Les appareils n’aiment pas le peuple !

Le dessin est de Sapiens. Merci à lui. Des hommes et des femmes dorment dehors dans la rue. Peu s'occupent d'eux ! Beaucoup de politiques pensent à leur carrière. Ils devraient comprendre que si le peuple se détourne d'eux c'est parce qu'ils ne s'en préoccupent qu'au moment des élections !

Le titre est osé ? Peut-être... pas tant que cela

Régulièrement, on les entend tous ou presque se plaindre de la désaffection électorale, de l'abstention massive notamment dans les quartiers populaires.

La citoyenneté serait en crise.

Mais messieurs et mesdames, on ne vous voit que tous les cinq ans sur les marchés, à la rencontre des gens, au moment des élections pour capter des voix.

Vous étiez là sur les marchés par nuées entières durant plusieurs samedis consécutifs pour distribuer vos tracts, vous serez présents pour les législatives et après vous ne viendrez plus.

Les plus courageux vont faire du porte à porte dans les quartiers populaires mais c'est difficile et vous risquez d'affronter des remarques acerbes du type : que faites-vous vous là ?

Les politiques professionnels n'aiment pas le peuple mais ont besoin de capter leurs voix, ils sont prêts à faire des efforts.

Certains sont différents mais les appareils n'aiment pas ce qui est différent.

J'ai rencontré une députée originale à Fontainebleau, elle s'appelle Sylvie Bouchet Bellecourt.

Pourquoi originale ?

Parce qu'elle participe aux distributions alimentaires, pas avec son écharpe pour se montrer mais en relevant les manches et agir comme les autres bénévoles.

Elle va voir les femmes victimes de violences conjugales, les les aide et intervient directement et très vite pour qu'elles aient un logement.

Elle va à la rencontre des gens.

Elle est trop sociale, elle gêne les appareils et notamment celui de LR qui lui a signifié qu'elle n'aurait pas l'investiture .

C'est une jeune « louve », protégée de l'appareil qui sera la candidate attitrée.

J'ai discuté plusieurs fois avec Sylvie et je lui ai dit que son action sociale, son dévouement et son humanisme étaient en contradiction avec son appartenance au groupe LR de l'Assemblée Nationale.

Elle en convient et rappelle à juste titre qu'infirmière de profession, elle considère que la solidarité prime sur tout et que de toutes façons ce qui l'importe c'est de continuer l'action solidaire sur le terrain.

Chapeau à elle !

Je ne sais si elle se représentera, ce que je sais c'est que si les députés étaient comme elle, les politiques retrouveraient la confiance du peuple.

Certaine ironisent sur le respect que j'ai moi, homme très à gauche pour cette élue qui représente une autre famille politique que la mienne ;

Je leur réponds que militant associatif, je ne confonds pas tout – mes idées et ma fonction- et que j'ai dans le passé tout en gardant mon indépendance travaillé avec des élus municipaux d'une autre coloration politique que la mienne. Les seuls avec qui je ne travaillerai pas, ce sont les xénophobes et les communautaristes .

Sylvie ! Continue sur ton chemin qui consiste à être avec les gens, pour les gens !

Jean-François Chalot