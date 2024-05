Les Jeux Olympiques ne passeront pas par nous !

@Jean Keim

Salut Jean, ah l’esprit dit de compétition, qui en fait cache un processus d’élimination..

Ayant vu sur plusieurs jours ceci montré par ? comme spectateur, vu une grande partie du programme limité de la pensée ( programmé par ?) je sais pour moi même que la nature intégrale de l’humain n’a rien à voir avec ce processus d’élimination, il existe un processus qui élimine dans le programme limité de la pensée analytique, comme il existe un sous programme pour être satisfait de ce qui est fait etc ce processus d’élimination n’a de validité que dans la méthode physique, genre comment faire un abris, ça ça marche, je garde, ça ça ne marche pas j’élimine etc

Or depuis ce tourrnant maudit mais volontaire pris par l’humanité (Adam et Eve..Hermès etc) entière sauf rares exceptions dois je supposer, cette élimination sur la méthode est désormais appliquée à tout, humains inclus, or elle ne marche que pour la méthode au niveau physique, ET ENCORE elle sera bien sur sujette à l’erreur, mais au niveau non physique , disons mental elle ne marche pas ..

or justement..

enfin etc je te rejoins sur ton propos..mais voila , ça marche...car notre psyché est détruite pour ne garder que une capacité inapte à la vie...et cette destruction est volonté humaine...

long sujet d’une vie + 3 jours.......