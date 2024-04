Les fameux « idiots utiles »

Ah, comme il est bon et facile pour les défenseurs du capitalisme d’affubler ceux qui pourraient le remettre en cause « d’idiot utile du capitalisme », sans aucun argument sérieux, laissant penser que cela tombe sous le sens. Ce genre de petite pique, permet de discréditer à peu de frais tous ceux qui se battent contre le système qui nous oppresse et exploite une grande partie des peuples de la planète, en les faisant passer pour des traitres. Le NPA et Lutte Ouvrière sont régulièrement présentés ainsi. En réalité, tous ceux qui utilisent cette dénomination « d’idiot utile du capitalisme » pour les caricaturer, en sont de fervents défenseurs, doublés d’un fort anticommunisme primaire.

Quoi que l’on pense du NPA ou de LO, notamment sur les questions de politique étrangère et géopolitiques, et dont moi-même je suis très critique comme je l’ai présenté dans un récent article, dire qu’ils sont des idiots utiles du capitalisme, c’est bien de cela que l’on parle, est une manipulation et un mensonge. Dans le programme de ces partis l’on retrouve les questions de base, qui remettent en cause les fondements même du capitalisme. Premièrement : Qui doit diriger le travail ? Deuxièmement : Qui doit posséder les moyens de productions ? Troisièmement : Qui doit décider de la répartition des profits ? De manière générale, suivant les réponses que vous donnez à ces trois questions, vous vous positionnez sur votre rapport à la défense du système en place. C’est le test idéal pour débusquer les véritables soutiens du capitalisme.

Faisons un petit tour du spectre politique français. Les macronistes et la droite sont capitalistes. Le PS et EELV sont capitalistes. La France Insoumise est le type même du parti réformiste, c’est-à-dire qu’ils se rendent compte que le système est à bout de souffle, et qu’ils font faire leur possible pour essayer de colmater les plus grosses brèches avant que tout ne s’écroule. Pour faire une métaphore, si le système était au départ un joli habit, il s’est sérieusement détérioré au fil du temps, et au lieu de le changer, les réformistes préfèrent le raccommoder, y coudrent de jolies pièces de tissus, le laver, le relaver en espérant le prolonger cahin-caha le plus longtemps possible. Mais un jour, l’habit tombe en poussière et l’on va se retrouver tout nu ! Quant à l’extrême droite, elle attend patiemment son tour. Plus la situation se dégrade et plus elle se rapproche du pouvoir. Les idiots seront ceux qui la soutiennent en espérant du changement. Si le changement a lieu, ce sera en pire, l’extrême droite est le plus fervent défenseur du système capitaliste, et lorsque ce dernier traverse une crise grave, l’extrême droite a toujours été sa bouée de sauvetage. Hitler et Mussolini ont été les réponses de la Grande Bourgeoisie pour stopper l’avancée des idées communistes qui se développaient en Europe et mettaient en péril le capitalisme.

Aucun, je dis bien aucun, des partis que je viens de vous présenter ne remettra en cause la main mise de nos oligarques sur l’économie, la finance et les médias, et donc sur notre système économique qui restera : le capitalisme ! Alors, avant de raconter, bêtement, n’importe quoi sur les partis dit d’extrême gauche ou de gauche radicale, lisez, écoutez ce qu’ils disent. Oui, tout n’est pas parfait, mais c’est une bonne base pour commencer à réfléchir différemment. Bien sûr, si les analyses des « experts » qui sévissent dans les médias vous suffisent, je ne peux rien pour vous. Mais l’on ne peut juger que ce que l’on connait, sinon ce n’est rien d’autre que du commérage et de la mauvaise foi.

Ah oui, je ne vous ai pas parlé du PC, c’est que mon optimisme, ou ma naïveté, fait que j’espère qu’il redeviendra un grand parti populaire, force de proposition et d’espoir, capable de mobiliser les foules et de former ses militants… Je sais, je rêve, et pourtant, il n’y a pas beaucoup d’alternative. Bien sûr la solution peut aussi venir d’où on l’attend le moins, le temps n’est pas figé, l’histoire n’est pas écrite…

http://2ccr.unblog.fr/2024/03/22/les-fameux-idiots-utiles/