Lettre ouverte du Parti Antispéciste à Nicolas Hulot

Je n’aime pas la corrida et je n’irai jamais en voir car je n’y vois que la mise à mort d’un taureau donné en spectacle, spectacle que je trouve morbide. D’autres y voient un spectacle magnifique qui exalte le courage du torero, un rite venu de la nuit des temps où l’homme devait affronter la bête et en triompher pour se nourrir, et sans toute un tas d’autres choses que je ne ressens pas. Je les respecte.

La cruauté envers les animaux s’exerce tous les jours et d’une façon abominable dans les élevages industriels, les abattoirs industriels, et même chez certains particuliers qui gardent prisonniers dans leur appartement des chiens « de compagnie » qui préfèreraient gambader en liberté toute la journée plutôt que de sortir au bout d’une laisse trois fois dix minutes par jour pour laisser leurs excréments sur un trottoir.

Bref, le ramdam que l’on fait autour des corridas me parait etre un faux problème et me laisse totalement indifférent. A mon avis il occupe sur la place publique une place qu’il ne mérite pas.