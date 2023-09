Les Rencontres de Saint-Denis : une innovation institutionnelle d'Emmanuel Macron.

« L’ambition sera de convenir de voies d’action qui pourront trouver des traductions concrètes et rapides dans les réalisations du gouvernement et des textes législatifs bâtis ensemble. Le peuple, par la voix de ses représentants et le cas échéant par référendum, aura le dernier mot. J’ai confiance, comme beaucoup de Français, dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement. » (Lettre d'Emmanuel Macron le 23 août 2023).