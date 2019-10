Les Républicains entre impasses et renouveau gaulliste

Dimanche prochain, les adhérents de LR seront amenés à départager les trois postulants à sa présidence, après la déroute des élections européennes, qui a abouti au départ de Laurent Wauquiez. Des trois postulants, deux marquent une forme de continuité dans la direction qui les a menée à 8% des suffrages, tandis que Julien Aubert entretient une flamme gaulliste trop rare à droite.

Attentisme, droitisation ou retour aux sources

Voilà pourquoi j’espère une belle surprise le 13 octobre. Devant l’impasse actuelle, je crois fermement que les militants LR pourraient décider de renverser la table et refuser la synthèse à la Hollande que représente Christian Jacob, qui serait un véritable cadeau pour Macron. Et la seule voie qui ait du sens aujourd’hui est clairement celle, plus gaulliste, portée par Julien Aubert.