Les promesses de Monsieur Macron

Macron : lapalissade et mépris en boucle.

Néanmoins, face à l’évidence d’une succession de gouvernement qui, depuis près de 50 ans, mentent un peu plus éhontément à chaque fois, le peuple serait-il devenu complètement abruti ?

Or, qu’est-ce que l’abrutissement ?

C’est l’état physiologique et psychique qui rapproche l’homme de l’animal.

Et faire d’une nation un troupeau de bestiaux (des « veaux » pour le Général de Gaulle) que l’on mène à l’abattoir, indifférents et sans pensée. Peut-être est-ce cela que cherchent les meneurs occultes du jeu, aux fins d’assurer plus facilement leur domination sur les ilotes modernes dont ils rêvent ?

« Le macronisme pour les nuls » :

Dans l’objectif de hâter sa prochaine disparition volontaire, les autorités politiques en charge de la France relaient avec zèle, voire même anticipent, l’agenda mondialiste consistant à appauvrir matériellement, physiquement et moralement la plus grande masse des gens peuplant la planète au profit de quelques usurpateurs, véritables escrocs économiques qui ont, aujourd’hui, pris l’ascendant sur les pouvoirs politiques des États.

Aussi, la France qui n’a aucune politique, et encore moins de politique socialiste, dans le sens « social » du terme, est en revanche l’un des principaux fers de lance de l’agenda globaliste, lequel prospère sur le développement de la misère humaine.

Les cartes sont actuellement dans les mains des populations civiles : ces dernières ont enfin, phénomène unique dans l’histoire, la possibilité de reprendre leur destin en main ; ce qui signifie, très précisément, qu’elles ont la possibilité de réinstaurer des gouvernements politiques en lieu et place des ersatz actuels entièrement aux mains des puissances financières.

L’Apocalypse de « Jean », nous y sommes.