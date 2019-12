Panorama Media est un média qui fait le choix d'une approche minimaliste. Nous cherchons à retranscrire une information à "l'état brut" et sourcée, sans commentaire ; ce sont nos "brèves". Régulièrement, nos "panoramas" traiteront une question d'actualité de manière à mettre en avant l'ensemble des sensibilités exprimées dans l'espace public sur le sujet. Enfin, nos "parti-pris" donneront la parole de façon assumée à un ou plusieurs acteurs sociaux et pourront donner lieu à des droits de réponses.

Loi "anti-fake news" : Le vrai visage du comité d'experts du CSA

Rappel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rendu public vendredi 12 décembre dans un communiqué de presse la constitution d'une "équipe projet" et d'un "comité d'experts" sur la désinformation en ligne afin de "superviser les dispositifs de lutte contre la manipulation de l’information mis en place par les grandes plateformes de contenus".

Cette décision fait suite à l'adoption de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information votée à l'Assemblée nationale en novembre 2018. Le CSA est chargé de la lutte contre la diffusion "de fausses informations [délibérées] susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité" du scrutin et s'assure du "suivi de l’obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne [comme Facebook et Twitter] de prendre les mesures prévues" par la loi, ce qui comprend notamment la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Le comité d'experts

Le CSA a pris l'initiative de se doter d'un "comité d'experts" sur la lutte contre la désinformation en ligne conduit par Michèle Léridon, journaliste et membre du CSA. Ce comité réunit dix-huit personnes aux compétences diverses pour garantir une approche juridique, économique, scientifique, technologique et éthique. Le groupe composé de professionnels des médias, de journalistes, d'universitaires et de spécialistes du numérique pourra également "formuler des avis et des propositions".

Un comité d'experts aux tendances politiques affichées ?

Le vote de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information a fait coulé beaucoup d'encre et a été à l'origine de nombreux débats. Si la loi vise "à garantir la sincérité d'un scrutin" dans les trois mois avant le jour de l'élection, aucune définition ne vient cependant encadrer très précisément les contenus ciblés. Beaucoup d'interrogations demeurent donc sur l'application de cette loi et les premières interventions du CSA seront naturellement scrutées.

La composition du récent "comité d'experts" apparaît à ce titre symbolique des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale lors du vote de cette loi. Outre les compétences des différents membres de ce comité d'experts, les orientations politiques, affichées ostensiblement par certains, ne contribuent pas à rassurer.

Le comité peut-il réellement revendiquer son expertise "éthique" quand un tiers de ses membres s'expriment ouvertement en faveur ou contre des candidats lors de la campagne présidentielle de 2017 ? La question se pose. S'il est saugrenu d'imaginer un comité composé de membres sans opinions, la pluralité des convictions serait un gage de neutralité.

Nous avons épluché les comptes Twitter de chaque membre du "comité d'experts" durant la campagne présidentielle et législative de 2017 et avons retenu ceux qui se sont exprimés. Il apparaît qu'un tiers de ses membres s'est déclaré en faveur ou contre un candidat.

L'implication de nombreux experts dans le débat politique partisan semble révéler une absence de diversité des idées politiques dans ce comité qui navigue entre la gauche et le centre-gauche.

