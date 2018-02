Les mille vaches

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Vous donnez une image fausse et méprisante des agriculteurs qui ne sont pas une bande de cons et tant s’en faut.

Et pour que la terre rapporte assez pour faire vivre leur famille, ce qui est quand même le but premier de toute activité humaine, ils ne sont pas avares de bon jus de neurones. Mais il y en a qui ont cru que les éclats de lumière du miroir aux alouettes étaient les étoiles sur lesquelles il fallait se guider tandis que d’autres ont su produire ce qui était vendable et ont fixé le prix de leur production à un niveau tel qu’il soit acceptable par les acquéreurs et qui leur laisse de quoi vivre et entretenir leur outil de travail.

Un exemple me vient à l’esprit. Un de mes amis viticulteur a été « précurseur » en 1975 et a décidé de vendre en bouteilles et directement aux particuliers une partie de sa récolte. Pour l’anecdote je lui ai dessiné sa première étiquette. Il vendait environ 1/4 de son vin de cette façon, les 3/4 restant étaient vendus à des « négociants en vin » qui venaient charger à la cave avec des camions. Il faisait partie de ces viticulteurs en colère se plaignant de prix trop bas en raison de la concurrence des vins italiens et espagnols qui barraient les routes et allaient casser dans les supermarchés.

Son fils lorsqu’il a repris la propriété a décidé qu’il vendrait toute sa production directement, et en quelques années il y est parvenu. Par un ré-encépagement et un équipement de cave adéquats alors que son père vendait en direct un seul vin rouge haut de gamme, il a élargi son offre et possède six produits : trois rouges deux blancs et un rosé. Les blancs notamment, un chardonnay et un viognier ont un tel succès que dès le mois de Mars il n’en a plus à vendre. Je lui ai suggéré de monter ses prix, et très sagement il m’a répondu que c’était impossible, qu’il y perdrait trop d’une clientèle qu’il a su fidéliser par un rapport qualité-prix excellent.

Quand je lui demande s’il va participer à des manifs de vignerons qui n’ont en fait jamais cessé, il me réponds en rigolant qu’il n’a pas de temps à perdre à ces conneries parce qu’il prépare son petit camion pour la foire de Lille ! Et en montant à Lille il s’arrête plusieurs fois sur le trajet pour livrer quelques restaurants qui ont ses produits à leur carte. Simple et efficace.