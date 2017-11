Les taureaux en arène ? Les lois européennes en tractations avec le Brexit ? Carles Puigdemont sous mandat d’arrêt !

La politique de l’Europe et autres sont un art qui à priori manipule les électeurs ? Une et indépendante aucune République ne peut user de violences ? Peut-on mettre la liberté, comme le droit d'expression en prison ?

Depuis la mort de Franco l’Espagne n’a jamais connu une telle division. Ceux qui ont vécu sur place, ou passé des vacances, ne peuvent que constater les emblèmes de conflits presque en forme de fratricide. Mais lesquels ? - Simplement savoir qui est le taureau et le matador- Aux couleurs sang et or ! Y compris un référendum ne trouve pas en l’instant les réponses à ce qui se profile à l’horizon. A peine 1% des sondages font divergences entre les deux camps.

Carles Puigdemont parle depuis Bruxelles. Autant pour sa sécurité que pour l’ensemble de ceux qui l’ont suivi ! Depuis le début de la crise : le leader indépendantiste semble improviser. Les menaces de la capitale Espagnole Madrid, d’où ses explications depuis la Belgique ? Durant 24 heures, les bruits les plus fous ont couru, pour savoir où il se trouvait. Il se trouve ce lundi à Bruxelles. Après la « bronca » que se passe-t-il ?

La juge espagnole en charge du dossier des indépendantistes catalans émettra un mandat d'arrêt européen à l'encontre du président catalan destitué Carles Puigdemont, ce vendredi. Contrairement aux indications de son avocat belge, la juge d'instruction Carmen Lamela, de l'Audience Nationale, n'avait toujours pas émis ce mandat d'arrêt jeudi à minuit et « elle le fera durant la journée de vendredi », a déclaré cette source. Depuis Bruxelles, l'avocat de Carles Puigdemont, Me Paul Bekaert, avait effectivement déclaré jeudi dans la soirée à la télévision flamande VRT : « Mon client vient de me dire que (le mandat d'arrêt) a été émis à l'encontre du président et de quatre ministres qui se trouvent en Belgique ».

La volonté de l’indépendance de la Catalogne en Europe est loin, d’être unique. Majorité ou pas ? Dans la mesure où un suffrage européen aurait lieu, nombreux sont ceux qui seraient surpris du nombre de pays désireux de ne plus appartenir à l’Europe,

Brexit ?- Magouillages ? Ou Awacs ?

Fonds étrangers

Les négociations entre Londres et Bruxelles sont toujours dans l'impasse, un système de financement occulte de la campagne en faveur du Brexit a été mis au jour. Breitbart et Banks démentent les faits qui leur sont reprochés. La législation électorale britannique interdit le financement de campagnes électorales par des fonds étrangers. Or, Breitbart est une entité américaine. Quant aux zones off shore que sont Man, les îles Vierges et Gibraltar, où sont immatriculées la plupart des sociétés de Banks, elles sont totalement autonomes du gouvernement de Londres en matière financière. Ces territoires ne dépendent pas de la Banque d'Angleterre en matière de contrôle des flux d'argent. Ex-colonie britannique, Belize est un État indépendant. C'est pourquoi Bradshaw a demandé à la Première ministre, Theresa May, l'ouverture d'une enquête officielle sur les allégations visant les « parrains » de l'Ukip. Lien – La Catalogne a eu vents de ces bruits forts et pleins de soupçons ?

Il est peu probable que Mme May accepte les recommandations du parlementaire travailliste. En effet, les plus ultras des députés conservateurs voient derrière ces révélations, une nouvelle preuve du refus du camp du maintien dans l'UE de reconnaître le verdict populaire. Par ailleurs, après les élections ratées du 8 juin 2017, la survie du gouvernement conservateur dépend du soutien des députés protestants nord-irlandais. Quant aux paradis fiscaux de la Couronne, ils devraient jouer un rôle important à l'issue du Brexit pour compenser le transfert d'activités financières de la City à Francfort, Paris, Luxembourg ou Dublin.

Identique pour les signataires du Traité de Rome de 1957 ce Traité fait référence à cinq Traités en plus de celui de 2005 rejeté par les français par référendum.

Carles Puigdemont a quitté l’Espagne via la Belgique. Une forme d’exil ? Nous allons le savoir en moins de temps que Bruxelles ne froisse Madrid ? Tout un chacun s’attendait à diverses solutions, mais pas à une telle sortie ? Avec cinq de ses onze ministres ils recherchent-ils une forme d’asile ?

Ils se trouvent à Bruxelles. Le quotidien catalan La Vanguardia affirme pour sa part qu'il était accompagné d'autres membres de l'exécutif catalan. Les attitudes autant d’un côté que de l’autre ressemble à s’y méprendre, à une mascarade.

Démonstrations que l’Europe a bien plus de pouvoirs que les nations au sein même de leurs propres lois ? Des cris ont jailli d’une foule massée devant le siège du gouvernement Catalan « Generalitat » ce dernier ayant été dissous depuis le vendredi 27 octobre par l'État central.

La résistance passive d’une partie du peuple catalan face à l'oppresseur madrilène. Faisait écho au silence d’une ignorance où semble-t-il la force l’emportait sur le dialogue ?

La réponse, tombe telle une douche plus que glacée. L’ensemble ou presque du Mouvement Républicain ressentait ces faits pires qu’une trahison ?

Carles Puigdemont, avait regagné la Belgique.- Avec 5 des 11 ministres de son gouvernement déchu. - Suivant son parcours, le constat s’imposait ?

Le président de l'exécutif Catalan quitte Barcelone puis gagne Marseille. De la France, ils prennent la direction via Bruxelles. Carles Puigdemont, selon lui pour calmer les esprits avait posté sur Twitter une photo de la Generalitat qui laisse à penser qu'il était, à ce moment dans son bureau. Les heures s’égrènent, le temps passe, son conseiller – l'équivalent d'un ministre – du territoire, Josep Rull, confirme l'avoir rencontré à Barcelone en fin de matinée.

Les risques réels jusqu'à 30 ans de prison

Sur ordres de Madrid qui se doutant ou pas d’une pantalonnade ? La capitale fait parvenir des consignes strictes ! Les minutes s’écoulent : les Mossos d'Esquadra de la police Catalane investissaient le bureau de son conseiller, lui donnant un quart d'heure pour prendre ses affaires personnelles puis de quitter le palais du gouvernement.

Le départ prémédité de Puigdemont intervenu quelques heures sur présentation d'une plainte pour « sédition, malversation et prévarication » contre les membres du gouvernement Catalan qui ont proclamé l'indépendance. Ces derniers risquent des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison.

Le soutien des nationalistes flamands

Les indépendantistes prennent ces menaces au sérieux. Les parlementaires qui ont voté vendredi en faveur de l'indépendance l'avaient fait à bulletin secret, non par vote électronique- deux des leurs avaient voté « non » pour empêcher l'identification des partisans du « oui ». Le bras de Madrid est implacable. Deux leaders indépendantistes, Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, sont arrêtés pour avoir organisé des manifestations contre l'ordre judiciaire. Ils sont, pour les indépendantistes, les premiers prisonniers politiques de la République Catalane.

En Belgique, Carles Puigdemont et ses cinq ministres pourraient demander l'asile politique ? Le ministre de l'Immigration Theo Francken déclare : que son pays serait prêt à accueillir l'exécutif Catalan dissous « au regard de la situation en Catalogne ».

Theo Francken appartient au parti nationaliste flamand clairement à droite.

Ce parrainage ne manquerait pas de créer des remous supplémentaires au sein de la coalition indépendantiste ou la gauche et l'extrême gauche occupent une place prépondérante.

Carles Puigdemont président destitué de la Catalogne "Si on était resté là-bas avec une attitude de résistance, il y aurait eu beaucoup de violences" Il affirme que son départ pour la Belgique témoigne d'une volonté de "détente" de sa part. "On est ici à la recherche de garanties que nous n'avons pas en Catalogne et aucune protection sur nos en Espagne."

Il se montre flou sur la date de son retour en Catalogne. Il fait état de "menaces" dénonce "un désir non pas de justice mais de vengeance" de la part de l'Espagne. "Je ne suis pas ici pour demander un asile politique", annonce-t-il !

Sa conférence de presse : première étape, et la complète en trois langues !

Contexte que l’Europe a bien des difficultés à maitriser. L’Union Européenne passe outre sans parler des problèmes qui sont à venir. Il semble indéniable que la solution ne se trouvera pas par la violence les heurts des forces de l’ordre. Laissant ainsi le pouvoir à la capitale.

Les cloches qui sonnent avant l’arrivée du défunt- tintent-elles une certaine fin de l’Europe à plus ou moins courts termes ?- Qui en l’instant peut ou pas l’affirmer ?

Nous n’en serions pas à ce stade dans la mesure où la décision des urnes soit appliquée - Puis nous saurions qui est qui ?- Alors qu’en l’instant nous sommes dans un flou artistique, à la merci d’une mondialisation entre les mains de lobbies financiers.

Le social et tous les acquis sont pratiquement oubliés !

A suivre

