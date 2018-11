Les gilets jaunes sont-ils un avant-gout d’une révolution populaire massive ?

Peut-être bien, le bateau "France" coule lentement, mais inexorablement, sa coque criblée de 2400 milliards de dettes soit 40k€ par habitant va faire encore de nombreuses victimes, si ceux dans la cale ne sont pas trop une préoccupation pour l’état grâce aux suicides ou à l'alcool, les autres proches de la ligne de flottaison, rame à la main, plus nombreux, commencent à paniquer, car plus le rafiot s’enfonce, plus on leur demande une cadence infernale, le dos lacéré par les dettes, les taxes, la dislocation des valeurs, l’insécurité, le manque d’avenir pour les enfants, on a beau leur expliquer les vertus de l’écologie et de la parité, quoi qu’ils fassent, il y a désormais trop de voies d’eau, ils savent qu’ils finiront à terme en mi esclaves si productifs et totalement exsangues si retraités.

Et c’est lorsqu’il n’y a plus d’avenir qu’une véritable révolution peut s’amorcer, et même si le gouvernement actuel colmate quelques fuites, nous allons droit vers cet embrasement généralisé, c’est juste une question de temps.

En outre, le gouvernement actuel est dans l’arbitrage, s’il donne d’une main, il le prendra de l’autre, il faudrait changer de gouvernance et résorber la dette avant tout.

Voici les solutions douloureuses et polémiques que j’aurai ajoutées à cette fameuse liste des revendications

Nomination d’un gouvernement de crise composé de non politique dont les membres auront interdiction durant les dix années qui suivront leur mandature d’exercer dans le privé afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

Évaluation tous les deux ans par référendum du gouvernent en place, pas de limite de mandature sauf motion de censure par le peuple.

Dissolution du sénat et création à la place d’un comité des sages (bénévoles) élus directement par le peuple pour contrôler l’action du gouvernement et promouvoir la philosophie (bonheur, liberté, société, etc...)

Plafonnement des retraites, des salaires dans le service et les entreprises publics, contrôle strict de leur budget (j’ai constaté énormément d’abus), limitation des biens fonciers (2 résidences secondaires maximums par pers), plafonnement des héritages et autres mesures équitables jusqu’à que la dette soit résorbée.

Évidemment, ça ne sera jamais mis en œuvre, car nombreux sont ceux à des niveaux encore insubmersibles, cadre sup du privé, du public, média, politique, ceux qui réussissent, ceux qui trichent, ceux qui peuvent réduire la voilure (dans les grandes villes), les héritiers, etc.

Au rythme du compteur de la dette, dans 5 ans, on sera à 3000 milliards, donc, rendez-vous à la prochaine déflagration, j’espère juste que le bateau « France » n’explosera pas en même temps.