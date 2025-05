Législatives : les Français imposent une clarification bienvenue

Bien sûr, alors que l’issue la plus probable des législatives est un accord technique Renaissance / LR qui prolongerait l’expérience Macron, un tel jugement pourra paraître surprenant. Mais plus j’y réfléchis, plus je me dis qu’une telle issue est peut-être la meilleure, en ce qu’elle devrait nous permettre d’avoir un vrai débat en 2027, qui pourrait enfin nous permettre de tourner la page des politiques oligarchistes, tout en restreignant la capacité de nuire du président, qui perd en capacité d’action.

Victoire temporaire des castors et dernière chance du bloc central ?

Bien sûr, j’aurais préféré que le camp présidentiel finisse bien plus bas et soit mis hors d’état de gouverner. Mais une alternance maintenant, c’était aussi permettre à Macron et compagnie de partir avant d’assumer les conséquences de leur politique et l’impasse économique dans laquelle ils ont mis la France, avec la hausse des taux d’intérêt, l’austérité et le manque de croissance. Il aurait été un peu trop facile de pouvoir partir avant d’être mis face à l’impasse de leurs choix. N’oublions pas que la victoire de 2022 a été largement obtenue grâce à un contexte favorable, entre quoi qu’il en coûte et guerre en Ukraine. Une défaite en 2024 donnait une chance à la macronie de revenir en 2027 comme opposants à un gouvernement qui aurait affronté un contexte bien plus difficile, conséquence de leurs politiques ineptes.

En outre, même en étant partisan du « tout sauf Macron », les deux alternatives qui nous étaient présentées n’étaient pas très réjouissantes. Le Nouveau Front Populaire est avant tout une alliance de circonstances, d’élus qui voulaient maximiser leur chance de rester au parlement. Il est tout de même piquant de rassembler de Poutou à Macron, en passant par Mélenchon et Hollande, qui a gouverné plus à droite, économiquement, que Sarkozy. C’est l’alliance de la carpe et du lapin. Certes, il y a un programme commun, avec certains partis-pris que je partage, même si j’avais aussi de vrais points de désaccords (immigration, identité, sécurité, ou le caractère trop radical à mon sens de certaines mesures économiques, d’autant plus qu’elles sont incohérentes avec le cadre de l’UE, l’éléphant dans la pièce du projet). Et au final, que le NFP arrive légèrement en tête à l’Assemblée, avec un programme de redistribution, est un signal intéressant qu’envoient les Français, un rappel du besoin de lutte contre les inégalités économiques.

En revanche, le comportement du NFP est proprement ahurissant depuis dimanche dernier. La déclaration de 20h05 de Jean-Luc Mélenchon, exigeant Matignon et l’application sans compromis du programme alors que le NFP est à plus de 100 sièges de la majorité absolue, et sans guère de volonté de trouver des alliés est ridicule et indigne démocratiquement. Ce n’est pas parce que le NFP est, de peu, la première alliance en nombre de sièges à l’Assemblée que les Français lui ont donné mandat pour gouverner la France. Le NFP, c’est à peine plus de 30% des sièges, et moins de 30% des voix au premier et au second tour. Une alliance avec Renaissance aurait une forme de légitimité, d’autant plus que les deux blocs ont fait barrage au troisième bloc au second tour, mais une telle hypothèse semble relever de la science fiction. Et que dire d’Olivier Faure qui réclame le pouvoir et l’assurance que le camp présidentiel refuse de voter toute motion de censure, une forme de blanc-seing annulant pour partie le vote des Français. Soit dit en passant, à date, les membres du NFP n’ont même pas réussi à s’entendre sur un candidat unitaire…

Le bloc central reste encore légèrement majoritaire à l’Assemblée, même si sa chute continue. En 2017, PS, extrême-centre et LR avaient encore plus de 530 députés sur les 577. En 2022, ils tombaient à un peu plus de 340, suivant les élections présidentielles, point trop rarement mentionné par les commentateurs. En 2024, ils tombent à 293 sièges, à peine 4 de plus que la majorité absolue. Et encore, parce que le PS ne pourra probablement pas retourner sa veste et soutenir Macron, et que LR, isolé, ne pourra probablement pas laisser au NFP la position de première alliance de l’Assemblée, et potentiellement le pouvoir, on se dirige sans doute vers un nouvel épisode de majorité relative encore plus relative, avec un accord technique rassemblant à peine 230 députés. Mais ce faisant, c’est l’alliance la plus logique, Macron ayant dépassé LR par la droite sur l’économie. Et ce sera le regroupement le plus cohérent pour la politique d’austérité que produit leur logiciel à courte vue, et qui devra l’assumer à la prochaine élection.

La prétendue défaite du RN est tout relative. Que le parti de Marine Le Pen n’accède pas au pouvoir n’était pas injuste : les deux autres blocs pouvaient parfaitement s’entendre au second tour. C’est le principe d’une élection à deux tours. Il faut noter que cela a provoqué une forte remontée des votes blancs et nuls, à 5,5% des votants… Et Macron les a pris de cours, sur les candidats et le programme : ils n’étaient pas prêts, ce qui a limité une progression, pourtant considérable. Il faut rappeler que le total RN, alliés et Reconquête passe de 23 à 34% en 2 ans à peine, que le RN et ses alliés obtiennent 37% des suffrages au second, à chaque fois avec plus de 10 millions de voix. Il me semble que le plafond de verre a encore beaucoup reculé, et que c’est surtout une grande marche que Marine Le Pen a franchi pour 2027, d’autant plus que l’opposition est une position plus confortable en vue de la prochaine présidentielle. La très relative impression de défaite ne vient que de sondages exagérément optimistes pour le second tour. Dans la réalité, cela semble au contraire le meilleur scénario idéal pour qu’ils l’emportent en 2027.

Au final, il y a des points positifs : la remontée de la participation, la sanction à l’égard de Macron, qui perd un tiers de ses députés, un message de justice sociale. Et avoir Mélenchon ou Bardella à Matignon n’étant guère réjouissant, que les macronistes et LR soient contraints d’assumer les politiques qu’ils proposent n’est pas inintéressant pour permettre de tourner enfin la page de ces politiques. Le vote des Français est peut-être un coup de billard à deux bandes dont la France pourra tirer profit en 2027, si possible en dehors de ces trois blocs qui dominent notre vie politique.