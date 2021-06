Les Républicains et la tentation populiste.

"Comment pouvoir exister dans une situation où vous vous retrouvez dans l’opposition à un gouvernement qui défend votre propre politique ? La logique aurait voulu que vous fassiez partie de cette majorité, de ce gouvernement, mais si on ne vous l’a pas proposé, que faire ? L’existence au sein d’une opposition, c’est de s’opposer, mais s’opposer à quoi si vous êtes en accord avec les grandes lignes ? «

C’est la conséquence de l’absence de programmes ! On s’acharne à vouloir être calife à la place du calife pour faire exactement la même chose que lui ! Et si j’aime Macron c’est parce qu’il a très bien analysé ces situations ou l’ambition personnelle passe bien au dessus des intérêts communs. Je sais depuis toujours que les trois quarts au moins des Français sont d’accord sur la politique qu’ils souhaitent voir mener, mais ceux qui se proposent à leurs suffrages s’ingénient à les cliver en espérant être les bénéficiaires de ce clivage.

Depuis de Gaulle la France a toujours été gouvernée au centre. Quand le locataire de l’Elysée avait une étiquette de droite il gouvernait plus à gauche que son programme et quand Mitterrand a enfin établi une alternance de gauche il a dès l’euphorie passée été obligé de gouverner bien plus à droite que son programme.

Et c’est tant mieux pour les trois quarts des Français qui pensent que la libre entreprise est indispensable, que parfois l’aide aux entreprises est aussi indispensable, mais qui savent aussi et »en même temps" qu’il faut organiser la solidarité nationale et répartir sur ceux qui en ont le plus besoin une grosse partie des impôts et cotisations diverses payées par tous les Français.

Les clivages devraient se faire sur un réglage fin de la collecte et de la distribution de l’argent public, mais il y a peu de marge et il s’agirait vraiment de réglages fins. Pas de quoi cliver l’opinion et faire croire qu’on est différent. Alors s’installe une campagne électorale stupide ou les candidats s’inventent des différences au lieu de constater leurs convergences.