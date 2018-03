Les retraités : une « génération dorée » qui se goberge !

On connait la formule de Churchill à propos des exploits des pilotes de la RAF :

« Never was so much

owed by so many

to so few »

(jamais un tel nombre de personnes n’a contacté une dette aussi importante envers si peu de gens)





aujourd’hui, on pourrait renverser la proposition concernant le comportement des ploutocrates au pouvoir :





« Never was so much

owed by so few

to so many »





les retraités subissent le même sort que les consommateurs qui paient un impôt inversement proportionnel à leurs ressources sans que cela apparaisse sur leur ticket de caisse avec la TVA et les taxes sur les produits pétroliers. Si ce racket servait à financer les services publics, ce serait un moindre mal, mais ils servent à renflouer les banques en faillite et à fiares cadeaux aux entreprises du CAC40 pour les encourager à continuer comme ça.