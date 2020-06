Lettre à mes camarades souverainistes

Très chers camarades,

En cette période difficile où certains d’entre nous ont enterré des proches à cause de la lâche incompétence de notre gouvernement ; où les cadavres économiques – dépôts de bilan, pauvreté, chômage – joncheront bientôt la France ; où les starting-blocks pour 2022 s’échauffent sans qu’aucune proposition concrète ne vienne animer le débat soi-disant « démocratique », je souhaitais m’adresser à vous, chers amis patriotes, souverainistes et démocrates.

Topologie des idéologies en présence

Tirons un constat politique. La France se déchire. Depuis 2017, dépassant le clivage traditionnel gauche/droite hérité de la Révolution, au moins trois nouvelles fractures se sont faites jour. La première, on en parle assez souvent : c’est celle qui oppose les mondialistes aux patriotes. Nous y reviendrons tout à l’heure. La seconde, que je vais évacuer très vite : c’est celle qui oppose les racialistes aux humanistes ; elle a éclaté récemment, quoique visible depuis longtemps pour qui voulait bien en analyser les signes avant-coureurs. La troisième, celle qui préoccupe le plus nos dirigeants sans qu’on ne la mentionne jamais : c’est celle qui oppose les républicains et les démocrates.

Je vous vois venir : nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Bien entendu. Il me faut expliquer ces termes plus avant. Ceux que j’appelle démocrates sont ceux qui veulent, à divers degrés, en finir avec la représentation nationale et leur omnipotence pendant cinq ans ; ceux que j’appelle républicains sont ceux qui veulent conserver le système politique tel qu’il est actuellement, ou le réformer à la marge. Tout bien considéré, je ne fais que réactiver la vieille querelle de Rousseau contre Sieyès ; paradoxalement, elle me parait plus que jamais d’actualité.

Pour ceux qui se demanderaient si ce clivage n’est pas une simple reformulation du premier, entre mondialistes et patriotes : non. Politiquement, ils se recoupent par endroits mais pas entièrement. Intellectuellement, ils ne participent pas du même domaine d’idées.

Politiquement, d’abord. Les patriotes se situent globalement de l’aile droite des Républicains jusqu’au Rassemblement National, en passant bien sûr par Debout la France et les Patriotes. Alors que le gros des troupes démocrates, bien qu’il y en ait en grand nombre au RN et à DLF, ainsi qu’à LFI (ne les oublions pas !), se trouve chez les abstentionnistes : ils seront la clé de 2022.

Intellectuellement, ensuite. La démocratie n’est pas un courant d’idées au sens strict, mais une façon d’« organiser l’organisation » de la vie de la cité. Dit autrement, elle est un contenant et non un contenu. Alors qu’au contraire, le patriotisme est une organisation de la vie de la cité en tant que telle.

Dans tout cela, où se situe le souverainisme ? Eh bien, il se situe au cœur du projet démocrate. Il n’y a pas de démocratie sans souverainisme. Si un peuple vote des lois qui, de jure, s’appliquent, mais de facto sont empêchées par certaines puissances étrangères ou supranationales, il n’est pas réellement en démocratie. A l’inverse, le souverainisme sans démocratie est d’une confondante inutilité. Que penser d’un pays parfaitement souverain vis-à-vis des autres états mais dont les dirigeants ne seraient pas élus, ou bien élus sans contre-pouvoirs, ou bien encore élus à la faveur d’élections complètement bidon (que ce soit de leur fait ou non) ? Osons paraphraser le grand Rabelais : « Souveraineté sans démocratie n’est que ruine de l’âme ».

A la lumière de ce que je viens d’énoncer, on comprend parfaitement pourquoi il existe des souverainistes de droite et des souverainistes de gauche. Et ce sont eux qu’il convient de rassembler.

Un constat amer : désunis, nous courons à notre perte

Les souverainistes ont toujours été désunis. Ce n’est plus un secret pour personne. Querelle d’égos, désaccords sur la méthode à employer, petites phrases sorties de leur contexte exploitées pour maintenir une division aussi délétère qu’artificielle, etc. Qu’importent les causes, il est nécessaire, urgent – que dis-je ? vital – de nous unir.

Aujourd’hui plus que jamais, la cause de la France doit dépasser les querelles de clocher. Depuis 2008 et la honte démocratique que Nicolas Sarkozy nous a fait subir en piétinant le résultat du référendum de 2005, jamais un candidat souverainiste n’aura fait plus de 5%. J’omets volontairement le RN, qui ne passera jamais le second tour, et la FI qui était assez ambigüe sur la question européenne. Nous avons boudé le vote souverainiste quand il s’offrait à nous, nous avons refusé l’union quand elle était possible, bref nous avons été des enfants capricieux.

Je peux paraître dur, illégitimement dur. C’est vrai. Je ne suis sans doute pas légitime pour m’adresser à mes aînés de la sorte. Mais je reste un citoyen, un citoyen qui a failli se désintéresser de la politique ; sans les Gilets Jaunes, d’ailleurs, je me serais probablement réfugié dans l’abstention. Aujourd’hui, je milite. Qu’est-ce que ça fait du bien ! Mais en tant que citoyen, je veux être un patron à qui les hommes politiques rendent des comptes ; et en tant que militant, je veux me mettre au service d’hommes et de causes justes. Voilà pourquoi je suis dur !

Mais je m’égare. L’union, disais-je. L’union est indispensable et elle l’est à très court terme. Il ne s’agit plus aujourd’hui, de définir des coupables au sein même de notre propre camp, de continuer à nous disperser, à nous diviser, à nous insulter. Agissons en adultes et en responsables. Réalisons enfin ce dont Chevènement et de Villiers rêvaient naguère, Pasqua et Séguin jadis.

Faire 0,5%, 1%, même 5% n’est plus permis. Il nous faut une stratégie. Permettez-moi, puisqu’il est désormais acquis aux yeux de mon aimable lecteur que je suis un odieux impertinent, d’ébaucher une stratégie politique, et de vous la soumettre ici. J’attends vos commentaires avec appétit.

La première chose essentielle est de définir un ticket pour la présidentielle de 2022. Un ticket dès le premier tour. Deux personnalités, l’une de droite, l’autre de gauche. Si possible, peu clivantes. Si possible, connues et respectables. Bien entendu, seule l’une des deux concourra officiellement à l’élection ; l’autre sera son premier ministre. Cela suppose une confiance mutuelle et qu’un camp sera légèrement défavorisé par rapport à l’autre. Mais, entre nous, préférez-vous ça ou dix ans de macronisme ?

Un des avantages de cette stratégie, qu’il faudra bien sûr marteler lors de la campagne, c’est qu’elle rapproche le peuple du pouvoir de décider qui entrera au gouvernement. Aujourd’hui, le Premier ministre et le Gouvernement, qui ont la charge de diriger le pays – excusez du peu ! – ne sont pas connus avant les élections législatives. Les électeurs n’ont aucun contrôle sur leur nomination. D’ailleurs, allons plus loin et envisageons même de répartir les postes clés en toute transparence, avant l’élection. Du moins, débattons-en.

Entrons dans le détail, au risque d’en fâcher plus d’un. J’ai dit qu’il faudrait qu’un camp accepte de n’avoir qu’un Premier ministre, quand l’autre aurait son Président de la République. Aujourd’hui, il est trivial de constater que le barycentre des forces souverainistes se situe à droite. Cela veut-il dire que le candidat devra émaner de cette droite ? Pas nécessairement, mais ce constat pèse tout de même lourd dans la balance.

Inexorablement vient la question du : qui ? A droite, je ne suis pas objectif. Militant Debout La France depuis un an environ, je soutiens la vision, la clarté et le courage de Nicolas Dupont-Aignan. Il a, ce me semble, les qualités humaines et politiques requises. Son bilan de maire n’est remis en cause par personne. Sa bravoure est apparue au grand jour lorsqu’il a fallu rompre avec l’UMP en 2008 puis s’allier avec le FN en 2017. Sur le plan purement électoral il a montré qu’il pouvait atteindre 5%, ce qui n’est pas le cas de tous dans la sphère souverainiste (soit dit sans aucun mépris). Toutefois, si une candidature plus rassembleuse devait émerger, avec un profil charismatique, consensuel et, si possible, haut dans les sondages, je la soutiendrais volontiers (sans jamais trahir DLF, soyons clair !) A gauche, la vue est plus dégagée. Djordje Kuzmanovic semble à l’heure où nous parlons le plus à même de porter cette parole de « souverainisme de gauche ».

Se pose enfin le problème du calendrier. Il est une réflexion que j’aimerais partager avec vous. Les régionales seront une répétition générale de la présidentielle. Le calendrier électoral est ainsi fait qu’à un an de l’échéance suprême, les élections régionales jaugeront les forces politiques en présence. Elles installeront déjà une dynamique, positive ou négative. Les médias utiliseront les résultats régionaux, dont le mode de scrutin est proportionnel, pour savoir qui fera partie des « grands candidats », et mettront les autres au rebut démocratique. Soyons clair : si nous partons divisés pour ces régionales ; si nos listes font ici 1,5%, là 3%, là-bas 0,8% ; si nous n’installons aucune dynamique ; si nous avons zéro élu ; alors, ne prenons même pas la peine de nous présenter en 2022 !

Programme commun

Comme toujours, il faut garder le meilleur pour la fin ! La question du projet sera essentielle, bien entendu. Il s’agira de montrer au candidat du « on se fout des programmes ! » que le peuple vote pour des idées et non pour des personnes.

Ayons toujours en tête ce fil directeur. LIBERTE, DEMOCRATIE et SOUVERAINETE sont en réalité trois mots pour désigner la même chose : le droit de se choisir un destin. Seulement, ils ne s’appliquent pas à la même échelle. La liberté s’applique aux individus ; la démocratie aux peuples ; la souveraineté aux Etats-Nations. Aussi fonctionnent-ils de concert, si bien que lorsqu’on perd l’un des trois, les deux autres sont immanquablement entrainés dans sa chute.

Sur la liberté, j’ai peu à dire. Je laisse le soin aux plus compétents que moi d’établir un programme ambitieux mais rassembleur, complet mais explicable au plus grand nombre.

Sur la démocratie, je constate avec joie que l’idée du RIC est partagée, peu ou prou, par tous les souverainistes. Il est important de capitaliser dessus. D’autant plus qu’en 2022, le candidat souverainiste sera probablement le seul crédible à proposer le RIC. Le PS, LR et LREM n’ont aucunement envie de donner cet instrument de pouvoir au peuple ; s’ils l’avaient réellement voulu, ils l’auraient fait depuis longtemps. Le RN le propose depuis longtemps mais n’a aucune chance d’accéder au pouvoir. Enfin, il n’y a aucune garantie d’obtenir le RIC avec LFI puisqu’on ne sait pas ce qu’il y aura dans leur « 6e république ».

Vient la souveraineté. C’est là que le bât blesse. La différence entre chapelles ne se situe pas au niveau du constat : tous clament haut et fort, et à juste titre, que l’Union Européenne ne fonctionne pas. Elle ne se situe pas davantage au niveau du but : nous voulons tous une France souveraine qui coopère librement avec les autres Etats d’Europe. Ce n’est rien d’autre que cela, l’Europe des Nations, n’en déplaise à ceux qui voudraient faire passer à tort ce terme pour de l’altereuropéisme.

La divergence est une divergence de méthode. En schématisant à grands traits, il y a ceux qui veulent renégocier avec l’UE ; ceux qui veulent renégocier et en sortir en cas d’échec des négociations ; ceux qui veulent une rupture nette.

Raisonnons juridiquement. Une renégociation doit se faire, selon les termes mêmes des traités européens, à l’unanimité des Etats membres. Ce processus autobloquant empêche toute obtention d’un nouvel accord si nous n’avons pas d’argument de poids à mettre en face. Le seul que je vois est la sortie ; sans mettre en balance la sortie de la France de l’UE, les autres états n’ont aucune raison de plier.

A l’inverse, une rupture nette, notamment via l’article 50 du traité sur l’Union Européenne, semble compliquée à mettre en place, car quasi-impossible sans référendum. Précisons : aujourd’hui, la France est liée constitutionnellement (art. 88-1) à l’Union Européenne. Le fameux article 50 prévoit qu’un pays peut sortir de l’Union Européenne « conformément à ses règles constitutionnelles ». Il est donc impossible de réaliser le Frexit sans réaliser au préalable une réforme de la Constitution. Cette réforme ne peut aboutir que par deux moyens : la procédure du Congrès est exclue puisque nous n’aurons pas de majorité avant, au minimum, 2029 ; le référendum.

Si un référendum est nécessaire, alors rassemblons-nous sur ce référendum ! Suivons l’exemple des Britanniques ! Et ayons une certaine souplesse : je propose une renégociation des traités pendant 18 mois puis, à l’automne 2023, un référendum quel que soit le résultat de ces négociations. Tous les partisans de la souveraineté nationale, me semble-t-il, peuvent se retrouver dans cette proposition.

En conclusion, je n’aurai qu’une question à vous poser : je serai présent à toutes les initiatives souverainistes communes, dans la mesure du possible bien sûr. Et vous ?

Vive notre beau pays ! Soyons #UnisPourLaFrance !

Aloïs Garnier