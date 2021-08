Les raisons de la colère

Euripide disait que la colère du peuple, lorsqu’elle culmine, est pareille à un feu trop vif pour être éteint...et ce qui est en train de se passer est de nature à lui donner raison...

Les raisons de cette colère se sont accumulées à un point tel que rien ne semble plus la contenir.

Le quinquennat de Macron sera révélateur d’un échec patent d’une politique jupitérienne, provoquant des colères, pour des raisons parfois subsidiaires, comme l’augmentation d’un prix du carburant, qui finalement deviennent l’étincelle mettant le feu aux poudres...

Sarközi avait posé les premières pierres construisant cette colère, en affichant un mépris de classe illustré par le tristement célèbre « cass’ toi pauv’ con »...Hollande en avait remis une couche en trahissant son propre camp...et Macron, dans la droite lignée de ses prédécesseurs est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase.

L’une de ces gouttes est probablement le mépris affiché par le Président : l’un de ses conseillers aurait déclaré, au sujet des « anti-pass », « on va leur faire une vie de merde ». lien

Mais c’est peut-être en effet la situation sanitaire qui a fait basculer l’opinion, malgré les mensonges d’une presse aux ordres, (presse qui est de plus en plus détestée, comme on peut le voir dans cette vidéo) et malgré une représentation politique coupée de la réalité de la rue.

On peut s’interroger sur le fait que cette colère ait mis autant de temps à éclater, mais ce serait oublier ce qu’il est convenu d’appeler « les forces de l’ordre », dont il n’est pas inutile de rappeler l’origine.

Lors de la révolution de 1789, on sait que c’est la bourgeoisie qui, pour déposséder le roi de son pouvoir, a armé le peuple, pour, plus tard reprendre ses armes en échange d’espèces sonnantes et trébuchantes...cette opération a été menée par des gardes nationaux, payés par la bourgeoisie, sous les ordres de ce qui allait devenir les préfets...et ce sont ces gardes qui sont à l’origine de nos gendarmes et autres CRS...lien (curseur à 17’)

Or, comme on disait à cette époque, « ça branle dans le manche », et ces forces de l’ordre commencent à douter, s’il faut en croire ce colonel de gendarmerie qui prône la désobéissance, remettant en cause « l’état d’urgence », qu’il qualifie de dénomination fallacieuse... extraits : « je demande à l’armée, aux forces de l’ordre de rester bien en place, fermes mais bienveillantes, envers le peuple pacifique, qui aspire juste à un changement profond »...il dénonce aussi « l’application disproportionnée par l’état de mesures de freinage, d’une épidémie qui n’existe quasiment plus sur le plan de la santé collective », puis il demande d’ arrêter l’obligation du pass sanitaire , d’arrêter les tests PCR de masse, et au sujet de la vaccination, il évoque une expérimentation très hasardeuse , déclarant « les inventeurs de cette catastrophe scientifique n’en mesurent pas toutes les conséquences dramatiques »...puis il évoque les responsabilités pénales : « en acceptant d’injecter un produit OGM potentiellement toxique pour l’organisme humain, toute injection, piqûre à partir d’aujourd’hui pourra être retenue contre vous lorsque la vérité éclatera au grand jour (...) au final, respirez, arrêtez d’avoir peur , et prenez soin de vous, reprenez une activité normale... » lien

Revenons à la colère...

Depuis son élection, Macron n’a cessé de provoquer des mécontentements, faisant descendre les français dans la rue à x reprises...le premier acte s’est produit dès le mois de mai, avec « la fête à Macron", suivi par l’acte 1 des Gilets Jaunes, puis les manifs des retraités, des routiers, des étudiants, des professeurs, des infirmiers, etc...et maintenant des anti-pass...

Les GJ ont subi 10 000 gardes à vue, 3100 condamnations, et un grand nombre de blessés graves...lien

William Thay, un économiste analyste, a proposé dans les colonnes des « Echos » un bilan sévère de ce quinquennat : alors que Macron avait été élu sur une promesse de rupture avec Hollande, il n’a, d’après cet expert, fait que continuer ce qu’avait commencé son prédécesseur, concluant « sur le plan économique et européen, son quinquennat est fini avec notamment le retrait de la mesure sur l’âge d’équilibre dans la réforme des retraites », ajoutant que : « la baisse du chômage est plus due aux réformes mises en place par Hollande qu’aux réformes qu’il a lui-même mis en place ».

(On se souvient de son « pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue »...lien)

« Son plan action publique 2022 est au point mort, la dépense publique n’a aucunement baissé, faisant passer la dette de notre pays au-dessus de la barre symbolique des 100% de PIB ».

L’analyste évoque aussi « l’effondrement d’Emmanuel Macron passant d’un président jupitérien à un simple faiseur de compromis mou », mais aussi son échec sur le plan européen « depuis ses envolées lyriques, les résultats restent beaucoup plus mitigés s’expliquant par deux raisons : son isolement diplomatique (...) et son manque de relais au sein des institutions européennes ».

Il évoque aussi ses échecs « du fait d’une succession de mauvais choix dus à des traits de personnalités (audace virant à l’arrogance par exemple) qui ont fait son succès lors de la campagne présidentielle, mais qui se sont retrouvés être des boulets dans l’exercice du pouvoir » et de conclure « il n’a pas réussi à réformer la France, et l’évolution de la conjoncture ne le lui permet plus, tandis que l’Europe soi ne l’attend plus, soit ne veut plus l’entendre ». lien

On comprend dès lors, qu’à 8 mois de la présidentielle, avec une côte de popularité en chute libre à 28% d’opinions favorables, malgré l’influence qu’il a auprès des instituts de sondage, il craigne plus que tout une convergence des luttes à la rentrée, raison pour laquelle il a probablement opéré une prudente reculade sur la question du contrôle des deux roues, coup de canif supplémentaire donné à la convention citoyenne pour le climat.. lien

Cette convention n’était en fait qu’un écran de fumée, une maladroite tentative de manipulation, pour tenter de faire croire au peuple qu’il était sensible à la question climatique (lien), ce qui n’a pas trompé ni les écolos authentiques (lien), ni l’Europe, laquelle vient de sanctionner notre pays. lien

Quid de cette colère aujourd’hui ?

Les routiers évoquent la possibilité d’une grève, certains hôpitaux aussi, (lien) le conseil constitutionnel ayant validé un pass absurde, certains appellent maintenant au boycott de toutes les institutions qui refusent la stratégie sanitaire mise en place, (lien) et qui ne comprennent pas que l’on puisse permettre l’entassement des travailleurs dans les transports publics, et autoriser à Lourdes 9 000 croyants à s’entasser dans une église.

Que le nombre de milliardaires augmente en France, dont les derniers en date le doivent à la situation sanitaire, et au commerce des vaccins, n’empêche pas que l’économie de notre pays est en berne, ce qui est dû en grande partie à la gestion désastreuse de la crise sanitaire, aux confinements successifs : le nombre de milliardaires français est passé de 95 à 109 et ils doivent leur richesse aux vaccins. lien

Mais la France ne va pas mieux pour autant !

Aux cris de « Macron en prison », « le Pass ne passera pas », etc...Des centaines de milliers de personnes, s’opposent à la dictature sanitaire, mais aussi contre l’atteinte flagrante aux libertés fondamentales, mises à mal par les restrictions sanitaires... « Du jamais vu depuis 1944 », comme disait un manifestant. lien

Pour ne rien arranger, un nouveau film documentaire sur la situation sanitaire vient de voir le jour : « le crime parfait », signé par Olivier Probst, prend la suite de « Hold Up », et « Mal traités ».

Dernière nouvelle surprenante, d’après l’avocat Maître Emmanuel Ludot, les labos qui ont fabriqué les vaccins que nous savons, n’auraient pas respecté les protocoles de phase III...de plus, ils n’ont pas renouvelé la demande d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) laquelle devait être faite à 6 mois, et l’avocat va donc assigner en justice le Ministre de la santé, et tous les labos concernés. lien

Du coup, la vaccination deviendrait illégale...

Comme dit mon vieil ami africain : « qui attise la colère sera le premier à périr dans les flammes ».

L’image illustrant l’article vient de futura-science.com

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

Articles anciens

Ce qu’il aurait fallu faire

1789, et si tout était à refaire

Un virus quasi magique

Parle à mon Q...rcode

Vaccins et pass, l’overdose

Macron face à l’impasse sanitaire

La 4ème vague c’est nous

Un Macron hors la loi ?

Et voici les lanceurs de panique

J’ai la haine du graphène

La pandémie sort du puits

Que veulent-ils faire à nos enfants ?

Faut-il détester les tests ?

Le chantage à Macron

Quand Pasteur perdait ses virus

Un vaccin cheval de Troie

Un vaccin qui tient ses promesses

Le tueur d’étoiles

Le mystère du Dr. Drosten

Vaccin, on nous aurait menti

Ces inventeurs de légende

S’il suffit de changer de nom

Le tueur d’étoiles

Il est navré, Véran

Un vaccin qui tient ses promesses

Des confinés déconfits

Vaccin glin-glin

Bas les masques