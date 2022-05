Les egos avant tout !? Dans le sud 77 et ailleurs...

Ce dessin de Sapiens s'appelle : "Inonder ce monde morne de joie et de plaisir pour tout le monde !!!" Des élus devraient, par leurs actions, participer activement à inonder la vie de joie et de plaisir en menant une politique publique solidaire, humaine et sociale de qualité... Certains le font, d'autres se préoccupent de leur propre carrière !?

La deuxième circonscription de Seine-et-Marne est très convoitée par deux « frères ennemis » de la droite dite Républicaine : François Valletoux et Isoline Garreau.

Le premier, maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France, aujourd'hui macroniste pur jus avait annoncé lors des dernières municipales qu'il se consacrerait à « sa » ville !?

La deuxième, maire d'une petite commune Diant, vice-présidente de la Communauté de communes du Pays de Montereau, conseillère départementale, vice-présidente du département et présidente du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, a elle aussi des dents qui « rayent le parquet ».

Ces deux-là s'affrontent et tous les coups semblent permis.

Ils ont pourtant deux points communs : ils cumulent plusieurs fonctions et en redemandent et sont, sans complexe, à droite.

Pour la petite histoire, peu glorieuse :

Valérie Lacroute, maire de Nemours et ancienne députée, avait laissé sa place au palais Bourbon à sa suppléante Sylvie Bouchet-Bellecourt pour respecter la loi de non cumul.

Sa suppléante, devenue députée, a rempli toutes ses fonctions, le mieux possible, tout en apportant une petite musique douce pour les sans rien et personnes en difficulté :

elle a participé aux distributions alimentaires et a répondu à toutes les demandes d'aides de la part de personnes démunies.

Elle ne venait pas là pour tirer sa photo avec l'écharpe tricolore mais pour participer à l'action comme bénévole.

Cette posture qui l'a rendu très populaire a agacé le parti les « Républicains » qui la trouve trop sociale !?

Elle n'a pas l'investiture.

De plus en plus de citoyens et de citoyennes de la circonscription se sont aperçu très vite que les deux maires qui s'opposaient ne pensaient qu'à leur égo.

On entend même dire :

« Que cherchent-ils, ils ont tout » ?

Aujourd'hui ils sont tous les deux sur le terrain, à distribuer des tracts, à communiquer mais surtout pas à s'occuper des personnes vulnérables.

François Valletoux se désintéresse du sort des familles expulsées de leur logement et de leur devenir, la mentor d'Isoline, Madame Lacroute ne lève pas le petit doigt à Nemours pour empêcher les expulsions locatives ou au moins aider au relogement.

Les deux candidats de droite ont chacun une épine dans le pied, la présidente du SDIS avec un service en souffrance en manque de moyens et le président de fédération hospitalière face à une crise sans précédent de l'hôpital public.

Ils ne remplissent pas leur mission et voudraient devenir parlementaires, pour quel projet ?

Jean-François Chalot