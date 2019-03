Les Radicaux en marche vers l’Europe.

@Habana



Anéfé...

C’est avec cette technique que le référendum de 1958 permit la mise en place du régime présidentiel.

En multipliant les ’ partis ’ appelant à dire oui, avec toutes les attentes, même opposées, de manière à ce que chacun trouve son ’ ressentiment ’.



Bon là, comment dire...

à passera pas...

trop gros

Si encore ils avaient fait un parti se revendiquant social ET proche des péripatéticiens... ET un parti se revendiquant libéral et proche des péripatéticiens... et enfin un parti se revendiquant ’ radical ’ ET proche des péripatéticiens...

Ah oui mais non, 3 listes, à passerait pas...



Du coup, une seule liste que même maître Colucci n’aurait pas tenté en sketch... tellement le concept est grotesque...