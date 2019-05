Les femmes comme Claire Nouvian

A ce lien la vidéo sans montage biaisé de l'altercation entre Pascal Praud et Claire Nouvian

Professionnellement de par le milieu que je fréquente par obligation et durant mes études j'ai côtoyé un certain nombre de femmes comme Claire Nouvian, une des têtes de liste de la campagne pour les Européennes du PS (voir à ce lien). Je les connais bien, je les connais par cœur, elles ont toutes les mêmes caractéristiques, toutes le même comportement, sont toutes très péremptoires, des petites "premières de la classe" toutes certaines de connaitre LA vérité, toutes persuadées d'avoir un rôle de guide moral, et, ou politique.

Il y a celle qui fait expurger les livres politiquement incorrects des bibliothèques scolaires et municipales, il y a celles qui portent la "bonne parole" des "gender studies" et du communautarisme le plus débridé, il y a l'écolo donneuses de leçon avec un complexe de messie grand comme ça etc...

Je dois avouer que je ne les supporte pas ou plus, j'ai un radar pour les détecter en quelque sorte, il ne me trompe jamais. Sachant intriguer et flatter les puissants, elles occupent hélas de plus en plus de postes de responsabilité.

Ayant fait de bonnes études en bonnes "héritières" possédant les codes de la réussite sociale, les bons réseaux, les méthodes à appliquer, elles sont convaincues en plus de savoir ce qu'il faut faire pour la collectivité, elles savent tout à les entendre.

D'apparence, on voit très bien leur milieu :

Un petit carré bien sage, un frais minois, des vêtements chics et de bonne coupe. Ce sont des petites bourgeoises devenues souvent des bourgeoises pédagogues car à l'avidité matérielle, elles rajoutent donc dorénavant la prétention de dicter au reste du peuple sa conduite. Au fond elles demeurent de bonnes bourgeoises avec des envies de faire dame patronnesse, moralisatrices compulsives jamais totalement guéries de névroses de pauvres petites filles riches.

Il ne faut surtout pas s'y arrêter à ce look bien sage, il est trompeur. Il est là pour camoufler bien mal toute une comédie sociale, une comédie des affects, une comédie du mépris social, du dédain de tout ce qui n'est pas elles.

Dans une vidéo diffusée sur "Kombini", le site d'info pour "bobos" con-cernés, elle suggère même de judiciariser l'expression de toute contradiction de ses opinions, ce qu'elle appelle le climato-scepticisme (voir cette vidéo). Que l'on ne pense pas comme elle qui fait partie de la frange la plus radicale de la gauche morale lui est insupportable. Et bien entendu quand on la met en face de son comportement, on est soit "taré", soit "dingue", soit bien entendu "réacs" (cf la vidéo en première ligne).

On s'étonne que lors de l'intervention chez Pascal Praud elle n'ait pas évoqué les fameuses z-heures les plus sombres de notre histoire pour répondre aux journalistes présents.

Mais bien entendu elle a suggéré que si il la contredisait c'était par "machisme", par phallocratie et parce que c'était une femme. On s'étonne d'ailleurs de cette pose néo féministe systématique de victime, de faible femme harcelée par les méchants messieurs, elles sont de pures jeunes filles en détresse souillées par les hommes.

Curieusement, plus tard, certaines finissent en couple avec un petit voyou, un godelureau malin, un gigolo vulgos, qui les traitent en bonniche, ce que certaines ont l'air finalement de goûter avec plaisir...

Et c'est ainsi qu'Allah est grand...

Amaury - Grandgil

illustration empruntée ici