmentation d'impôts et de taxes supplémentaires ! Rien que cela pour financer le très lourd programme dépensier du NFP. François Hollande avait secoué la France avec un choc d'augmentation des impôts de 30 milliards d'euros en 2012 et elle a été plombée pendant cinq ans, avec un chômage de masse alors que nos voisins redémarraient leurs activités économiques. Il a fallu l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir pour retrouver un peu de raison dans la conduite de la politique économique de notre pays. Ce n'est pas le moment pour refaire du déficit et des dépenses publiques à outrance dans un pays déjà archi-imposé et archi-taxé. Il est temps au contraire de libérer le pays, ce qu'ont tenté de dire tous les électeurs qui n'ont pas voté pour le NFP, soit environ les trois quarts du pays. Le mieux, pour Lucie Castets, c'est de finir son tour des plages le 30 août, de se remettre au boulot pour assainir les finances de Paris, et de replonger dans l'anonymat. Merci. Au suivant !





Sylvain Rakotoarison (31 juillet 2024)

http://www.rakotoarison.eu





