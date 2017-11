Les Républicains en pleine introspection.

+1 Mélusine

Le PS et LR Ex UMP sont en pleine déconfiture, deux partis politiques qui n’ont jamais su se réinventer et se sont contentés de suivre les vieilles recettes... Le FN suit d’ailleurs la même voie.

L’avenir est à LREM et aux insoumis... Qui seront le nouveau centre/droit et la nouvelle gauche.