Les femmes fusibles en politique

@Séraphin Lampion

bonsoir,

vous me décevez tous les deux ... tous les deux

Le problème n’est pas là ! Mais réside dans le très mauvais goût du futur ex-ministre dans le choix des vins accompagnant le homard ... c’est pire que virer du personnel

Songez qu’il a associé du Château-Yquem à du homard ! D’abord d’où vient ce homard ? Est-il français , péché sur la digue d’Antifer au havre digue payée par nos impôts à l’usage exclusif des pétroliers, qui au demeurant n’y accostent plus ... Mais c’est déjà le refuge des HOMARDS FRANCAIS !

Que boire avec ? bien sûr cela impose de savoir comment le homard a été cuisiné et par qui ( par exemple par Benalla on aurait un homard pugilisé impropre à la consommation). Mais espérons que ce fût un chef réputé qui se pencha sur l’avenir gastronomique normal d’un homard de circonstance !

Alors éliminons d’abord, et cela ne fera pas plaisir aux ligériens, mais permettra de ne pas en faire monter le prix, éliminons donc les vins de loire issus du cépage Chenin Blanc ( Chaume, Quart-de-Chaume, et Bonnezeaux ) ce serait aussi criminel que l’usage du Château-Yquem ... Il en va de même pour les grands bordeaux et bourgognes blancs pas toujours adaptés aux poissons de mer , ils valent tout de même mieux qu’une table présidentielle à l’Assemblée ... Alors on va chercher tout de même la qualité, même la haute qualité...

D’où d’abord le choix des cépages pour des grands blancs à table ... ( j’ai écrit « grands blancs » sachant parfaitement qu’autour de la table rodent de grands requins ) ... Cela ne peut venir que des grands vins blancs des Côtes-du-Rhône donc Roussane et Marsanne, peut-être mais c’est discutable avec une pointe de Viognier : en résumé le choix ne peut-être que de Châteauneuf-du-Pape blanc ou de l’Hermitage blanc surtout que ces deux terroirs font par appellation bien contrôlée référence naturellement à la religion chrétienne largement pratiquée dans la société à particules, fussent-elles microparticules ! Evidemment les prolétaires qui tous les dimanches, voire le vendredi pour faire maigre, mettent le homard à leur menu auront de la peine à s’approvisionner... On peut leur suggérer d’excellents Lirac, ou Saint-Victor, ou de quelques terroirs voisins de mêmes cépages.

Bon appétit Messieurs, Ô ministres intègres,

Conseillers vertueux ! Voilà votre façon

De servir, serviteurs qui pillez la maison !

Donc vous n’avez pas honte et vous choisissez l’heure,

L’heure sombre où la France agonisante pleure !

C’est bien peut-être pas de la France dont Victor Hugo sénateur français voulait parler mais je ne pouvais m’empêcher