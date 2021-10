Les Républicains dignes d’une farce de Guignol !

@Fergus

Autrefois, les scores électoraux dépendaient de l’implantation d’un mouvement politique et de son audience dans la population. C’est fini. Ce qui compte maintenant, c’est le budget disponible pour la com et le contrôle des médias. Les sigles des partis ne sont plus que des logos. Macron ne dispose même pas d’un réseau, mais il est la créature d’un groupement d’intérêts disposant de moyens financiers importants. Zemmour n’est qu’un rabatteur de brebis égarées et Philippe un ringard du monde d’avant : il n’a plus de troupes, mais il n’est pas pour autant le favori de l’écurie dominante.