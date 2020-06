« Les vrais patriotes français sont fiers de leur pays, la France ! »



Sidérant, ça ne pose aucun problème à l’auteur de parler de patriotisme, alors que Macron est tout l’inverse du patriote ! Encore une fois, aucune analyse pertinente.







"Qu’importent les réactions hostiles des oppositions incapables de proposer mieux que celui qu’elles critiquent. Qu’importent même le risque d’impopularité, sans audace, sans choix, pas de mécontents mais pas de contents non plus.«

Problème : le confinement ainsi que d’autres mesures étaient juste une application de ce que l’OMS demandait via notre accord-cadre avec eux. Ce n’est donc pas à proprement parler la politique de Macron, qui l’a simplement appliquée. Pour faire court : on lui ordonne, il applique. Il ne reste plus grand chose en terme de marge de manœuvre dans la politique française. Là on vient juste de donner la main à l’OMS pour la »« santé »".