Les Misérables de Victor Hugo : les Français de 2022 ?

@CYRUS

Salut moderatus , un article diffamatoire est parut sur elle sous la plume de RDM.

Ils serait logique que l’ article de Mélusine parraisse a titre de droit de reponse .

Bonjour Cyrus,

Qui est DDM ?

Bien sur que toutes les opinions politiques ont le droit de cité ou devraient avoir

Je pense qu’il est temps de faire le bilan de ce quinquenat , le bilan régalien étant facile , puisse que rien n’a été entrepris, il faut voir sur le plan économique et pouvoir d’achat ce qui c s’est passé depuis 10

ans puisque que macron était ministre chez Hollande , et qui son bilan sur ce plan est encore plus lourd.

Quand j’ai vu les chiffres sur CNews , que j’ai er registré , car ils s n’ont pas été présents longtemps à l’écran , et que j’ai fais les recherches,

je n’en revenais pas de la situation de notre pays. Tant de misère et d’inégalité et tant de forfanterie, de rodomontades et de mensonges de la part de ceux qui ont le pouvoir.

Et cela va être plus dur, il faut que les français le sachent. les hausse vont être vertigineuses, l’inflation va s’accélérer et le pouvoir d’achat déjà malade va empirer.

Et devant un tel bilan et un tel avenir si on ne change pas radicalement la France reconduirait celui qui l’a conduit là ?

J’au du mal à le croire.

la France n’a pas besoins d’un chef de guerre proclamé, mais d’un président qui s’occupe du sort des Français.