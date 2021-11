Les antifas lancent une fatwa contre Zemmour

La plupart des médias titrent au sujet des récentes réunions publiques de notre presque candidat. « Des heurts entre pro et anti Zemmour avant un meeting du polémiste d'extrême droite à Nantes »

On voit bien, rien que dans le titre la désinformation idéologique dont font preuve nos chers journalistes dont la plupart penchent politiquement à gauche.

Primo, ils parlent de heurts entre pro et anti Zemmour.

Qui sont les pro Zemmour, les forces de l'ordre, les seuls à s'être opposés à ces antifas ?

Secundo « le polémiste d'extrême droite. » Ensuite il faudrait définir le terme extrême droite qui hier suffisait à disqualifier tout interlocuteur et qui est simplement qu'une droite forte et assumée.

Mais ces antifas ne se rendent pas compte que les temps ont changé, que la réalité est si prégnante, si évidente, la France tellement malmenée, tellement en danger, que leurs insultes permanentes envers ceux qui leur montrent cette réalité sont inutiles car ils ont perdu toute crédibilité.

Plus ils sont excessifs et agressifs plus Zemmour monte dans les sondages.

Pour ces penseurs de gauche radicale, tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont d’extrême droite et même fascistes, l'insulte suprême qui est devenue le seul argument de cette gauche radicale dont l'anti fascisme inventé est le seul combat, ayant abandonné ou perdu tous les autres.

Ce n'est pas nouveau, on se souvient de De Gaulle dictateur, de facho Chirac, idem pour Sarkozy.

L'ennui c'est que leur violence grandit avec leur impuissance et ne connaît pas de limites, car le pouvoir les laisse agir, pour d'obscures raisons.

Leurs panonceaux anti Zemmour sont carrément des appels au meurtre un peu dans la tradition des fatwas comme celle contre Salman Rusdhie et récemment Samuel Paty.

Alors certains partis en mal de soutien et irrités par le succès de Zemmour oublient tout devoir démocratique, se refusent à condamner fermement ces menaces de mort et d'autres comme Fabien Roussel du Parti Communiste qui voudrait même qu'il soit empêché de présenter sa candidature

Quand on se traîne à 2% et qu'on réunit ses adhérents dans une cabine téléphonique, on a le sens des réalités et on est un peu moins donneur de leçons.

Je pense que maintenant Zemmour va rapidement confirmer sa candidature.

ZEMMOUR : "IL FAUT QUE J'Y AILLE !"

Il devra alors exposer son programme complet et débattre avec ses concurrents essentiels en évitant les débats inutiles avec des seconds couteaux comme Roussel et Hidalgo qui se sont déjà refusés à un débat car il ne tiendraient pas un round face à Zemmour. Mais on ne tire pas sur les ambulances.

Je ne sais pas si Zemmour sera au second tour face à Macron, mais contre ce président qui telle sœur Anne ne voit jamais rien venir,

on aura besoin de quelqu’un aux manettes qui comme Zemmour aura une vision nette de la situation et surtout prendra les mesures fortes qui s'imposent pour éviter le chaos vers lequel la France est en train de sombrer. De toutes les façons Zemmour aura fortement contribué à remettre l'église au centre du village