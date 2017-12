Les réformes de « Jupiter » ont besoin de radars, de rétroviseurs et de périscopes politiques

Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans sur la base d’un programme électoral précis. Des citoyens ont choisi de s’opposer aux réformes annoncées, d’en ralentir le vote voire d’empêcher leur application. D’autres ont fait le choix inverse de soutenir ces réformes et de participer au combat politique nécessaire pour leurs concrétisations. « La République En Marche » a regroupé les militants et sympathisants au sein d’une organisation pyramidale originale sans cotisation. Afin de contourner les inévitables phénomènes de cour source d’attitude autarcique, d’isolement progressif puis d’autisme politique, afin d’éviter que le parti LaREM ne se transforme de son côté en simple attroupement de fans avec risques également d’œillères sectaires, il est apparu nécessaire de mettre en place un outil de réflexion et d’alerte complémentaire. Il s’efforcera de soutenir efficacement voire de compléter si besoin le processus de réforme, en travaillant de manière informelle en marge du parti présidentiel et des autres partis. Comme dans toute flotte militaire, l’imposant « porte avions militants » qu’est LaREM a besoin d’antennes, de radars et de toute une flottille aérienne et maritime pour l’alerter et le protéger. Votre simple voiture n’est-elle pas équipée de plusieurs rétroviseurs et parfois du nouveau radar individuel à la mode ? Comme avec vos rétroviseurs internes et externes, les consultations régulières, les réflexions collectives intenses et ouvertes sont nécessaires à l’intérieur ET à l’extérieur de LaREM.

« En Marge » se présente donc comme une association loi 1901 non déposée, ne voulant regrouper que des personnes physiques de tous horizons sociaux ou politiques désirant collaborer de manière trans-partisane. « En Marge » est un « think tank » dont le travail convivial trans-partis consiste à développer la réflexion au sein et autour de « La République En Marche » afin d’aider aux indispensables réformes dont les institutions françaises, européennes et mondiales ont besoin. Les thèmes de réflexion sont notamment ciblés sur :

=> un juste rééquilibrage des charges et impôts entre d’une part le travail et la production en général et d’autre part le revenu indispensable du capital absolument vital et la spéculation souvent toxique et sous-taxée. En clair, œuvrer à la baisse des charges des entreprises, des artisans, des professions libérales et des micro-entreprises, pour moins d’handicaps face à la concurrence internationale. Le financement de cette indispensable forte baisse de charges se fera par la taxation de l’instabilité du capital et des activités strictement spéculatives.

=> une réforme éthique radicale du système bancaire vers plus de transparence, au profit de l’économie réelle et de l’emploi, dans le cadre d’un service public généralement privé dont le respect du cahier des charges déterminera le niveau de taxation face aux entreprises financières libres voire strictement spéculatives.

=> une agence de soutien administratif, matériel et budgétaire aux investissements et rachats d’entreprises jugés stratégiques par le législateur, dont la gestion nationale ou européenne transparente recherchera cependant l’équilibre financier.

=> une agence coopérative d’importation parfois sous-taxée de biens d’investissement des collectivités locales, permettant le maintien systématique voire le rapatriement d’emplois dans le cadre d’une concurrence internationale loyale et d’une collaboration industrielle trans-nationale équilibrée.

=> un office de médiation bancaire et industriel offrant notamment un cadrage plus logique et fonctionnel de l’arbitrage, avec fonction de raccourcir la durée des contentieux et d’en diminuer le coût (hélas toujours payé en final par les contribuables). Exemples de l’affaire Bernard Tapie spolié par sa banque nationalisée ou du scandale des fameux prêts toxiques à taux variables de 25 à 35% spoliant encore aujourd’hui 8.000 collectivités territoriales (deux coûteux dossiers bloqués par l’alliance politique du lobby bancaire et de l’ex gouvernement Hollande, mais actuellement traités par la cour européenne de justice).

=> un service municipal d’aide sérieuse et conditionnée à la création d’entreprises, d’emplois et de logements (notamment professionnels et sociaux). Fin du système de préemption municipale abusive sur les ventes des murs de commerces. Remboursement des hausses illégales de loyers commerciaux, au profit des plaignants s’ils existent encore, ou au profit d’une fonds municipal de soutien à la création ou à la reprise d’entreprises par des équipes d’investisseurs comprenant une majorité de demandeurs d’emplois.

=> Atelier sur la lutte nationale et internationale anti drogues à tolérance zéro incorporant la collaboration des repentis ainsi que la réinsertion médicale et professionnelle des victimes.

=> Atelier de réflexion sur les énergies alternatives, notamment sur les centrales nucléaires sans uranium, sans possibilité de récupération militaire ou d’explosion terroriste catastrophique (filière dite au Thorium, ignorée par la France au profit du sulfureux monopole du gouffre financier EPR n’ayant produit aucun watt depuis 10 ans ! : voir Wikipeda et n° spécial de Sciences & Vie 11-2011).

=> Atelier sur la simplification administrative réelle et non cosmétique (Exemples de la fiche de paye de 30 lignes au lieu de 8 dans l’OCDE ou de l’aberrant fouillis des nouveaux textes de l’ex gouvernement Hollande ayant asphyxié le secteur de la construction).

=> Atelier pour un système simplifié, mieux contrôlé (donc bien moins cher) de la santé pour tous, via l’option libre de l’accessibilité aux médecins et pharmaciens du dossier médical personnel via carte à puce.

=> Atelier sur la représentation des usagers dans les conseils de l’administration, pour moins de gaspillage, moins d’injustice et moins de corruption (mettre ainsi fin au très mauvais classement de la France dans l’OCDE pour la corruption).

Afin de contrebalancer la montée anti européenne, euro septcique ou « Frexit » d’une part et l’idéologie d’un aveugle soutien à une Europe devenue bureaucratique, sans âme, embourbée dans des strates d’incompétences dramatiques (invasion de l’Europe par les produits non éthiques, polluants ou les trafics humains et de drogues)

=> Atelier sur la relance et la modernisation de l’union européenne. Il complète et renforce l’actuel programme de « La République en Marche » et d’autres partis pro-européens. La catastrophique erreur d’approche électorale technocratique de l’ex équipe Giscard-Hollande lors du référendum constitutionnel européen (ayant regroupé une masse quasi incompréhensible d’anciens et nouveaux textes dans un coûteux et volumineux ouvrage indigeste) ne doit en aucun cas être répétée lors des élections européennes.

L’effort de concision des « euro-critiques constructifs » que nous sommes, devra permettre la compréhension et le soutien populaire d’un message européen limpide et mobilisateur source d’espoirs concrets. Loin de toute eau tiède et insipide d’un centre mou qui a été peu convaincant sur ce thème, l’idéal européiste sera fermement mis en avant via le principe radical d’ une Europe à la carte , déterminée à sortir des impasses ingouvernables du système d’unanimité. Une Europe des nations ; une Europe des projets concrets et des expérimentations. Elle sera source de collaborations intenses au niveau des universités, de la recherche, des investissements synergiques et de l’emploi local, rejetant l’idéologie rance, stérile voire périlleuse des replis sur soi nationalistes ou régionalistes. Une fructueuse Europe dynamique, transparente et solidaire, intensifiant les échanges d’étudiants, les services civiques (ou militaires librement consentis), la productions de lourdes infrastructures civiles utiles, les centres de recherches, les centrales énergétiques alternatives, la production coopérative de matériels de défense, l’accroissement des unités bilingues pour une défense, une police et une douane modernisée et efficace mettant fin aux spirales d’impuissances. L’efficacité pour l’ordre, la sécurité, la créativité scientifique, industrielle et dans nombre d’autres domaines, ne pourra exister ou se développer plus rapidement que par l’union de l’Europe. Non pas une froide Europe bureaucratique et technocratique de l’unanimité incapacitante et étouffante, mais une chaleureuse et énergique Europe des peuples, de la collaboration et de l’expérimentation à la carte, avec ouverture sans préjugé sur la Russie et le Monde.

Aucune armée de la bureaucratique Bruxelles ou d’ailleurs ne pourra empêcher la mise en place progressive de cette Europe libre dans son processus d’unification, et unifiée autour de ses libertés, si plusieurs peuples en manifestent fermement le désir. Ce combat politique ne sera ni technocratique, ni national (ni prétexte à coupable absentéisme avec détournement de l’argent des contribuables !). Ce combat politique sera intensif, européen et populaire. Un combat pour la civilisation et l’avenir de nos enfants, dans le cadre d’un long et patient travail collaboratif national et international. Pour paraphraser nombre d’auteurs, c’est l’utopie constructive et régénératrice que « En Marge » propose ; ou bien c’est le mortel déclin isolationniste proposé par nos adversaires, alliés objectifs de l’extrême-droite ou de l’extrême gauche. Des extrêmes très souvent complices eux-mêmes depuis le fameux pacte Staline – Ribbentrop se partageant une Europe divisée écrasée dans le sang. (Nous constatons d’ailleurs de nouveau aujourd’hui cette complicité dans la forte montée bien camouflée de l’antisémitisme).

=> Atelier sur une nouvelle réforme modernisée et pacifiée du Coran par une Oumma réunifiée et élargie, via le processus expérimenté des « Mansukh » et des « Nazikh » (voir résumé des travaux de ACCES dans un article précédent sur AGORAVOX).

=> Atelier sur l’aide internationale, matérielle et financière massive, pour la construction d’une grande ville nouvelle ultra moderne expérimentant toutes les dernières technologies, située le long de l’actuel découpage de Jérusalem. Une fois devenue capitale de la République autonome de Palestine, cette Jérusalem nouvelle gérera pacifiquement avec Israël l’accès touristique et religieux aux lieux saints historiques chrétiens et musulmans, devenus zones internationalement protégées.

NB / Remarques sur l'organisation proposée :

Au niveau de l’organisation, dans le cadre des nombreuses orientations thématiques tracées, les groupes locaux « En Marge » sont libres de choisir leurs thèmes d’atelier. Ils s’organisent comme ils l’entendent, en recherchant systématiquement la convivialité et les propositions concrètes. Afin de libérer la parole et d’inciter au travail trans-partis, les noms sont systématiquement évités dans les compte-rendus. Les téléphones portables sont éteints (voire déposés dans une boite commune). Aucune attaque personnelle n’est tolérée.

Avec une grande et généreuse volonté respective de compromis trans-partis, seuls les noms d’Alain Juppé, François Fillon, François Hollande et Richard Ferrand servent de défouloir. Dans le cadre du principe de base qu’aucune insulte ne doit s’exprimer, il est diplomatiquement consenti que Juppé, Fillon et Hollande doivent jouer le rôle de responsables expiatoires de toutes les erreurs depuis 1995 et que Ferrand soit le responsable désigné d’avance pour toutes les erreurs ou contrariétés présentes (même s’il est absent d’une réunion décisionnelle source d’une mauvaise décision politique, même pour un acte de morsure dans un taxi ou pour un excès de pluie, les participants conviennent que ce sera automatiquement de sa faute et de personne d’autre).

La contre partie de ce rôle défouloir ingrat attribué à ces quatre hommes politique, sera le pardon de l’Histoire pour les uns (l’erreur étant humaine) et le maintien tant que possible en poste pour l’autre (ce rôle de fusible concentrateur d’animosité étant trop indispensable pour le Président et le gouvernement).

N’ayant pas exercé de pouvoir gouvernemental, le « guevariste bolivarien de l’insoumission à géométrie variable » et la perdante maintenant affaiblie du second tour de la présidentielle ne feront donc pas partie du défouloir verbal. Déjà statutairement protégés de toute attaque personnelle, leurs noms seront donc systématiquement préservés. L’usage de périphrases se concentrant sur la seule critique positive ou négative de tel ou tel axe politique et ce cantonnement radical arbitraire des inévitables animosités politiques, auront comme énorme avantage une baisse de l’esprit de guerre civile, au profit d’une hausse de la confiance voire de la complicité des convives. Ce sera le petit prix à payer pour la qualité d’une réflexion nationale la plus large possible, et pour le renforcement dans chaque département et commune du processus de réforme indispensable à la Nation.

2018 devrait laisser entrevoir les prémisses de l’ère du pardon, de la paix, de la collaboration et de la prospérité à tous les hommes de bonne volonté. La moindre des choses est d'au moins essayer.