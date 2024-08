Législatives 2024 (40) : Patrick Cohen a raison !

Un petit monde de l’entre-soi.

« Il est l’un des journalistes emblématiques de France Inter. »l

Le Patrick (titulaire de la matinale de France-Inter) en fait fut débauché par Bolloré grâce à un gros chèque (très) pour remonter à l’époque la matinale d’Europe-Un en berne, et incompétent, fut vite remercié. Mince alors. Récupéré très vite par le service public pas rancunier sur LCP avec aussi un rond de serviette dans la grande émission de l’immense et talentueuse Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, recyclée elle de Canal-plus. Youpi. La vie est belle pour certains ce qui les qualifient pour dire que c’est une folie d’augmenter le smic et de supprimer la réforme de la retraite. Heureusement que France Inter, pas rancunier non plus (rappelez-moi le nom de la directice à la carrière fulgurante), vient de le récupérer pour notre édification nationale et matinale si j’ai bien compris. Il paraît que Patrick croit aux fées (les bonnes fées gentilles uniquement avec ceux qui le méritent). Je crois bien que c’est ce qu’il va s’efforcer de nous expliquer pour son grand retour tant attendu. Merci Patrick, merci France Inter