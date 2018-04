Les effets funestes de la proportionnelle

***** Une telle assemblée représentative n’aurait aucune capacité à trouver une majorité pour soutenir un gouvernement cohérent. Ce serait l’enlisement, ce qui a été largement prouvé en France par la IVe République. *****





eh, oui, il y a quelque chose que vous n’avez pas integré, bien en deça de tout votre billet, c’est que gouverner un pays, ce n’est pas imposer la loi du plus fort... et pour etre le plus fort : manipuler l’election avec le scrutin majoritaire... donc, comme on l’exprime, imposer la dictature de la majorité...

MAIS, gouverner avec la modération et le respect qui conviennent, lorsque on tient compte de l’interet de tous.





Il existe tres peu de cas où l’interet colletif va a l’encontre du consensus citoyen.





Alors, je sais bien que le mot consensus, comme souveraineté et respects sont l’expression de concepts qui disparaissent...