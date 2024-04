Les lapins d’avril de l’année 2024

Lundi de Pâques.

Lapin malin !

Comme chaque année au premier avril, les journaux se remplissent d'informations incroyables, qui défient souvent l'entendement mais qui trouvent toujours preneurs chez de nombreux crédules au titre du sacro-saint argument d'autorité, l'origine de la dépêche. Ce qui est bien avec le poisson d'avril, c'est la journée où les fake-news sont à l'honneur ! On peut en dire à tort et à travers sans beaucoup de conséquence que la susceptibilité de ceux qui y croyaient.



Cette année 2024 est un peu particulière. Au même titre que le hasard du calendrier a mis la Saint-Valentin en même temps que le mercredi des Cendres (et le lendemain de Mardi-Gras), ce premier avril est le lundi de Pâques, lendemain de Pâques. N'étant pas du tout superstitieux, cette remarque me paraît juste comme une curiosité de l'agenda, sans beaucoup de signification particulière ni même de conséquence, si ce n'est que pour changer, je n'évoquerai pas ici des poissons d'avril mais des lapins d'avril (qui ont donc pris le pouvoir).



Une petite recherche sur Google montre d'ailleurs que cette idée n'est ni originale (je n'en doutais pas) ni inédite puisque les Lapins crétins, ce dessin animé si synthétique de l'âme humaine, avaient déjà exploité le filon.



Alors, j'ai lu ou écouté un peu la presse, la télévision, la radio, les médias, le web, bref, les actualités, et j'ai capturé de nombreux lapins d'avril que je vous présente ici.





1. L'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem annonce dans un moment de transe médiatique qu'au pouvoir, elle limiterait l'utilisation du réseau Internet à 3 gigaoctets par semaine et par personne afin, dit-elle, d'en finir avec les écrans et les insultes dans les réseaux sociaux. (3 Go, cela correspond à peu près à une heure trente d'un film, en qualité haute définition). Lapin d'avril, bien sûr !



2. Non content de voir une plus jeune lui volait la vedette, son ex-collègue du gouvernement de Manuel Valls, Ségolène Royal (dite Mère Ségo, finaliste au concours hippique de l'Élysée), a annoncé sa vérité, le glyphosate était le responsable de l'augmentation très élevée du nombre inquiétant de demandes de changement sexe chez les enfants et les adolescents. Lapin d'avril, bien sûr !



3. Anne Hidalgo, la maire sortante de Paris appelée madame 1,7% depuis qu'elle s'est prise une déculottée monumentale à l'élection présidentielle de 2022 pour le parti socialiste, serait en très mauvaise posture pour les élections municipales de 2026. Un sondage publié récemment par "La Tribune Dimanche" a en effet indiqué qu'elle n'arriverait qu'en troisième position au premier tour avec 14% des intentions de voix, derrière la liste écologiste conduite par Yannick Jadot (18%) et surtout, derrière Rachida Dati qui rassemblerait 38% des intentions de voix. Le pire, c'est qu'elle ferait pire que son premier adjoint qui, à sa place, aurait 16% des intentions de voix. Lapin d'avril, bien sûr !



4. Élue secrétaire nationale des écologistes d'EELV à leur congrès du 10 décembre 2022 avec 90,8% des voix, Marine Tondelier, conseillère municipale d'Hénin-Beaumont depuis 2014 et conseillère régionale de la région Hauts-de-France depuis 2021, a pris l'avion pour la Guyane et est venue vérifier la croissance d'un arbre que ses copains avaient planté il y a an. Dans une vidéo envoyée à la terre entière, fort d'un conseiller en communication dont la compétence force le respect, elle a annoncé qu'elle reviendrait chaque année vérifier si l'arbre poussait bien. Un an auparavant, pour ses bonnes résolutions de l'année, elle avait cependant annoncé urbi et orbi qu'elle ne prendrait plus jamais l'avion afin de respecter la planète et de lutter contre le réchauffement climatique. Lapin d'avril, bien sûr !



5. Lors d'une interview sur LCP, la tête de la liste EELV aux élections européennes de 2024 Marie Toussaint a demandé un recrutement massif des employés agricoles, qu'ils soient bien payés mais que le prix des produits alimentaires n'augmente pas pour les consommateurs. Elle a en particulier appelé de ses vœux que les agriculteurs n'utilisent plus le glyphosate et désherbent leurs champs à la binette, comme on le faisait dans un passé lointain (vive le mal de dos !). Lapin d'avril, bien sûr !



6. La tête de la liste LR aux élections européennes de 2019 et de 2024, le prétendu philosophe François-Xavier Bellamy s'est vanté de n'avoir jamais voté pour Emmanuel Macron, même au second tour en 2017 ou en 2022 face à Marine Le Pen. Sa deuxième de liste, l'agricultrice Cécile Imart s'est aussi vantée d'un pareil exploit. Loin d'être hués par les militants du parti qui avait été créé par le Président Jacques Chirac dont à peu près la seule conviction solide a été la lutte intransigeante contre l'extrême droite et la défense des valeurs républicaines, ces deux candidats ont été au contraire acclamés par la foule en délire, laissant au passage les valeurs de ce parti dans une oubliette de l'histoire. Lapin d'avril, bien sûr !



7. Dans le même meeting de campagne LR, l'évocation du nom de la Présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen, de nouveau candidate du PPE, le Parti populaire européen composé notamment de LR, pour sa reconduction, a provoqué elle aussi les huées des militants LR qui, c'est désormais clair, se sont soumis à l'extrême droite dans une surenchère contreproductive. Lapin d'avril, bien sûr !











8. Devant les patrons de la CPME (confédération des petites et moyennes entreprises), la tête de la liste RN aux élections européennes de 2019 et de 2024, Jordan Bardella, surnommé dans les réseaux sociaux "coquille vide" en raison de ses capacités intellectuelles inexploitées et de la mauvaise gestion de ses très nombreuses fiches, a proposé une mesure économique déjà existante : « Si nous arrivons au pouvoir, le délai accordé aux PME en cas de franchissement du seuil [de 50 salariés] passera à trois ans. ». « Pardonnez-moi, M. Bardella, mais ce délai est déjà de cinq ans ! », l'a ainsi sévèrement recadré le président de la CGPME François Asselin en évoquant une mesure du gouvernement datant de ...2019 ! Lapin d'avril, bien sûr !



9. La numéro deux de la liste RN aux élections européennes de 2024 est Malika Sorel. Grande militante aux convictions très claires, elle avait été une ardente filloniste, se retrouvant juste derrière François Fillon au grand meeting du Trocadéro en mars 2017 malgré "l'affaire". Plus récemment, elle avait harcelé en janvier et février 2024 le smartphone du Président de la République pour faire partie du nouveau gouvernement. Le poste convoité était le Ministère de l'Éducation nationale. Emmanuel Macron ne lui a jamais répondu. Par dépit, elle s'est jetée dans les bras de Jordan Bardella. Lapin d'avril, bien sûr !



10. L'actuel Président du Conseil Européen Charles Michel, ancien Premier Ministre de Belgique, a présenté à Vladimir Poutine au début de l'ouverture des bureaux de vote, ses plus sincères félicitations pour sa réélection triomphale, confiant dans le futur triomphe du Président de la Fédération de Russie. Lapin d'avril, bien sûr !



11. Près de Moscou, un commando de terroristes islamistes a commis un horrible attentat qui a massacré au moins 144 personnes et blessé au moins 551 autres personnes au début du concert d'un groupe de rock russe dans la grande salle Crocus City Hall à 20 kilomètres de Moscou. L'attentat a été revendiqué plusieurs fois par Daech avec vidéos in situ. Réaction des autorités russes : bombardement massive sur la population civile en Ukraine (Kiev, Lviv, etc.), et un missile russe a même survolé pendant 39 secondes le ciel polonais sans mettre en alerte les forces de l'OTAN. Lapin d'avril, bien sûr !



12. Les forces de l'ordre russes qui étaient stationnées à 200 mètres du Crocus City Hall ne sont intervenues qu'au bout d'une heure dix après l'attentat. Lapin d'avril, bien sûr !



13. Le pouvoir poutinien a déjà tué des centaines de milliers de personnes en Ukraine au nom d'un combat de la civilisation, contre l'Occident dépravé, contre les Américains capitalistes, mais acceptent sans broncher que la plupart des hiérarques russes mettent leurs enfants dans des universités américaines ou européennes et que l'une des plus grandes salles de spectacle de la Fédération de Russie s'appelle Crocus City Hall, un nom qui rappelle bien l'âme russe et la culture russe. Lapin d'avril, bien sûr !



14. La voiture des terroristes qui ont fui le lieu de leur carnage a été arrêtée à Teply, à 16 kilomètres de la frontière biélorusse et à 82 kilomètres de la frontière ukrainienne. Les autorités biélorusses ont confirmé qu'elles avaient refusé le franchissement de leur frontière par cette voiture. Les autorités russes ont donc annoncé que les fuyards comptaient rejoindre... l'Ukraine. Lapin d'avril, bien sûr ! (Étant donné que le véhicule était de la marque Renault, les autorités russes ont également dénoncé l'implication de la France dans cet attentat).



Toutes ces informations, parce qu'elles sont stupides, idiotes, illogiques, délirantes, étaient évidemment des fake-news. Cette moisson des poissons d'avril était de haute volée. Tout cela est évidemment faux... Ah ?... on me signale dans l'oreillette qu'il n'en est rien. Les quatorze informations qui je viens d'exposer seraient en fait toutes exactes. J'ai dû tomber dans un monde de réalités alternatives...





Sylvain Rakotoarison (01er avril 2024)

