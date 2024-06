Législatives 2024 (4) : l'angoisse de Manuel Valls.

« Je vous le dis très sincèrement (…). Moi, ça m'angoisse. Je pense ne jamais avoir été aussi inquiet, comme citoyen, par rapport (…) au futur de mon pays. » (Manuel Valls, le 15 juin 2024 sur LCI).

L'ancien Premier Ministre Manuel Valls était l'invité de Darius Rochebin le samedi 15 juin 2024 vers 20 heures 30 sur LCI. Il était venu exprimer son inquiétude et son incompréhension, en particulier sur la candidature de l'ancien Président François Hollande en Corrèze sous les couleurs de la nouvelle farce populaire (NFP). Manuel Valls ne comprends notamment pas que François Hollande puisse se présenter sous les couleurs d'une coalition gouvernementale qui abrite également FI et le NPA !



Cette annonce faite samedi de François Hollande est très étonnante d'ailleurs à plus d'un titre. D'une part, comme déjà écrit, il se couche politiquement devant Jean-Luc Mélenchon qui, qu'on le veuille ou pas, dominera le prochain ensemble des députés NFP car FI a le plus d'investitures. D'autre part, François Hollande est loin d'être certain d'être élu malgré son passé de député de la Corrèze, de maire de Tulle et de président du conseil général de Corrèze. En effet, la circonscription a voté aux européennes 31,6% pour le RN, 15,8% pour le PS et 11,2% pour Ensemble (liste Hayer). En outre le député sortant LR se représente. Même sans concurrent Ensemble, le clivage risque de se faire entre LR et RN en excluant du jeu l'ancien Président de la République. Et pourtant, François Hollande convoiterait-il secrètement Matignon le 8 juillet ?



Mais revenons à son ancien Premier Ministre. C'est vrai que Manuel Valls jouit d'une très forte impopularité en France, certainement justifiée en partie par ses allées et venues électoralistes entre la France et la Catalogne, mais aussi par ses incessantes offres de service sans suite depuis 2017. On ne pourra pas dire cependant que l'ancien candidat à la primaire socialiste de 2017 est un arriviste, car en juin 2024, au contraire de juin 2022, il n'est pas candidat aux élections législatives (en 2022, il avait été battu dès le premier tour). Il n'a donc aucun intérêt personnel dans le scrutin et ne peut rien espérer ni d'une victoire du parti du Président Emmanuel Macron qui l'a toujours ignoré, ni d'une victoire du NFP qui le déteste, ni une victoire du RN considéré comme son principal adversaire lorsqu'il était à Matignon. Ce qui lui donne plus de liberté et surtout, plus de sincérité.



Surpris et inquiet, Manuel Valls a déclaré que la dissolution était très dangereuse : « Elle plonge le pays dans une très grande incertitude. Elle peut amener le pays dans le précipice, notamment parce que nous voyons bien que s'affrontent deux blocs aujourd'hui, ce qui angoisse d'ailleurs beaucoup de mes compatriotes, le Rassemblement national et le soi-disant front populaire. Donc, oui, c'est un risque bien évidemment, mais le Président de la République a pris cette décision. Maintenant, les électeurs sont convoqués, le peuple va parler. Je suis un républicain, un démocrate, donc il faut convaincre les Français qui sont inquiets, mais (…) ils vont voter massivement à l'occasion de ces élections législatives, contrairement à ce qui s'est passé depuis vingt ans. ».



Il n'était du reste pas tendre avec Emmanuel Macron à qui il a reproché de ne pas avoir créé les conditions d'une coalition au sein de l'Assemblée Nationale : « Plonger le pays dans une crise politique majeure, c'est évidemment prendre un risque. Nous sommes dans un moment périlleux. ».



En revanche, il a reconnu un certain mérite à Jordan Bardella : « C'est difficile de nier que Jordan Bardella, qui a 28 ans, est un "phénomène" politique, et pas que sur TikTok. Je ne vais pas dire le contraire. ».



Pour Manuel Valls, la situation qui conduirait à avoir surtout des duels de second tour, dans les circonscriptions, entre le RN et le NFP, serait très favorable à une victoire du RN : « Une majorité très grande de duels au second tour entre le RN et le NFP, notamment avec des candidats de FI : ce scénario est évidemment un scénario gagnant parce qu'une partie de l'électorat de droite, et les dirigeants de la droite, des dirigeants comme Bellamy ou d'autres, appelleraient à voter pour le RN. Alors, là, oui, dans ce scénario. C'est pour ça que c'est très important que les candidats républicains, du centre gauche, du centre droit, les modérés, ceux qui ont une vision de l'économie, de l'ordre, de l'Ukraine, qui partagent les mêmes combats contre l'antisémitisme, puissent se retrouver, et c'est à ce sursaut-là que j'appelle les Français. ».



Sur la candidature de François Hollande ? Manuel Valls voulait bien choisir ses mots pour ne pas le blesser, mais il n'a pas pu s'empêcher de parler de mensonge : « Un ancien Président de la République ne devrait pas faire cela. (…) Il se met dans une coalition, dans ce NFP, non seulement avec ceux, en grande partie, qui n'ont cessé de le critiquer et qui sont aussi en partie à l'origine de l'échec collectif de son quinquennat... » mais coupé par Darius Rochebin, il n'a pas fini sa phrase et a ajouté : « C'est incompréhensible ! C'est une aberration ! Cela me révolte, d'une certaine manière, parce qu'il participe, François Hollande, et il le sait, parce que je le sais lucide, à un mensonge. Un mensonge sur le programme économique : que François Hollande défende le retour à la retraite à 60 ans, avec le coût que cela représenterait pour nos finances publiques, n'a véritablement aucun sens ! Que François Hollande défende un projet où on ne parle même pas du nucléaire alors que nous savons que le pays est engagé de nouveau dans cette voie, et tant mieux, c'est important pour notre indépendance énergétique et pour l'emploi. Que François Hollande partage enfin une coalition avec un parti qui a tenu des propos anti-Juifs, antisionistes, anti-Israël, qui envoie des candidats qui ont dit que la police tue, qui se retrouve dans la même formation, dans la même coalition que madame Obono qui disait qu'elle n'était pas Charlie. Il y a quelque chose qui aujourd'hui m'a profondément choqué (…). Monsieur Poutou, le leader du NPA, est le candidat de FI, et donc du NFP, dans l'Aude, dans la circonscription de Trèbes, là où il y a eu un attentat, où le colonel Beltrame a donné sa vie, alors que monsieur Poutou est de ceux qui disent que les forces de l'ordre tuent ou se sont retrouvés manifestants avec des cris contre les Juifs. (…) [François Hollande] participe d'un mensonge et mentir aux Français dans ce moment-là, et participer (…), c'est une erreur, c'est une aberration, ça me choque ! (…) La cohérence, c'est essentiel. ».



Manuel Valls n'avait pas de mots assez durs à la fois contre les insoumis mais aussi contre ceux qui acceptent de s'allier avec eux : « [Jean-Luc Mélenchon] a soutenu les émeutiers il y a un an. Vous vous rendez compte ? Gouverner avec ceux qui ont soutenu les émeutiers qui s'attaquaient aux commerçants, aux services publics et aux forces de l'ordre il y a un an. (…) Leur stratégie, notamment, de capter le vote de nos compatriotes de confession et d'origine arabo-musulmane a fonctionné dans les quartiers, avec le drapeau palestinien, avec le soutien à ce qui se passe à Gaza, et avec le soutien de fait au Hamas, et avec des gens, le NPA, qui considèrent que le 7 octobre est un acte de résistance. Enfin, vous vous rendez compte de la politique étrangère si c'est gens-là gouvernent demain ensemble ? Vous vous rendez compte le sentiment (…) qu'éprouveraient les compatriotes juifs dans ce pays ? Enfin, réveillez-vous tout de même du côté de la gauche ! Moi, je suis sûr que tous ceux qui ont voté pour Raphaël Glucksmann, qui se sentent aujourd'hui oubliés, qui se sentent orphelins, qui se sentent floués, il y a des millions de gens qui ne se sont pas déplacés, donc, comment pourraient-ils accepter ? (…) Quand on parle de la République, de la lutte contre la haine des Juifs, de la laïcité, ni Mélenchon ni Obono ni Poutou ne partagent (…), là non, cette gauche ne porte pas ces valeurs ! ».



Malgré cette position très ferme (anti-NFP et anti-RN), Manuel Valls ne paraissait toutefois pas vraiment prêt à soutenir à fond et avec enthousiasme les candidats de la majorité présidentielle. Appelé à commenter les mesures proposées par le Premier Ministre Gabriel Attal et énoncées au journal de 20 heures ce même 15 juin 2024 sur France 2, Manuel Valls semblait craindre une surenchère démagogique : « Il faudra les chiffrer. Elles me paraissent pour la plupart intéressantes, mais je voudrais qu'on regarde le coût. J'ai en tête les mots de Bruno Le Maire il y a quelques semaines sur l'état de nos finances publiques. Ce que je sais à ce stade, c'est le coût du programme du Rassemblement national autour de 100 milliards, celui du NFP entre 200 et 300 milliards, on verra quels sont les modes de financement de ce programme plus raisonnable, ce sont les gens qui ont gouverné jusqu'à maintenant. ».



Et de rappeler aussi d'autres contraintes que les finances publiques : « On l'oublie. Il y a une guerre à quelques heures d'ici. Tous les budgets de la défense dont le nôtre augmentent. (…) Ce sont des coûts aussi. ».



D'où l'appel aux bonnes volontés : « C'est le moment de se regrouper, tous ceux qui ont une certaine idée de la responsabilité de notre pays. (…) Je vais me battre, avec d'autres, pour que, dans toutes les circonscriptions, puissent gagner ceux qui partagent cette idée, qu'ils viennent des républicains, de la social-démocratie, du centre, et au deuxième tour, encore davantage. ».



Entre un candidat RN et un candidat FI, Manuel Valls refuserait de choisir, il voterait blanc, mais il fera tout pour que ce genre de duels soit le moins nombreux possible : « Je ne choisirais pas entre le Rassemblement national et la France insoumise. (…) Pour la France insoumise, non ! Je ne voterais jamais de ma vie pour un parti qui a fait de la haine des Juifs et d'Israël, c'est-à-dire de la haine de la France, parce que ça veut dire ça, son programme ! (…) Pour capter un certain vote, notamment dans les quartiers populaires, et le vote musulman, [Jean-Luc Mélenchon] a fait de la question d'Israël un sujet majeur. (…) Quand on critique Israël avec l'idée de nazifier ce pays, qui commettrait un génocide, mot qu'on a entendu en permanence, on franchit le pas qui est celui de la négation. (…) Quand vous vous alliez à une organisation qui s'appelle le NPA qui considère que le 7 octobre est un acte de résistance, ça salit tout le monde, tous les candidats qui vont à ces élections législatives sous la bannière du NFP. (…) Dans chaque circonscription, il faut qu'il y ait un maximum de députés ni RN ni FI, pour la République. C'est ça, mon engagement ! ».



Toutes ces déclarations presque passionnées parce qu'inquiètes de Manuel Valls étaient prévisibles et il était sain qu'il s'exprimât ainsi haut et fort. Mais sa valeur ajoutée a été surtout apportée à la fin de son interview, pour répondre finalement à un argument fataliste d'électeurs pas vraiment portés sur le programme du RN mais qui considèrent la victoire de ce parti inéluctable. Certains se disent que sous la cohabitation, ils ne pourraient pas faire tout leur programme et qu'il y aurait la barrière de l'Élysée. Manuel Valls, comme ancien Premir Ministre, a rejeté ce type d'argument et a averti : « Moi, j'ai vécu la cohabitation comme conseiller de Lionel Jospin pendant quatre ans à l'époque, j'étais aussi chef du gouvernement, et le Président Hollande a pleinement respecté les prérogatives du chef du gouvernement. (…) Je vous réponds très franchement : le pouvoir sur les grandes questions intérieures, nationales, est à Matignon et à l'Assemblée. Donc, là, les choses sont très claires. ».



Ce que veut donc faire comprendre Manuel Valls, c'est que voter pour le NFP, c'est pousser la France dans les mains du RN et ce parti aura tout le pouvoir pour mettre en application son sinistre programme (sinistre pour la France). Quant à l'argument martelé ad nauseam, du : on-n'a-pas-encore-essayé, Simone Rodan-Benzaquen a tweeté, le 15 juin 2024, pour faire remarquer : « "On n'a pas essayé" n'est pas un bon argument ! Sinon j'espère pour vous que vous n'avez pas essayé de : manger de l'arsenic ; faire un feu de camp dans votre maison ; vous balader à pied sur une autoroute ; sauter d'un avion sans parachute ; prendre à main nue une ligne à haute tension, etc. »...





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (16 juin 2024)

http://www.rakotoarison.eu



Pour aller plus loin :

Législatives 2024 (4) : l'angoisse de Manuel Valls.

Législatives 2024 (3) : François Hollande dans l'irresponsabilité totale !

Législatives 2024 (2) : clarification ou chaos ?

Législatives 2024 (1) : vaudeville chez Les Républicains.

Sidération institutionnelle.

Élections européennes 2024 (4) : la surprise du chef !

Résultats des élections européennes du dimanche 9 juin 2024.