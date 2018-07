Les élus, idiots utiles du macronisme

Peut-on parler de soutien avec une telle majorité de députés dont l’engagement politique à LREM relève de l’adhésion à une amicale de startuper ?

Peut-on parler d’opposition avec une telle masse d’élus d’opposition tétanisés par la crainte de perdre leurs derniers mandats au profit des jeunes loups de la firme macronienne, et qui en perdent le peu de fondamentaux qui leur restaient ?

Moi, je…

C’est bien la nouveauté de ce pouvoir insolite, cet exercice quasi solitaire de la gouvernance d’un pays démocratique, qui aboutit du côté de la majorité à suivre aveuglément le monarque dans sa dangereuse entreprise du « tout doit disparaître » et « du passé faisons table rase » et, du côté des oppositions atomisées, à pleurnicher sur le thème « Encore une minute Monsieur le bourreau ».

A ce rythme-là, tous les élus ni de gauche, ni de droite, ou les deux à la fois ou l’inverse ne feront qu’une seule et même cohorte d’idiots inutiles, les uns à force de réciter les mantras présidentiels auront perdu toute liberté de penser et d’agir, les autres tétanisés parce qu’ils se comportent comme des lapins aveuglés par les phares de voiture continueront comme ils le font depuis des décennies à prendre les électeurs pour des imbéciles et à flatter leurs bas instincts.

D’un côté un exercice quasi solitaire du pouvoir, de l’autre des « représentants du peuple », corps intermédiaire en déshérence, qui pensent avant tout à conserver leur fromage.

Au milieu, les citoyens, ceux qui ont voté Macron et qui le regrettent déjà, ceux qui se sont abstenus et s’en félicitent compte tenu du choix proposé, et ceux qui ont déjà renoncé à voter depuis longtemps, les oubliés des banlieues, ceux qui ne sont rien, les illettrés, et j’en passe et qui coûtent un pognon fou en aides sociales

Ne manque plus que la suffisance du roi, mais n’est-elle pas déjà là ?

Mais c’est certain, cela va changer…

Les premiers de cordée vont bientôt se mobiliser comme l’ont fait les récents exemptés de l’ISF qui n’ont plus aucune raison de verser de l’argent aux associations caritatives puisqu’ils n’ont plus besoins de chercher à diminuer leur impôt : 150 Millions de dons en moins selon les associations et premier résultat tangibles de la lutte contre la pauvreté : Chacun appréciera…

Et l’intelligence artificielle dont on nous dit monts et merveilles ? Cela permettra certainement de mieux déceler les talents qui feront la fierté de notre société de plein emploi. Les algorithmes permettront de savoir si vous êtes prédisposés à livrer des pizzas en vélo ou bien à nettoyer les entrées de banques avec un poste recherché, celui de l’entrée de la Banque Rothschild, qui fera la fierté de votre famille.

Beaucoup d’économies à la clé, puisque les services de l’emploi n’auront presque plus lieu d’être, excepté le service com, qui publiera mois après mois des communiqués élogieux à la gloire du maître et les économies réalisées reversées directement aux premiers de cordée.

Parcoursup déclinée à la société toute entière, les recalés devant se rabattre sur l’école privée à 10 000 euros par an ou gouter tout de suite les joies de la livraison de sushis à domicile.

Y’en aura pas pour tout le monde

Pour rentrer dans le club des élus inutiles, il va y avoir trop de monde derrière le portillon et ne resteront que les meilleurs, ceux qui parlent plusieurs langues notamment. La langue de bois sera toujours dans les prérequis du parcoursup politique, bien entendu mais il faudra également montrer que l’on maîtrise bien le langage techno anglais, comme Benchmarking, par exemple si utile pour faire peur, ou startup nation pour faire croire n’importe quoi ou encore intelligence artificielle lorsqu’on est dépourvu d’intelligence naturelle.

Et puis, il y a le mot magique : diagnostic, qui remplacera campagne électorale. Plus besoin de se décarcasser pour faire un programme, il suffira de critiquer (mais sous un angle technique, donc impartial) ce qui aura été fait par les équipes sortantes que l’on veut dézinguer pour prendre la place. Au final, la technique du diagnostic, déjà très éprouvé par les commerciaux et qui leur permet de vous vendre des panneaux solaires orientés au Nord, reviendra au même que les promesses jamais réalisées par les politiciens du « vieux monde ». Pas de changements donc, mais qu’est-ce que ça fait jeune !

Certaines équipes en place ont déjà fait leur coming out en envoyant des messages explicites aux marcheurs pour faire listes communes (il faut bien continuer à vivre), d’autres sont en voie de conversion et attendent la venue du messie ou d’un de ses apôtres sur leurs terres qui achèvera de les convaincre. A la soupe !

Alors pressez-vous, prosternez-vous devant le nouveau chanoine de Latran et vous serez peut-être sauvé de l’indignité qui consisterait à rechercher un emploi, à travailler de vos mains ou avec votre cerveau, éventuellement.

En attendant, si vous pouviez nous foutre la paix avec vos rodomontades, vos envolées lyriques, vos amendements sur la chocolatine qui masquent si bien les renoncements à venir sur le glyphosate, comme ça a été le cas pour les algues vertes qui donnent de si jolies couleurs aux côtes bretonnes, nous vous en saurions gré, mesdames et messieurs les idiots utiles actuels et à venir.

Vous faites partie du paysage, mais vous ne servez plus à rien, juste à faire oublier, si peu, que les décisions ne se prennent plus dans vos assemblées mais dans les conseils d’administration des banques et des multinationales.