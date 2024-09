Législatives 2024 (41) : intérêt national et mode de scrutin.

@Durand



’’ Si le gouvernement était là pour le “bien commun“, ça se saurait ! ’’

Œuvrer pour le bien commun est antinomique de la bonne gouvernance



« La gouvernance c’est la gestion économique sans politique. Là dessus on rajoute une couche de religion, ça compense. » (Daniel Bensaïd FI 19/1/08)



Quand Rakoto dit : « : il faut trouver de nouveaux mécanismes pour favoriser la construction de nouveaux logements. », c’est qu’il a déjà une idée en tête : On sait qu’il y a de plus en plus de migrants, et qu’il faudra des logements pour les accueillir. Il suffira de subventionner largement les constructeurs (au profit de l’oligarchie) et au nom de la générosité de la France terre d’accueil ( la couche de religion).



L’enfer est dit-on, pavé de bonnes intentions ? Je crois que l’enfer sur terre est surtout pavé de bonnes intentions mensongères.