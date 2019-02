Lettre ouverte à un Gilet jaune : nous partageons la même humanité !

@Cadoudal

ne vous inquiétez pas... quand la violence viendra, elle sera bien déguelasse des 2 côtés... j’ai des amis proches qu’ont fait la Yougoslavie, et des connaissances qu’ont fait le Rwanda... sans parler des tontons qu’ont fait toute l’Algérie...

ce sera le charmant spectacle de voir notre pays déchiré et détruit...

avec le bonheur de voir toutes sortes d’ingérences étrangères de toutes origines, comme dans n’importe quelle guerre (les syriens en ont vu des belles ces dernières années). On verra des intérêts étrangers se servir de notre pays comme d’un bordel pour venir y « éjaculer » leurs stratégies...

Et puis après, -et si on a de la chance !- on pourra « reconstruire » avec un Plan Marshall et des prêts bancaires (encore les banques !)... pour transformer la France en un mélange de pays du tiers-monde, et de support cybernétique post-moderne ...

à mon sens, sans une identité culturelle puissante et vivante, on ne se remet pas d’une guerre... les pays d’Asie ont pu remonter la pente grâce à cela (même si c’est pas transposable pareil, c’est pour donner un peu l’idée)... on en revient toujours à la culture (vous allez me trouver obsessionnel)...

enfin bon... on va pas tomber d’accord !