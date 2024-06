Législatives 2024 (5) : le trouble de Lionel Jospin.

« Le Président, par cette décision imprévue, improvisée, non réfléchie, a plongé le pays dans un moment troublé, et peut-être même dans un moment trouble. » (Lionel Jospin, le 17 juin 2024 sur France Inter).

La dissolution soudaine et brutale du 9 juin 2024 a fait ressortir de nombreux retraités de la vie politique. Par exemple, l'ancien Premier Ministre socialiste Lionel Jospin qui était l'invité de la matinale de France Inter ce lundi 17 juin 2024. À bientôt 87 ans (dans quelques jours), Lionel Jospin, s'il montre qu'il a son âge, s'exprimant très lentement, ce qui est commode pour éviter d'être interrompu par les journalistes, semble avoir gardé toute sa tête, toutes ses facultés mentales, peut-être même sont-elles encore trop intactes pour oublier son arrogance, son orgueil et sa propension à donner des leçons de morale à tout le monde, lui qui fut à l'origine du choc de la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.



Reprochant la supposée impréparation de la décision de dissoudre (c'est son point de vue, il semblerait que la décision était dans les projets de l'Élysée depuis plusieurs mois), l'ancien Premier Ministre a ajouté : « Pour la première fois dans l'histoire de la République, un parti d'extrême droite pourrait diriger la France. (…) Donc, c'est un moment extrêmement sérieux, et imprévisible. ».



Reprenant une narration plutôt personnelle, il n'a pas compris le pourquoi de la dissolution : « Et puis soudain, le Président, je ne sais pourquoi, décide que ce scrutin qui concernait l'Europe, il allait le projeter dans la vie politique nationale française. ». Une critique qui n'est pas si éloignée de celle, d'ailleurs, de l'ancien Président Nicolas Sarkozy (j'y reviendrai). Ce qui est notable, c'est que Lionel Jospin aurait pu dire la même chose de la dissolution prononcée le 21 avril 1997 par le Président Jacques Chirac qui, finalement, lui a permis de gouverner la France pendant cinq ans dans un gouvernement de cohabitation, sous les couleurs multiples de la gauche dite plurielle (PS, PCF, EELV). À l'époque, Jean-Luc Mélenchon était un sage sénateur du parti socialiste, nommé d'ailleurs sous-ministre par Lionel Jospin pendant quelque temps.



L'ancien premier secrétaire du PS sous François Mitterrand conçoit ainsi l'exercice démocratique, le retour aux urnes, comme un trouble : « S'il est garant des institutions, je constate qu'il les trouble [en parlant d'Emmanuel Macron]. La prochaine élection nationale était dans trois ans, c'était l'élection présidentielle. Les élections législatives (…) devaient être dans trois ans aussi, dans la foulée. Qu'est-ce qui justifie tout d'un coup... (…) Il ne se comporte pas comme un garant des institutions, mais comme quelqu'un qui les trouble, si vous voulez. ». Cet avis est complètement contre-constitutionnel : la dissolution est l'une des prérogatives constitutionnelles du Président de la République, la décider n'est pas un trouble mais une simple application de la Constitution. Lionel Jospin serait-il gâteux, au contraire de ce que j'ai écrit au-dessus, ou est-il tellement politisé contre Emmanuel Macron qu'il dit n'importe quoi ?



Ainsi, au lieu de dire que le risque d'une majorité RN vient d'abord du peuple (et des sondages qui essaient tant bien que mal de capter ce que pense le peuple à un instant t), Lionel Jospin considère ...qu'il vient d'Emmanuel Macron lui-même par la dissolution : « C'est lui qui vient d'exposer les Français par cette décision à ce danger lui-même, et donc, la résistance ne va pas venir de ce côté-là. (…) Il y a quelque chose d'incompréhensible, il y a un jeu avec les institutions. ». Bref, il oublie simplement de prendre l'avis des Français qui, aujourd'hui, semblent séduits (bien malgré moi) par la figure médiatico-creuse de Jordan Bardella comme ils l'avaient rejeté il y a vingt-deux ans de manière ferme et définitive, ce qu'il n'a jamais compris.



Je pense que Lionel Jospin s'est arrêté de réfléchir politiquement au 21 avril 2002. L'arrivée de la génération née dans les années 1950 (François Hollande, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, François Fillon et Nicolas Sarkozy) est déjà, pour lui, difficile à comprendre mais depuis 2017, c'est la génération des responsables nés dans les années 1970 voire 1980 qui est maintenant aux responsabilités (sans compter que Jordan Bardella est né... en 1995 !). Il est complètement dépassé par le jeu politique actuel qui est, il faut l'admettre, parfois assez déconcertant par sa violence (et pas seulement verbale).



L'une des preuves de ce que j'avance, c'est qu'il n'a toujours pas digéré sa défaite, et ce n'est jamais à cause de lui, c'est toujours à cause des autres ! Lionel Jospin a dédramatisé la candidature de "Félix Poutou" (il voulait dire Philippe Poutou) en bon trotskiste partisan de l'entrisme ! Pourtant, son intégration dans cette nouvelle farce populaire (NFP) est une véritable incompréhension, un accord de gouvernement avec le NPA ! Mais doctrinaire, il s'en moque. Écoutons-le maintenant parler de François Hollande qui fut son dauphin au PS entre 1997 et 2002 : « François Hollande est, je le rappelle quand même, le seul socialiste qui a été en mesure de devenir Président de la République après François Mitterrand. », ce qui est vrai (toutefois, comme il s'agissait d'une cohabitation et qu'il avait réellement le pouvoir, il aurait pu s'ajouter lui-même comme étant l'un des trois socialistes qui a réussi à conquérir le pouvoir sous la Cinquième République). Et puis, Lionel Jospin a ajouté cette petite phrase qui traduit toute son amertume et sa colère (contre les Français, contre la classe politique) vingt-deux ans plus tard : « Moi, ça a été refusé en raison de la division, et donc, je sais ce qu'est la division. ».



C'est cette petite phrase qui dévoile tout l'homme politique : non, ce n'est pas lui qui a été battu, ce n'est pas lui qui a fait une mauvaise campagne ou qui a été rejeté par les Français ! C'est juste qu'il a raté l'épreuve du concours national. La faute à pas d'chance : on m'a interdit l'Élysée, les vilains à l'administration. Ah si, il y a bien des coupables : la division ! Or, la division avait bon dos : les électeurs de gauche qui ont voté pour Jean-Pierre Chevènement, Noël Mamère, Robert Hue ou Christiane Taubira, de toute façon, au premier tour, si leur candidat ne s'était pas présenté, ils se seraient abstenus, car Lionel Jospin a été incapable de mobiliser tout son électorat traditionnel. Donc, il a échoué, lui personnellement, mais pour lui, ce ne serait pas à cause de lui, toujours la faute des autres !



François Hollande a été élu par défaut sur les décombres de l'antisarkozysme primaire poussé par un François Bayrou complètement déboussolé. Mais la gauche, depuis 2002, est victime de cette absence d'analyse sur les causes réelles et profondes de l'échec de Lionel Jospin. Car la division n'est pas la cause de l'échec mais une conséquence, un signe avant-coureur de cause bien plus profonde : l'incapacité de la gauche à écouter le peuple dans ses inquiétudes, notamment sur la sécurité, en lui disant qu'il se trompait, qu'il n'y avait pas de problème, et le FN/RN a beaucoup fleuri sur cette incompréhension de la gauche. Lionel Jospin est tenté de réduire toutes ses analyses politiques à de la cuisine politicienne, mais une campagne présidentielle, ce n'est pas les autres candidats, c'est avant tout un dialogue entre le candidat et le peuple. Et le courant, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas eu lieu.



Cette cuisine politicienne, Lionel Jospin l'adore encore malgré son âge. En effet, il prétend se rassurer sur l'hégémonie de FI en regardant les investitures négociées avec le NFP dont il est un ferme partisan : « Alors que LFI avait 328 candidats en 2022, il en a maintenant 229. Alors que le parti socialiste en avait 70 en 2022, il en a 175. Et les écologistes baissant un peu et les communistes gardant le même score. Et donc, je vous rappelle que l'ensemble PC, PS, écologistes, Place publique... euh, qui sont assez proches au fond, qui étaient dans une évolution que le Président de la République a brisée par cette dissolution, représenteront 297 candidats dans ces élections contre 229 pour la France insoumise. ».



Là encore, on voit bien que Lionel Jospin a dit que toute la gauche sauf FI a été stoppée dans leur unification (ah bon ? Pas si l'on regarde les listes multiples aux élections européennes !), c'est à cause d'Emmanuel Macron, bien sûr, ce n'est jamais à cause de lui, c'est toujours à cause des autres. De plus, le décompte de marchand de tapis des investitures ne vaut pas grand-chose. Évidemment, ce ne sont pas les investitures qu'il faut appréhender, mais celles sur des circonscriptions gagnables par le NFP, et ce n'est certainement pas proportionnel. Et en faisant les décomptes, 297/229, cela signifie que FI a de grandes chances de dominer la future gauche car beaucoup de circonscriptions imprenables ont été abandonnées par FI.



En revanche, à la question : on n'a pas encore essayé l'extrême droite, que dites-vous de cela ? Lionel Jospin a un réponse assez pertinente : « L'extrême droite, si elle n'a pas encore été essayée en France, et c'est quand même caractéristique, si vous voulez, que ça n'appartiennent pas à l'identité de la République, ça a été essayé ailleurs. Et quand ça a été essayé ailleurs, ça a nourri souvent de terribles drames. (…) Les Français jamais n'ont porté l'extrême droite au pouvoir pendant toute l'histoire de la République. ».



Il a également remis à sa place Nicolas Sarkozy : « Pour être un républicain, il faut partager les valeurs de la République, et notamment dire liberté, égalité, fraternité, et non pas identité, sécurité et... autorité ! ».



Quant au programme du NFP, Lionel Jospin ne s'en est pas caché : il est absolument déraisonnable, mais pour lui, ça ne compte pas, l'idée est d'avoir le plus d'élus possible et puis après, on verra bien. Quelle piètre conception de l'engagement politique et du respect des électeurs : « Ce qui est important pour moi, c'est que les partis de ce regroupement, nouveau front populaire, aient une place importante au Parlement demain. Seront-ils en mesure, les Français leur feront-ils confiance pour remporter une victoire ? Je ne sais pas (…). Mais en tout état de cause, compte tenu de la situation du pays, il est clair que, dans cette hypothèse où ce rassemblement de gauche serait au pouvoir ou proche du pouvoir, eh bien, il faudrait que soient aux postes principaux choisies des personnalités capables de maîtriser et d'opérer une synthèse ! ». Une synthèse ! Comme si le Parlement était un comité directeur du parti socialiste des années 1970 !



Dans cette dernière réflexion, il y a à la fois de la rêverie utopique (Jean-Luc Mélenchon laissant la gauche de gouvernement tranquillement gouverner en cas de majorité) et du mépris des Français (le programme, on s'en moque, il est pour une « inflexion »).



De cette interview, il en ressort que Lionel Jospin, décidément, n'a pas encore compris son échec personnel du 21 avril 2002. Et s'il critique la dissolution de l'Assemblée Nationale, lui serait bien d'avis qu'il faudrait plutôt dissoudre le peuple, en tout cas, celui qui n'a pas voté pour lui. Celui de 2002. Et peut-être aussi celui de 2024, tant qu'on y est.





Sylvain Rakotoarison (17 juin 2024)

http://www.rakotoarison.eu



