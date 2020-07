Les sociétés nord-atlantiques sont-elles libérales ?

Les socio-styles politiques présentent autant de différences entre les Etats-Unis et le Royaume Uni, qu’entre la France et chacun des deux états précités.

Dans chaque cas, la représentation de la « gauche » est très différente.

Malgré la dérive qualifiée de « libérale » du PS à partir du règne mitterrandien, dans le paysage symbolique français, la « gauche » a toujours plus ou moins une connotation « sociale » : défense de l’emploi, des conditions de travail, des salaires, aides aux familles, aux chômeurs et rêve d’un ascennseur social

Aux Etats-Unis, la « gauche » serait le parti « démocrate » qui se différencie de son concurrent exclusif par une inclination à la défense des « minorités » dites opprimées (non pas socialement, mais pour des raisons de couleur ou de sexualité) LGBT, Afro-Américains, etc.

Au Royaume-Uni, même si la culture américaine est encore plus imprégnée d’uen France à cause de la langue et des quotas d’immigration historiques, ce qui est ressenti comme la « gauche » concerne essentiellement une certaine solidarité avec la « classe ouvrière » qui a été anéantie par M. Thatcher. Il s’agit donc davantage d’une nostalgie, d’un héritage, que d’une réalité.

Cet emploi d’un même mot pour désigner des concepts très différents est générateur de confusions et de malentendus que les plus malins savent utilise à des fins manipulatoires. Le mot « libéralisme »est porteur de sens contradictoires en fonction du lieu et de la période historique.

La pensée « libérale » en France était représentée au 19ème siècle par Tqueville et Benjamin Constant qui se méfiaient de la démocratie vue comme un moyen et non comme une fin en soi, opposant la « démocratie jacobine » avec un état tout puissant à la « démocratie libérale » dans laquelle le pouvoir est encadré et les individus respectés. L’aboutissement actuel de ce courant est développé par les « libertariens ».