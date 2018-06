Les députés ne travaillent pas trop… Par contre certains travaillent plus que d’autres

Travailler...mais pour faire quoi au juste ?





Une majorité veut détruire le code de travail, ce qui reste d’acquis sociaux et de protections sociales en suivant l’agenda bien huilé de Macron voulant transformer la France en une entreprise rentable. Autant appeler une entreprise démolition, le travail serait fait plus vite et à moindre coût.





La surenchère de lois paralyse bien sûr notre pays mais il y a tellement de lois débiles votées par une bande de cons servant leurs intérêts - certainement pas ceux de leurs électeurs parce qu’après être élus ils n’en ont plus rien à foutre - que je ne vois plus où se trouve là-dedans la démocratie. Et ce n’est pas avec un parti comme En marche, refusant tout compromis, qu’on va pouvoir avancer car niant la base du régime parlementaire fondé sur l’échange d’idées et la négociation.





On se plaint de la dette de la France mais on a recréé une sorte de Versailles dans lequel les salaires sont exorbitants et les avantages dignes de la féodalité. Sans parler des sommes astronomiques qu’on donne aux groupes parlementaires divers pour « fonctionner »...qu’ils se démerdent avec l’argent qu’ils piquent aux électeurs, pas celui des Français qui bossent, eux, de manière véridique.





On a besoin d’un bon dégraissage en commençant par ces gens-là, sans oublier le président et son gouvernement, les hauts placés dans les différents services de l’Etat.