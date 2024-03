Les va-t-en guerre : Les premiers de cordée et les menteurs !

« Il est urgent d’organiser une mobilisation nationale, unitaire et sans ambiguité contre la guerre ! »

Quand on est un responsable politique, on peut être pour la paix, contre l’OTAN et contre la méthode mise en œuvre par Poutine pour régler les problèmes de son pays même si celui-ci a été acculé par les manœuvres de l’OTAN et l’irresponsabilité des dirigeants européens. Parce que la vocation et l’avenir de notre pays et de l’Europe est d’être non alignée pour toujours défendre nos intérêts en travaillant à réformer et remettre sur pied un droit international juste et donc respecté. Notre place de responsable politique pour pouvoir valablement peser à la table des négociations n’est pas d’être à priori dans un camp.

Par ailleurs, il est urgent et indispensable depuis très longtemps de travailler à l’unité non pour l’afficher par la négative à l’orée d’une campagne électorale mais pour se donner les moyens de faire avancer nos aspirations à commencer par la priorité de mettre en place une démocratie fondée sur un citoyen correctement informé avec les moyens politiques de nous faire respecter et des mandants responsables politiquement. Cela mettra fin à la domination économique, politique et culturelle d’une minorité qui n’est plus de mise. C’est notre responsabilité comme aussi celui d’être vigilant et impliqué avant, pendant et après. Parce que rien n’est gagné facilement ni définitivement.





