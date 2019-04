Les décevantes propositions de MACRON dévoilées ’’Tout ça pour ça’’

Il n’y a jamais eu à attendre quoi que ce soit de ce type, encore moins d’EM et jamais de cette sombre et ridicule affaire d’états généraux bis — avec Macron dans le rôle de Louis XVI.

Cela ne peut qu’aller plus mal et les mesures seront naturellement grotesques.

Une « baisse d’impôts » signifie qu’on va nous inventer une autre taxe, le pays refusant de taxer de manière proportionnée les grandes entreprises (les ayant même baissé leurs impôts de moitié) et leur faisant même des cadeaux fiscaux tout à fait indécents en pleine période de crise alors que les caisses sont vides depuis un bon moment.

J’ai récemment lu que la France avait effacé les dettes d’un homme d’affaires indien pour vendre un paquet d’avions de chasse à ce pays. Je n’ai plus la somme en tête mais elle était astronomique (encore une !).



La plupart des experts à la télévision et dans les journaux tablent automatiquement sur « des coupes dans les dépenses publiques » — autrement dit faire disparaître petit à petit les services publics —, les disant « intelligentes et raisonnables ».

Pourquoi ne parle-t-on pas de baisse drastique des salaires des hauts fonctionnaires, de tous les conseillers payés plus cher que les ministres eux-mêmes, d’une réduction des effectifs de l’équipe de comm’ de Macron lui faisant dire n’importe quoi à la télé ?



Hollande avait tablé sur une combinaison de cadeaux fiscaux et la loi travail pour que les entreprises investissent plus et embauchent massivement — et elles ont, bien entendu, fait le contraire tout en empochant la récompense.



En fait, leurs mesures visiblement débiles en apparence cachent (ou ne cachent plus) leurs pensées ultralibérales sur le monde et la société. C’est pour ça que Macron et Bayrou ont osé dire que « la culture française n’existe pas ». Tout est achetable ou négociable (comme Trump le dirait d’ailleurs).

Pourquoi est-ce voué à l’échec ? Parce que toute « réforme » en France signifie « suppression du modèle français ainsi que des acquis sociaux, mondialisation sauvage ». Tout ce qui pourrait sauver notre société est passé sous silence ou moqué, décrit comme désuet voire moyenâgeux.

Celui qui paye aujourd’hui — même pour sauver les banque qui ne font que des conneries à spéculer sur n’importe quoi ou magouiller quitte à se faire pincer —, c’est seulement et uniquement le contribuable.

Les entreprises sont considérées par le pouvoir comme des non-composantes de la société, c’est bien la raison pour laquelle on a de plus en plus d’impôts et taxes en tout genre.

Toutes les mesures proposées seront provisoires et on payera sûrement plus lorsque leur délai sera écoulé (les dettes s’accumulant).