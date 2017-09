Les Sénatoriales et la défaite annoncée de Macron

L’histoire nous confirme que ces personnages sont interchangeables à la première semonce, mais certainement pas la politique ploutocratique globalitaire. Il n’y a donc pas de quoi se réjouir de la réussite hypothétique de Macron ou de son échec annoncé, car ce qui est prescrit sera administré avec ou sans lui.

A moins que le peuple ne se réveille vraiment de sa torpeur télévisuelle, ça va être difficile, subjugué comme il peut l’être et renverse non pas un Macron ou une autre potiche qui le succédera, mais le système ploutocratique tout entier et le capitalisme avec, source de destructions massives des peuples, de leurs environnements et de tous les principes et interdits fondamentaux, mais avec tous les droits pour la ploutocratie et tous les devoirs et les contraintes pour nous.

Au stade où nous en sommes, il en va de la survie de l’humanité et de l’intégrité de notre planète.

Il reste à savoir si notre instinct de survie va l’emporter sur l’hypnose qui nous endort.