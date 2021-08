Lettre ouverte de militants anti « Pass Sanitaire arnaque » aux membres du Conseil Constitutionnel

Qui ne tente rien n'a rien. Le Conseil Constitutionnel était le dernier rempart légal contre une folle tyrannie sanitaire émanant d'un Ministre de la Santé psycho rigide, incompétent et devenu fou. Si nous n'obtenons pas au minimum l'absence de vaccination obligatoire pour nos gosses et le retrait de la mise à pied sans salaire des non vaccinés, nous devrons prendre collectivement de grandes décisions pour nous structurer de manière plus efficace pour les combats médiatiques et politiques qui nous attendent. "L'heure est venu de nous mobiliser, de nous organiser et d'offrir un solide front commun à la tyrannie". "Bienvenus soldats de la liberté pour protéger nos enfants et le pays du mensonge et de la tromperie".

Destinataires :

Membres du Conseil Constitutionnel

Madame, Monsieur.

Le Conseil Constitutionnel est l’ultime recours pour empêcher un inutile conflit entre citoyens. Non pas entre vaccinés et non vaccinés mais entre pro et anti Pass Sanitaire. (Bien entendu, même si le rapport de 10 contre 3 est étrangement similaire, nous ne connaitrons pas la guerre civile de 1861 en Amérique).

Le Conseil Constitutionnel a un avis à rendre jeudi. Il peut se contenter de froidement « lire le droit ». Il peut également tenir compte aussi de l’esprit du droit.

Pas uniquement au niveau des traités médicaux internationaux entre 1947 et 2021.

Pas uniquement au niveau des lois françaises et du droit du travail.

Mais aussi sur le plan politique et psychologique pour un peuple à qui le Président de la République avait garanti qu’il n’y aurait pas de vaccination obligatoire.

Je vous implore d’écouter la demande d’un simple citoyen ayant une bonne connaissance des souffrances des exclus, puisqu’ancien SDF, ayant eu la volonté d’améliorer le sort de la population en soutenant Emmanuel Macron, en étant lanceur d’alerte et « Gilet Jaune » avant même qu’ils existent.

Connaissant assez bien les manifestants (en étant moi-même un des leurs ; voir tract ci-joint), je vous supplie d’écouter au moins la consigne de l’OMS d’épargner nos enfants afin de réserver les vaccins aux citoyens médicalement les plus fragiles. Je vous supplie d’éviter au moins la mise à pied sans salaire, inutile, injuste et contraire au droit du travail depuis 1945 (les soignants non vaccinés sont volontaires pour s’occuper de centres d’accueil et de premiers soins des contaminés).

Pour finir, je vous transmets deux arguments en rapport avec la notion juridique de « situation exceptionnelle » :

1°) Les bases des « cloches » d’épidémie dans tous les pays qui entourent la France s’avèrent très étroites (environ deux mois). Cela devrait être logiquement le cas en France avec une fin d’épidémie DELTA courant septembre prochain.

2°) La mortalité ET la létalité se sont effondrées, rendant de facto obsolètes les mesures liberticides extraordinaires réclamées par le gouvernement.

Vous remerciant d’avance,

Recevez nos plus respectueuses salutations.