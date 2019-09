Les Républicains des deux rives se rencontrent le 16 septembre

Les Rencontres Républicaines organisent leur deuxième débat public autour de la question de la souveraineté de la France. Un débat qui réunira des intellectuels et des mouvements politiques des deux bords des ex-Insoumis aux gaullistes. Une conférence gratuite et inédite qui aura lieu le lundi 16 septembre à Paris.

La première rencontre républicaine organisée par le club politique éponyme avait réuni en 2018 une dizaine d'organisations politiques des Insoumis aux gaullistes, en passant par l'UPR et des mouvements anti-UE. Le 16 septembre 2019, d'autres mouvements se joindront à la soirée-débat qui aura pour cadre de réflexion la question de la souveraineté de la France. Des intellectuels comme l'écrivain Coralie Delaume seront aussi présents pour enrichir la discussion. Tout à été confectionné pour permettre aux esprits politiques, parfois éloignés sur l'échiquier mais proches intellectuellement, de se rencontrer et d'échanger au-delà des éventuelles querelles d'egos et de boutiques. Les Rencontres Républicaines veulent en effet favoriser le bouillonnement politique pour initier la création de nouveaux projets politiques fédérateurs. Une gageure, à l'heure où l'échiquier politique semble explosé et les eurocritiques républicains plus divisés que jamais. Par sa volonté de créer des passerelles intellectuelles et politiques de gauche à droite, les Rencontres Républicaines offrent, en tout cas, des perspectives d'union. Cela suffira-t-il pour donner des ailes à certaines forces et personnalités pour s'inscrire dans une future démarche électorale ? Le défi est ambitieux. Le club politique des Rencontres Républicaines sont peut-être même à la source d'un Conseil National de Résistance 2.0, tant attendu par les cercles républicains, souverainistes et gaullistes.

Enfin, chose rare à Paris, la conférence sera totalement gratuite. Des échanges avec le public seront également au programme. Le rendez-vous est donné le 16 septembre à 19 heures, à l'Ageca de Paris (177 rue de Charonne).

La page facebook de l'événement