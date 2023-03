Les causes de la crise politico-économique

En ce moment notre attention est focalisée sur la réforme des retraites.

A juste titre, dans un sens, étant donné ce que celle-ci conditionne et signifie pour nos vies.



Cependant elle n'est que la face visible de l'iceberg, le symptôme d'une accumulation de causes primaires qui ne sont malheureusement pas (encore ?) considérées par la majorité d'entre nous comme une « priorité ».

Celles-ci ne sont quasiment pas (pour ne pas dire jamais) discutées et mises en avant par ceux qui influencent l'opinion via divers outils de communications (internet, réseaux sociaux, télé, radio etc...) ainsi que par ceux qui souhaitent résister à l'oppression de nos maîtres, ce qui est déjà bien plus problématique.



*Il faut nous rappeler que si nous en sommes là, à devoir lutter contre les délires des gens aux pouvoirs voulant nous imposer leurs fantasmes de négriers, c'est parce que nous n'avons aucun moyen d'influencer légalement, structurellement, le fonctionnement de notre pays.

Nous n'avons aucune prise sur les leviers de commandes et la gestion des communs.

Nous sommes réellement et concrètement réduit à l'impuissance et l'indigence par le fonctionnement politique de notre pays.

Fonctionnement qui n'a pourtant rien de secret ou mystérieux, puisqu'il est décrit noir sur blanc dans LE texte fondateur de notre empire : la constitution de 1958 ( https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf ) .



C'est pourquoi, si nous voulons contre-carrer l'élan prédateur, tyrannique et oppresseur derrière la réforme des retraites, nous devons nous concentrer sur cette cause politique.

Nous devons prendre conscience que, dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune forme de séparation des pouvoirs ( https://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/le-savoir-est-une-arme-ne-l-234724 ) et que les choses iront toujours de pire en pire tant que ceci ne sera pas changé.



Il nous faut comprendre que le mal rongeant notre société doit être traité à la racine et qu'il faut pour cela changer de constitution. Dans le meilleur des cas et à mon humble avis, il nous faudrait une Démocratie (une vraie avec un peuple 100% souverain et non 100% larbin), mais il faut être honnête, n'importe quel autre système avec une réelle séparation des pouvoirs serait toujours préférable à la tyrannie actuelle.



** A cette cause primaire politique, vient s'ajouter une cause primaire économique.

Car comme vous avez pu le constater, le débat autour de la réforme des retraites est en lien direct avec la chose économique et plus précisément « la dette ».

D'après ce que nous disent les oligarques, cette réforme serait nécessaire parce que nous vivons au-dessus de nos moyens depuis trop longtemps. Que notre mode de vie a créé un endettement qui serait insupportable et qu'ainsi nous devons travailler plus pour permettre un équilibre budgétaire, réaliser un fantasme comptable.

Les esprits sont tellement canalisés sur ce sujet, que même des gens qui se disent « contre » cette réforme focalisent leurs attentions et paroles uniquement sur cet angle de vision. L'ironie est telle que même sans parler du sujet qui va suivre, ils arrivent à proposer des solutions ayant une chance de fonctionner...



Malheureusement ces opposants, de tous partis et tous bords, économistes, syndicalistes et influenceurs d'opinions en tout genre, en oublient l'essentiel, la base :

D'où vient la dette ? D'où vient la monnaie ? Qu'est-ce qui est à l'origine de celle-ci ?

En oubliant tout ça, ils ne diffusent pas la cause de la gangrène économique et permettent à la confusion, la prédation, de perdurer.



Ces questions sont pourtant PRIMORDIALES, car sans connaître à minima leurs réponses, on ne peut pas avoir une vision réaliste de l'économie.



Aujourd'hui la monnaie est créée à partir de rien, par le crédit avec intérêts, via les banques privées.

Ce fonctionnement va créer par nature un déséquilibre mathématique, qui va créer à son tour, des dettes difficilement remboursables donnant un excellent prétexte aux puissants pour nous mener dans le genre de situation comme celle que nous vivons actuellement et celle que nous avons vécue par le passé. Réformes du code du travail, assassinat des hôpitaux publics, la réforme de l'assurance chômage, les privatisations etc.. en somme les fameuses « mesures d'austérités » qu'ont pour résultat l'intensification de la prédation des richesses par les castes supérieures.

D'ailleurs, les autres pays d’Europe subissent (et ont subi) la même chose et il faut bien comprendre que les causes sont les mêmes car ils ont le même système de création monétaire (ainsi que grosso-modo les mêmes systèmes politiques tyranniques).



La chose est grave et lourde de conséquences, car elle concerne tous les sujets économiques.

C'est pourquoi il faut en prendre conscience, c'est pour cela que je vous conseille de vous pencher sur le sujet. Voici quelques preuves de ce que j'avance :

"Le crédit est un mode de création monétaire : il fait apparaître sur un compte une somme qui n’existait pas auparavant."

Livret "La monnaie et nous" (glossaire, page 29) https://www.citeco.fr/IMG/pdf/Livret_La_monnaie_nous.pdf



Ou encore celle-ci : « Une idée fausse répandue est que les banques agissent simplement comme des intermédiaires, en prêtant l’argent des dépôts que les épargnants leur confient. […]

En réalité, voir les banques comme de simples intermédiaires consiste à ignorer le fait que dans l’économie moderne, les banques commerciales sont les créateurs de l’argent des dépôts. Cet article explique comment, plutôt que de considérer que les banques prêtent l’argent des dépôts placés chez eux, c’est le fait de prêter qui crée les dépôts, c’est-à-dire exactement l’inverse du mécanisme décrit dans les manuels d’économie traditionnels. »

extrait du bulletin de la banque centrale d’Angleterre Q1 2014 : https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2016/11/creation-monetaire-economie-modernev2.pdf



Gérard Foucher a aussi réalisé une compilation de preuves intitulée « création monétaire par les banques commerciales : les preuves ».



Gardez à l'esprit qu'il est dans l'intérêt de nos supra-oligarques (ceux qui possèdent la création monétaire) de complexifier les choses, mais en réalité elles sont d'une simplicité affligeante :

La monnaie est créée par le crédit avec intérêts.

Les intérêts ne sont jamais créés.

Donc il faut les récupérer via d'autres crédits.

Alors il faut en contracter d'autres pour rembourser les intérêts des crédits précédents etc... etc...

Ceci va créer des dettes grandissantes se nourrissant d'elles-mêmes, à un tel point que le monde entier est endetté à hauteur de 348 % du PIB ! 348 % DU PIB ! Oui oui... rien que ça, ça devrait mettre la puce à l'oreille à n'importe qui.

Ceci concerne tout le monde : les particuliers, les états et les entreprises.



Le système de création monétaire est LE SUJET TABOU mais il FAUT le mettre sur la table, car même s'il est fort probable que les gens qui possèdent ce gigantesque pouvoir ne le cèdent pas aussi facilement, il faut au moins que le sujet de l'annulation des dettes soit mis en avant car il n'y a pas d'autres issues viables pour le plus grand nombre.

C'est soit ça, soit accepter un esclavagisme qui sera de plus en plus insupportable et qui nous fera même regretter la présente réforme des retraites.



Voici 2 causes, qu'ils faut absolument connaître et diffuser si vous souhaitez changer les choses.

Tant que ces choses ne seront pas au moins débattues sur la place publique et dans les foyers, il y a peu de chance de voir un changement radical, durable et vertueux advenir.