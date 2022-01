Lettre à mes parents

Beaucoup de chichis pour nous faire un buzz et une promo autour de la énième manœuvre extrême-droite/droite comme si personne n’allait s’en apercevoir.

Ce ne serait pas plus simple de dire que la grande comédie, Zemmour, Pécresse , MLP, Macron et leurs clientèles dont celles qui se présentent sous identité usurpée de gauche qui aide à la manœuvre de dispersion au 1er tour indispensable à la victoire de Macron et jouent un petit quelque chose à racler aux législatives ou ailleurs sont tous d’accord sur le fond sans trop s’en cacher d’ailleurs pour qui fait attention. Pas de remise en cause méthodique d’une fiscalité qui privilégie les gros patrimoines et les gros revenus, un allongement du temps au travail qui correspond sur la durée à une baisse des revenus et de la qualité de vie notamment en bonne santé, une fidélité acquise aux directives économiques et sociales de l’UE.

Ce serait chouette aussi de nous faire gagner du temps, notamment aux plus distraits d’entre nous et de nous dire plus directement que l’extrême-droite défend les mêmes principes économiques que la droite et qu’elle sert de marchepied à ceux qui ont l’intention de continuer à appliquer et développer les directives de l’UE.C’est toujours mieux de bien se comprendre afin d’éviter des étourderies au 1er tour de l’élection présidentielle.

Ce serait chouette de dire aussi que la seule alternative à tout cela, c’est le mouvement social qui porte depuis plus de 10 ans une issue politique de gauche authentique LFI-Union Populaire qui est actuellement le centre de gravité d’un changement possible et qui a besoin de l’ensemble des forces sociales pour réussir ensuite une transformation durable et apaisée grâce notamment à un approfondissement démocratique de nos institutions pour que ce soit pas qu’une éphémère embellie. Il faut donc gagner le 1er tour sans dispersion et la démocratie pourra enfin parler au second. Et on parlera sérieusement de la question du pilotage économique par le politique et non par le marché et ses délégués élus et de celle de la nécessaire évolution des traités européens.



Que certains ne soient pas d’accord, tout le monde comprend pourquoi, ce ne sont pas les mêmes intérêts qui sont défendus. Mais faire comme si l’alternative n’existe pas, ce n’est pas très respectueux de l’intelligence de nos concitoyens.