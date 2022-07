Les Français en laisse ou en liesse !

Il suffirait d’une seule lettre pourque la détresse des français devienne un mauvais souvenir… sauf que pour l’instant, on les tient encore en laisse.

Alors que les médias à l’unisson clament que « la pandémie est de retour », permettant ainsi au 1er élu niçois d’imposer le masque à ses concitoyens, (heureusement désavoué par la justice) il suffit de consulter ce lien pour découvrir que cette tentative de paniquer le bon peuple n’a pas beaucoup de fondement.

Dans la foulée Borne, lors de son intervention récente a appelé les français à le remettre lorsqu’il y a foule... et interviewé sur France Inter le 11 juillet Delfraissy assure que la 7ème vague serait là ! lien

À l’évidence, il suffit de lancer une pseudo alerte pour que nombre de français se précipitent dans les officines pour se faire tester... et plus on teste plus on trouve de cas... sauf que ces tests ne révèlent pas fatalement le coronavirus…

Mais combien de morts sont-ils à imputer réellement à ce virus : 10 juin, 12 juin, 18 juin, 19 juin, 20 juin, 26 juin, 2 juillet, 3 juillet , 10 juillet, pour toutes ces dates, aucun mort n’est à déplorer.

Ajoutons qu’il meurt en France 1700 personnes par jour, dont 400 du cancer…

Ils essayent à nouveau de paniquer les Français, lesquels se ruent pour se faire tester, et plus on teste, plus on trouve de cas... qui ne sont souvent que de grosses grippes.

De plus, ces « morts du covid », peuvent aussi bien être morts suite à la vaccination…, mais comment le savoir puisqu’à l’opposé de nos voisins outre-Rhin, il n’y a pas d’autopsies.

Néanmoins, quelques études apportent des éclaircissements.

Ajoutons, s’il faut en croire le Professeur Andréa Crisanti, l’un des plus grands experts mondiaux des pandémies, « ce sont ceux qui sont vaccinés qui sont le moins protégés et les plus sensibles au virus ». lien

Le « Figaro magazine » a proposé une comparaison entre la gestion de la pandémie en France et en Suède, et il en résulte que « les contraintes abusives ont eu des effets très négatifs sur le bien-être des français et donc sur leur santé ».

Dans le domaine de la croissance, les conséquences économiques des décisions prises sont sans commune mesure entre les 2 pays, largement en faveur de la Suède. lien

Quittons le domaine de la santé pour aller sur celui de l’énergie…

Ce gouvernement assure vouloir aller vers l’indépendance énergétique, et se tourne résolument vers le nucléaire...oubliant apparemment que l’uranium nous vient d’ailleurs… du Niger...du Canada...de l’Australie, ou de pays affidés à la Russie. Lien

Quant au pétrole, et au gaz, nous savons qu’en grande majorité, il n’émane pas du territoire national, ainsi que la guerre en Ukraine nous l’a cruellement rappelé.

Or notre dépendance énergétique ne cesse de s’affaiblir comme nous le montre ce graphique.

Le plus grave n’est pourtant pas là…

le choix d’imposer à tous les français une voiture électrique va booster la consommation électrique, laquelle devrait être assumée en grande part par 6 nouveaux EPR.

Or il suffit d’un minimum de réflexion pour comprendre que ce choix est dangereux pour la sécurité du pays.

En effet, imposer la voiture électrique à tout le monde va faire exploser la demande énergétique, donc surtout le nucléaire puisqu’il représente les 3/4 de notre consommation électrique.

Le parc nucléaire actuel est en difficulté, d’une part à cause de sa vétusté et des pannes à répétition : la moitié des réacteurs sont à l’arrêt, un problème qui pourrait durer des années…lien

D’autre part, la baisse du niveau des fleuves, suite à la sécheresse, est une menace, puisque les centrales nucléaires ont besoin d’être refroidies continuellement. lien

Quant au développement des EPR, il pose lui aussi un gros problème : le coût du kwh nucléaire a considérablement augmenté par rapport à celui produit par les anciennes centrales.

Ces 10 dernières années, il a augmenté de 5,3 % par an, en moyenne, et ça ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. lien

En effet, si l’on considère que le prix de l’EPR est passé des 3,3 milliards initiaux à plus de 20 milliards, personne ne peut douter que cela aura des répercussions sur le prix du Kwh. lien

De plus, le délai de livraison est officiellement de 12 ans, dès lors que la décision de les construire est prise, ce qui n’est pas encore le cas. lien

Ajoutons pour la bonne bouche que ce delà paraît relativement optimiste si l’on se base sur l’EPR de Flamanville, lequel a été initié à la fin des années 80... soit 43 ans avant sa mise en service... bien loin des 12 ans annoncés. lien

Tentons de résumer la situation : en 2035 tous les véhicules seraient électrique... et il faudrait attendre au moins 2050, voire 2060, pour que 6 nouveaux EPR soient fonctionnels, et qu’ils puissent répondre à la demande...

On dit que gouverner c’est prévoir, et il y aurait comme une carence du pouvoir en la matière…

Cerise sur le gâteau, Macron est maintenant menacé par l’affaire Uber, dans laquelle, alors qu’il était ministre, il a favorisé le groupe en faisant modifier la législation en la matière, et en plongeant les chauffeurs de taxi « traditionnels » dans une misère noire…lien

Cette courte vidéo en dit plus que tous les discours.

Comme dit mon vieil ami africain : « la bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui écoutent ».

l’image illustrant l’article vient de yabilabi.com

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

Articles anciens

Macron dans la mélasse

les perruches à Macron

Bayrou, cocu perpétuel

Macron dépouillé

ils narguent le monarc

la meute ou le troupeau ?

la panique En Marche

on a marché dans la REM2

En marche, premiers dérapages

Passée la Borne, y a plus de limite

qui sera le prochain 1er sinistre ?

restauration ou second en pire ?

la guerre des clans

travailler rend-t-il malade ?

des métiers à la con

j’aime pas les riches

travailler, moi jamais

rien faire c’est la conserver

bonjour les robots, adieu les humains

la victoire en perdant

la grande illusion

cette France qu’ils ont bradée

des sondages sans profondeur

lui président ?

48 jours avant le chaos

McKinsey, c’est qui ?

Après la gifle, la fessée

la folie des glandeurs

les dingos au pouvoir

floutage de gueule

on a les comiques que l’on peut